“No me jodan más”: Paloma Valencia desmintió información sobre su campaña e insistió en que Armando Benedetti no es su aliado

La candidata presidencial aseguró que están diciendo que un coodinador de su campaña le fue infiel a su pareja y que ella "lo dejó" - crédito @PalomaValenciaL/X

La candidata presidencial y senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, reaccionó ante información falsa que ha surgido sobre su campaña y algunas personas que la integran. La legisladora se refirió a la revista Semana y a otros medios de comunicación que han hecho eco de algunas noticias que no corresponderían a la realidad.

Según Valencia, lo que está sucediendo es resultado del apoyo que estaría adquiriendo por parte de los electores de cara a los comicios presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026. “Nuestra campaña viene subiendo. Son cada vez más millones de colombianos los que se suman a este proyecto de orden, seguridad, familia, progreso para Colombia. Y justamente por eso es que no paran las mentiras y los ataques contra mí y contra mi campaña”, dijo.

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La candidata mencionó dos casos específicos. El primero tiene que ver con el ministro del Interior, Armando Benedetti, que hace parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al que Valencia ha criticado desde el inicio. Según explicó, periodistas de la revista Semana aseguran tener en su poder conversaciones que supuestamente habrían sostenido la aspirante y el jefe de la cartera, las cuales dejarían en evidencia una supuesta alianza político-electoral entre ambos.

La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que, debido al aumento del apoyo de la ciudadanía, su campaña está siendo víctima de ataques con desinformación - crédito Luisa González/Reuters

De acuerdo con Valencia, el medio pretendería publicar los chats “sacándolos de contexto”. En consecuencia, aclaró que el ministro del Interior no ocupa ningún lugar en su campaña. “Benedetti no hace parte de mi campaña, no me jodan más”, aseveró.

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Por otro lado, aseguró que hay personas que están asegurando que uno de sus coordinadores de campaña no respetó la relación que tenía con su pareja y ella “lo dejó” debido a esa supuesta infidelidad.

En consecuencia, instó a los medios de comunicación a publicar únicamente información verdadera y no dejarse llevar por los rumores. “Los colombianos merecen conocer la verdad y no esta fantasía que construyen tratando de afectar una campaña que el único pecado que tiene es que viene creciendo, porque le genera confianza a los colombianos”, precisó.

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La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que Armando Benedetti no hace parte de su campaña - crédito Ministerio del Interior

Aclaró entonces que continuará avanzando en su campaña, faltando ya un poco más de dos días para el desarrollo de las elecciones. Además, aseguró que, de ser elegida presidenta de Colombia, trabajará para garantizar la seguridad de los ciudadanos, defender la familia y mejorar el sistema de salud.

“No se dejen engañar. Ustedes me conocen. Yo soy Paloma la de siempre. He dado todas las batallas con la frente en alto. Jamás me he escondido ni he escondido la mano. Yo tengo las manos limpias y el corazón limpio y mi carrera está ajustada a la ética, siempre y en todas mis circunstancias de la vida”, añadió.

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Armando Benedetti negó hacer parte de la campaña de Paloma Valencia

En una publicación en X, el ministro del Interior también desmintió los rumores sobre su supuesta participación en la campaña presidencial de la candidata Paloma Valencia. Explicó que, aunque siente respeto y cariño por la congresista de la oposición, no está interesado en respaldar su candidatura y tampoco puede hacerlo porque, como servidor público y miembro del Estado, tiene prohibida la participación en política.

Armando Benedetti negó hacer parte de la campaña de Paloma Valencia - crédito @AABenedetti/X

De igual manera, precisó que si pudiera apoyar públicamente alguna campaña, elegiría una afín al proyecto político del Gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro. En ese sentido, Valencia quedaría descartada, porque es una de las políticas que más ha rechazado la gestión del primer mandatario.

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“La senadora Paloma Valencia tiene todo mi cariño, aprecio y respeto, trabajamos durante 8 años en el Senado, de todo corazón espero que le vaya bien en el camino que ha emprendido. Yo no he llegado a la campaña ni de ella ni de ningún candidato, me lo prohíbe la ley. Si mañana renunciara y apoyara un candidato sería al que siguiera con el exitoso proyecto del presidente Gustavo Petro”, indicó.