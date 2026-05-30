Colombia

Conoce el clima de este día en Barranquilla

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

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Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Barranquilla)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Barranquilla)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son ejercicios que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco certeros.

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Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Barranquilla para este 30 de mayo:

En Barranquilla se pronostica una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 26 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 63% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

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En el mismo sentido, la nubosidad será del 96% en el transcurso del día y del 98% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 24 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 4.

La predicción del estado del tiempo en Barranquilla (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Barranquilla (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Barranquilla?

Al encontrarse al norte del país, muy cerca del mar Caribe, Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco.

La temperatura promedio en Barranquilla va de los 26 a los 28 grados centígrados, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima alcanza los 30 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima desciende por las noches no más de 25 grados centígrados.

Aunque en esta ciudad costera las lluvias son pocas, hay dos temporadas de precipitaciones en el calendario, la más importante va de agosto a noviembre, siendo septiembre y octubre los meses que más llueve.

La segunda temporada de lluvias es a principios de año, comienza de mayo a junio y son ligeras.

En contraste, la temporada seca ocurre de diciembre a abril, siendo de enero a marzo los días más secos en Barranquilla.

La ciudad colombiana de Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco. (Alcaldía de Barranquilla)
La ciudad colombiana de Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco. (Alcaldía de Barranquilla)

¿Cómo es el estado del tiempo en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

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