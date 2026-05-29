Ascun rechazó las declaraciones de Aida Quilcué sobre los egresados de “las mejores universidades del país”: “No corresponde a la realidad”

“Lo único que nos dejaron fue robarse la plata del pueblo”, afirmó Aida Quilcué en su intervención en Casanare - crédito @Mariano_OspinaP/X

La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) emitió un comunicado en defensa del papel de la educación en Colombia, tras declaraciones que hizo la candidata vicepresidencial Aída Quilcué en un evento de campaña, relacionadas con los egresados de las mejores universidades del país.

“Y decirles también que aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron y aprendieron fue robarse la plata del pueblo. Y lo único que nos dejaron fue la exclusión, el odio y el racismo, y por eso este país está así”, dijo Quilcué, coequipera del candidato presidencial Iván Cepeda Castro, en Casanare.

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En la comunicación oficial, Ascun aseguró que asociar conductas de corrupción con la formación universitaria “no corresponde a la realidad” de las aulas. Advirtió que esa generalización afecta la confianza en la educación superior y desconoce su papel como vía de movilidad social, construcción democrática y transformación.

Aida Quilcué aseguró que sus declaraciones sobre los egresados de universidades estaban dirigidas a la clase política tradicional colombiana - crédito Aida Quilcué/Facebook

De acuerdo con su explicación, en las aulas del país estudian jóvenes de distintas regiones, orígenes sociales, trayectorias familiares, pueblos, comunidades y territorios. Muchos de ellos son los primeros profesionales de sus hogares y encontraron en la educación superior una posibilidad para transformar su vida, servir y aportar al país desde distintos frentes, como el conocimiento, la investigación, la cultura, la docencia y el trabajo social.

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“De esas mismas aulas han salido los maestros que enseñan en el campo y la ciudad, los médicos de los hospitales públicos, los ingenieros, científicos, artistas y líderes sociales que sostienen al país; y también buena parte de quienes han servido y están sirviendo a Colombia desde lo público, incluidos presidentes, vicepresidentes, ministros y servidores del Estado”, indicó.

Ascun aclaró que reconocer los aportes de quienes se han formado en las universidades de Colombia equivale a hacer justicia con millones de colombianos que creen que la educación es un “acto de dignidad”.

Así las cosas, la asociación hizo un llamado a quienes participan en la deliberación pública para que cuiden el lenguaje con el que se refieren a la educación superior. Según Ascun, las generalizaciones pueden afectar de forma injusta la confianza social en las instituciones y desconocer el esfuerzo que hacen los estudiantes, profesores y familias alrededor de la formación académica en Colombia.

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Recordó, además, que la universidad es un espacio plural, crítico y diverso, cuyo objetivo es contribuir al país desde la formación integral, el conocimiento, la democrática, la inclusión, entre otros.

“Ascun reafirma su compromiso con una educación superior de calidad, pertinente, ética, incluyente y transformadora; una educación que siga abriendo caminos para las nuevas generaciones y que continúe aportando a una Colombia más justa, más educada, más democrática y más reconciliada”, concluyó.

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Aida Quilcué se defendió tras críticas que surgieron en su contra

A través de su cuenta de X, la candidata vicepresidencial explicó que sus declaraciones estaban orientadas a hacer una crítica directa a la clase política tradicional de Colombia, que estudió en las mejores universidades. Insistió en que esas personas son las que, desde su perspectiva, aprendieron a “robar, profundizar la exclusión y condenar al pueblo al olvido estructural”.

Aida Quilcué hizo aclaraciones sobre la declaración sobre egresados de universidades que causó polémica - crédito @aida_quilcue/X

En ese sentido, aseguró que en ningún momento se refirió a los jóvenes que se forman en las instituciones de educación superior. “¿Quién dijo que me refería a los jóvenes? Si siempre he respaldado y resaltado su lucha por la educación superior. De hecho, fue este gobierno el único que reivindicó esa lucha con la modificación de la Ley 30″, precisó.

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Ascun destacó el hecho de que Quilcué haya hecho esa aclaración: "Valoramos, asimismo, la precisión pública de que estas reflexiones no se dirigen a las y los jóvenes que hoy estudian en el país, cuyo esfuerzo y lucha por el acceso a la educación superior compartimos plenamente".