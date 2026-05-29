“El verdadero contendor es el continuismo de Petro”: Iván Duque alerta sobre lo que se define en las elecciones

Expresidente de Colombia. Iván Duque | Fernando Sánchez - Europa Press

El expresidente Iván Duque lanzó una advertencia sobre el rumbo que, a su juicio, podría tomar Colombia tras las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. El exmandatario aseguró que los ciudadanos tendrán que decidir entre la continuidad del proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro y un modelo basado en la seguridad, la estabilidad económica y el fortalecimiento institucional.

Las declaraciones fueron entregadas a Revista Semana en medio de la recta final de la campaña presidencial, cuando aumenta el debate sobre el futuro político del país y la eventual continuidad de las políticas promovidas por el actual Gobierno.

Duque sostuvo que la elección representa mucho más que una disputa entre candidatos y afirmó que lo que realmente está en juego son dos visiones opuestas sobre el desarrollo de Colombia.

Según el exjefe de Estado, una de esas alternativas representa la continuidad del Gobierno Petro, mientras que la otra propone fortalecer la seguridad, impulsar la economía de mercado y mejorar la eficiencia del Estado.

El exmandatario también cuestionó varias decisiones adoptadas durante la actual administración y aseguró que existen preocupaciones relacionadas con el manejo económico, la situación de seguridad y el funcionamiento de sectores estratégicos como la salud.

En sus declaraciones, Duque afirmó que el Gobierno ha incrementado el gasto público y que algunas de sus políticas han generado efectos negativos sobre diferentes áreas de la economía nacional.

Duque cuestiona una presunta participación política de Petro

Uno de los temas que más preocupan al expresidente tiene relación con los recientes pronunciamientos del mandatario Gustavo Petro sobre las elecciones presidenciales.

Expresidente de Colombia. Iván Duque | REUTERS/Jeenah Moon

Duque aseguró que el jefe de Estado estaría participando activamente en el debate electoral y manifestó que observa con preocupación lo que considera una intervención directa en favor del candidato oficialista.

“Estamos viendo una intervención en política descarada”, afirmó el expresidente al referirse a los mensajes y declaraciones emitidos por Petro durante los últimos días de campaña.

Para el exmandatario, estas actuaciones no tendrían antecedentes recientes dentro de la política colombiana y podrían influir en la percepción de los votantes a pocos días de la jornada electoral.

No obstante, indicó que desde que terminó su mandato tomó la decisión de no involucrarse directamente en campañas políticas, aunque sí considera importante expresar sus opiniones sobre los temas que afectan al país.

Llamado a la unidad frente al continuismo

Durante la entrevista, Iván Duque evitó pronunciarse sobre una eventual preferencia entre los candidatos Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, pero sí insistió en la necesidad de construir consensos entre quienes se oponen a la continuidad del actual Gobierno.

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El expresidente manifestó que las diferencias internas entre sectores afines podrían terminar favoreciendo a la candidatura que representa la continuidad del proyecto político impulsado por Gustavo Petro.

“El verdadero contendor es el continuismo de Petro”, aseguró Duque al explicar por qué considera necesario dejar de lado disputas internas dentro de la oposición.

Expresidente de Colombia. Iván Duque

Asimismo, señaló que los sectores políticos que comparten una visión similar sobre temas como seguridad, economía y fortalecimiento institucional deberían concentrar esfuerzos en construir una alternativa común frente al oficialismo.

Según explicó, si la elección presidencial se define en una segunda vuelta el próximo 21 de junio, será fundamental que exista una rápida consolidación de apoyos alrededor del candidato que represente una opción distinta a la continuidad del Gobierno actual.

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Seguridad y grupos armados, entre las principales preocupaciones

Otro de los asuntos abordados por el expresidente fue la situación de orden público. Duque afirmó que durante los últimos años se ha registrado un incremento de acciones violentas y un fortalecimiento de grupos armados ilegales en distintas regiones del país.

A su juicio, el próximo presidente deberá asumir como prioridad la recuperación de la seguridad y el fortalecimiento de la capacidad del Estado para enfrentar las amenazas que afectan a diferentes territorios.

El exmandatario advirtió que el país necesita adoptar medidas más firmes frente a los grupos armados y evitar que continúe el deterioro de las condiciones de seguridad.

Las declaraciones de Iván Duque se producen en medio de una campaña marcada por fuertes confrontaciones políticas, denuncias de participación indebida en política y una creciente disputa sobre la continuidad o el cambio del rumbo que ha seguido Colombia durante los últimos años.

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