Colombia

El desempleo en Colombia se mantuvo: el Dane reportó para abril de 2026 una tasa del 8,8%

El indicador de personas sin trabajo no presentó variaciones en comparación con el mismo mes del año 2025, de acuerdo con la información suministrada por la autoridad nacional de estadística

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Varias personas en un evento de empleo; algunos se dan la mano, otros teclean en computadoras o revisan un tablero de anuncios de trabajo.
La tasa de desempleo en abril de 2026 alcanzó el 8,8%, igualando la cifra registrada en el mismo mes de 2025 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La tasa de desempleo en abril de 2026 fue de 8,8%, el mismo nivel registrado en abril de 2025, según informó la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Piedad Urdinola.

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