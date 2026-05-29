El desempleo en Colombia se mantuvo: el Dane reportó para abril de 2026 una tasa del 8,8%

La tasa de desempleo en abril de 2026 fue de 8,8%, el mismo nivel registrado en abril de 2025, según informó la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Piedad Urdinola.

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