Campaña de Paloma Valencia negó que Nicolás Pérez fuera su “gerente nacional” y dijo que salió en febrero: ahora apoya a Abelardo de la Espriella

Nicolás Pérez anunció en un video su respaldo a Abelardo de la Espriella y aseguró que se apartó de la campaña de Paloma Valencia por diferencias sobre la estrategia - crédito Nicolás Pérez/X

A solo 48 horas de las elecciones presidenciales, la campaña de Paloma Valencia entró en una nueva controversia política luego de que el exsenador Nicolás Pérez anunciara públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella y se presentara como “exgerente nacional” de la candidatura.

El equipo de la dirigente del Centro Democrático reaccionó con un comunicado en el que negó que Pérez hubiera ocupado ese cargo y aseguró que su salida del proyecto ocurrió desde febrero de 2026.

La polémica comenzó cuando Pérez difundió un video en el que explicó las razones de su ruptura con la campaña y confirmó que apoyará electoralmente a De la Espriella.

En ese mensaje, el excongresista aseguró que trabajó desde “el minuto cero” en la construcción de la candidatura presidencial de Valencia y afirmó haber participado en la estrategia que la llevó a convertirse en una de las figuras más fuertes de la consulta interna del Centro Democrático.

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Sin embargo, la respuesta de la campaña no tardó en llegar. El director del partido, Gabriel Vallejo Chujfi, escribió en su cuenta de X que Pérez “nunca fue el gerente de la campaña de Paloma Valencia” y sostuvo que su retiro se produjo “hace más de cuatro meses”.

La campaña de Paloma Valencia negó que Nicolás Pérez haya sido su gerente y aseguró que su desvinculación se produjo en febrero de 2026 - crédito Prensa Paloma Valencia

Según Vallejo, el exsenador desempeñó únicamente funciones de enlace político con regiones y apoyo a la coordinación de la precandidatura. Además, aseguró que Pérez llevaba tiempo cercano políticamente a Abelardo de la Espriella y afirmó que aprovechó la cercanía de las elecciones “para hacer daño”.

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Horas después, la campaña presidencial de Valencia publicó un comunicado oficial fechado el 29 de mayo de 2026 en Bogotá. Allí reiteró que Pérez “nunca ha sido gerente de la campaña” y precisó que su rol fue el de coordinador político hasta la segunda semana de febrero, cuando terminó definitivamente su vinculación.

El documento también expuso las razones de esa salida. Según la campaña, la desvinculación se produjo tras “situaciones reiteradas de maltrato verbal hacia mujeres del equipo de campaña, particularmente hacia la gerente nacional, María del Rosario Guerra”, hechos que —de acuerdo con el comunicado— ocurrieron en presencia de varios testigos.

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La comunicación añadió que desde febrero Pérez no mantiene “ninguna participación, responsabilidad ni vínculo” con el proyecto político de Paloma Valencia.

María del Rosario Guerra se ratificó como gerente única de la campaña

María del Rosario Guerra aseguró en un video que es la única gerente de la campaña presidencial de Paloma Valencia y afirmó que Nicolás Pérez salió del equipo en febrero de 2026 - crédito María del Rosario Guerra/X

En medio de la controversia, la campaña también buscó cerrar cualquier discusión sobre la dirección interna del equipo político y ratificó a María del Rosario Guerra como la única gerente general de la candidatura.

Según el comunicado, Guerra ocupa ese cargo “desde el inicio” de la campaña presidencial. La dirigente también publicó un video en sus redes sociales en el que afirmó que asumió oficialmente la gerencia el 26 de diciembre de 2025.

En esa declaración, Guerra aseguró que Nicolás Pérez hizo parte del equipo “por muy pocos días” durante febrero y reiteró que debió ser retirado por presuntos episodios de maltrato verbal contra varias mujeres de la campaña.

“Hubo que retirarlo por el maltrato verbal a varias de nosotras, las mujeres que trabajamos en la campaña”, afirmó la dirigente política en el video.

Guerra insistió en que desde mediados de febrero Pérez ya no hace parte del proyecto político y sostuvo que ella continúa siendo “la única gerente” de la candidatura presidencial.

Además, defendió el ambiente interno del equipo de Valencia y aseguró que se trata de una campaña enfocada en el respeto y el buen trato tanto hacia quienes trabajan en ella como hacia los ciudadanos.

Pérez aseguró que rompió por diferencias políticas y estratégicas

La versión del exsenador Nicolás Pérez fue completamente distinta. En el video difundido y citado por varios medios nacionales, aseguró que participó desde junio del año pasado en la construcción de la candidatura de Paloma Valencia y afirmó que su salida obedeció a profundas diferencias sobre el rumbo de la campaña.

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“Con el paso de las semanas surgieron profundas diferencias sobre la conducción de la campaña, sus prioridades y su estrategia”, señaló Pérez.

Gabriel Vallejo Chujfi aseguró que Nicolás Pérez nunca fue gerente de la campaña y que su salida ocurrió hace varios meses - crédito Gabriel Vallejo/X

El exsenador también cuestionó el enfoque discursivo que, según él, adoptó la candidatura en las últimas semanas. “Quien se equivoca de enemigo, se equivoca de discurso”, afirmó.

En sus declaraciones, Pérez sostuvo que las decisiones tomadas terminaron “destruyendo” parte del trabajo político que se había construido durante meses alrededor de la aspiración presidencial de Valencia.

El exsenador anunció apoyo a Abelardo de la Espriella

La ruptura terminó con un respaldo abierto a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. Pérez aseguró que el abogado y político es actualmente “el único” capaz de liderar un movimiento ciudadano con posibilidades reales de enfrentar al petrismo en las urnas.

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“Abelardo hoy es el único que ha sido capaz de generar un movimiento ciudadano auténtico, apasionado y genuino”, afirmó.

Además, anunció públicamente su voto por el candidato conocido como “el Tigre” e invitó a otros sectores políticos a respaldarlo de manera masiva en las elecciones.

El exsenador concluyó su mensaje con un llamado a la unidad política de cara a los comicios. “Sin unidad no hay triunfo”, afirmó, antes de señalar que este “no es un momento de ambiciones personales”, sino “el momento de Colombia”.

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