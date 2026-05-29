Defensoría del Pueblo confirmó que una misión humanitaria apoya la recuperación de 48 cadáveres tras combates armados en Guaviare

Equipos forenses realizan el levantamiento de cuerpos en una orilla de río con terreno embarrado en Guaviare. La operación corresponde a la recuperación de 48 cuerpos de integrantes de disidencias de las Farc, fallecidos tras enfrentamientos entre las facciones de 'Iván Mordisco' y 'Calarcá' - crédito @OpiniónGuaviare/X

La Defensoría del Pueblo informó que el pasado 26 de mayo se produjeron enfrentamientos armados entre los grupos autodenominados EMC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, y Embf, liderado por alias Calarcá, en zonas rurales de San José del Guaviare, lo que dejó un saldo de 48 cuerpos recuperados, según datos preliminares.

De acuerdo con el comunicado de la entidad, los combates ocurrieron en los sectores conocidos como La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, en San José del Guaviare.

Las labores de recuperación de los cadáveres se realizaron mediante una misión humanitaria en la que participaron integrantes del cuerpo de Bomberos, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), la Misión de Verificación de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía de San José del Guaviare.

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La Defensoría señaló que la identificación plena de los 48 cuerpos, aparentemente de combatientes, aún está en proceso de verificación por parte de las autoridades competentes.

La Defensoría del Pueblo informó que el pasado 26 de mayo se produjeron enfrentamientos armados entre los grupos autodenominados EMC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, y Embf, liderado por alias Calarcá, en zonas rurales de San José del Guaviare, lo que dejó un saldo de 48 cuerpos recuperados, según datos preliminares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El organismo reconoció la labor de las comunidades locales que colaboraron en el resguardo y recuperación de los cuerpos antes de la llegada de las instituciones estatales. Sin embargo, advirtió que “Ninguna comunidad debe verse expuesta a asumir este tipo de labores ni a los riesgos asociados a las hostilidades. La protección de la población civil es una obligación que debe ser garantizada por todos los actores y autoridades competentes”.

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La Defensoría del Pueblo consideró que este hecho refleja “la profundización de la confrontación armada que hemos venido advirtiendo desde comienzos de 2025. La disputa por el control territorial, los corredores estratégicos y las economías ilícitas ha intensificado las hostilidades y agravado la crisis humanitaria en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Amazonas”

Las comunidades indígenas, campesinas y rurales de la zona han sido especialmente afectadas. Según la Defensoría, estas poblaciones enfrentan amenazas, restricciones a la movilidad, controles sobre las comunicaciones, e imposición de normas de comportamiento y señalamientos por parte de los grupos armados. Estas prácticas limitan el ejercicio de derechos fundamentales y aumentan la vulnerabilidad de quienes habitan la región.

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La Defensoría del Pueblo informó que el pasado 26 de mayo se produjeron enfrentamientos armados entre los grupos autodenominados EMC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, y Embf, liderado por alias Calarcá, en zonas rurales de San José del Guaviare, lo que dejó un saldo de 48 cuerpos recuperados, según datos preliminares - crédito Defensoría del Pueblo

La entidad recordó que, según la Alerta Temprana 001 de 2025, la separación entre las disidencias encabezadas por alias Iván Mordisco y las lideradas por alias “Calarcá Córdoba” —identificadas como EMC y Embf— propició una nueva fase de confrontación armada en el sur del país, centrada en el dominio de corredores estratégicos, el control territorial y la expansión de economías ilegales.

La Defensoría del Pueblo instó a ambos grupos armados a excluir a la población civil de las hostilidades y a tomar medidas para evitar que la confrontación incremente el riesgo para las comunidades de Guaviare, Caquetá y Amazonas. Asimismo, solicitó a estas estructuras que se abstengan de realizar señalamientos, restringir la movilidad o adoptar prácticas que comprometan los derechos de la población.

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Finalmente, la Defensoría pidió al Gobierno nacional, a las autoridades territoriales y a las entidades competentes fortalecer la prevención, protección y atención humanitaria para las comunidades afectadas y adoptar acciones urgentes para frenar la profundización de la crisis humanitaria en la región.

De acuerdo con el comunicado de la Defensoría del Pueblo, los combates ocurrieron en los sectores conocidos como La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, en San José del Guaviare - crédito Defensoría del Pueblo

En su momento, las autoridades confirmaron que el acceso a la zona resulta complicado debido a condiciones adversas: el mal clima, la presencia de posibles minas y la distancia de más de 100 kilómetros desde San José del Guaviare dificultan la llegada de equipos de verificación. El propio ministro de Defensa, Sánchez señaló a Blu Radio que, por estas restricciones, los reportes deben ser analizados con cautela.

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La situación en el sur del país mantiene en alerta a las autoridades nacionales, quienes priorizan la seguridad de los equipos que se desplazan hacia la zona y la verificación rigurosa de la información disponible.