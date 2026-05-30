Colombia

Persecución en el norte de Bogotá termina con la captura de dos hombres en auto de alta gama: alteraban las placas con calcomanías en Suba

Un operativo permitió arrestar a dos personas que intentaron huir y agredieron a uniformados, mientras hallaron indicios de alteración en el sistema de identificación del vehículo involucrado en los hechos

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La persecución policial en Bogotá concluye con detención de dos implicados en falsedad marcaria - crédito MEBOG
La persecución policial en Bogotá concluye con detención de dos implicados en falsedad marcaria - crédito MEBOG

Una persecución policial que se extendió por varios sectores del norte de Bogotá terminó con la captura de dos hombres señalados de alterar la identificación de un vehículo de alta gama y de agredir a uniformados durante un procedimiento de control.

El caso se registró en la localidad de Suba y culminó en la Avenida Boyacá con calle 127, donde las autoridades lograron interceptar a los sospechosos tras un operativo de cierre de vías.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos comenzaron cuando uniformados que realizaban labores de patrullaje en el sector de Villa del Prado detectaron un automóvil de alta gama cuyo comportamiento despertó sospechas y al intentar realizar una verificación de rutina, los ocupantes reaccionaron de forma violenta y emprendieron la huida.

Según la versión oficial, el conductor ignoró la señal de Pare e incluso habría dirigido el vehículo contra los policías que intentaban practicar el procedimiento, situación que motivó una reacción inmediata de las autoridades.

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La policía captura a dos hombres tras persecución en el norte de Bogotá - crédito MEBOG

Ante la fuga, varias patrullas activaron un plan candado para bloquear posibles rutas de escape y seguir el recorrido del automóvil. La persecución concluyó en la dirección mencionada y los ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron escapar por separado.

Uno de los hombres corrió hacia una zona boscosa cercana, mientras que el otro buscó refugio dentro de una vivienda del sector. Sin embargo, ambos fueron ubicados y capturados por los uniformados que participaban en el operativo.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades encontraron un elemento que llamó especialmente la atención de los investigadores: varias calcomanías que, al parecer, eran utilizadas para modificar o alterar la apariencia de las placas del automóvil, una práctica conocida popularmente como “gemelear” vehículos.

Las primeras verificaciones permitieron establecer que el sistema de identificación del automotor presentaba presuntas irregularidades, por lo que los elementos encontrados fueron incautados para ser analizados dentro de la investigación.

Las autoridades incautan vehículo con placas adulteradas y aprehenden a hombres señalados de agresión a uniformados - crédito MEBOG

El teniente coronel Julio Botero, comandante de la Estación de Policía de Suba, entregó detalles del procedimiento y explicó cómo se desarrolló la persecución que terminó con las capturas.

La Policía Nacional logra la captura en la localidad de Suba de dos personas por los delitos de falsedad marcaria y violencia contra servidor público. Los hechos se presentaron al inicio en el sector de Villa del Prado, cuando nuestros uniformados en labores de patrullaje logran ubicar a estas personas que se encontraban en actitud sospechosa dentro de un vehículo de alta gama”, empezó explicando el teniente.

El oficial agregó que la reacción de los sospechosos elevó el nivel de riesgo del procedimiento y obligó a desplegar recursos adicionales para evitar que escaparan.

Las verificaciones posteriores también revelaron que uno de los capturados posee un amplio historial judicial. Según los detalles que dieron ante la opinión pública, registra más de ocho anotaciones por distintos delitos.

La persecución de película en el norte de Bogotá que terminó con el hallazgo de placas "gemeleadas" en un lujoso automóvil - crédito Imagen ilustrativa Infobae
La persecución de película en el norte de Bogotá que terminó con el hallazgo de placas "gemeleadas" en un lujoso automóvil - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El comandante de la Estación de Policía de Suba indicó que las irregularidades detectadas en el vehículo serán fundamentales dentro del proceso investigativo.

“Cuando empezamos a hacer las verificaciones, logramos establecer que las placas o los sistemas de identificación de este vehículo se encontraban adulterados a través de la utilización de calcomanías. Hacemos una verificación frente a las anotaciones judiciales y logramos establecer que uno de ellos presenta ocho anotaciones judiciales por los delitos de falsedad personal, fuga de presos, lesiones personales, hurto calificado y agravado, porte y tráfico de estupefacientes”, indicó el policía.

Finalmente, las autoridades confirmaron que tanto los capturados como el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las investigaciones para determinar el alcance de las presuntas actividades ilícitas y definir la situación judicial de los implicados.

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