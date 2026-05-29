Alcaldía de Bogotá ordenó ley seca anticipada por elecciones presidenciales: conozca los detalles

La restricción de la Ley Seca se aplica en todos los barrios y sectores de Bogotá, sin excepciones para zonas de entretenimiento nocturno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía Mayor de Bogotá implementará la ley seca en la ciudad con motivo de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. Según anunció Gustavo Quintero, secretario distrital de Gobierno, la restricción a la venta y consumo de bebidas alcohólicas comenzará en la capital a partir de las 6:00 p. m., del viernes 29 de mayo y se extenderá hasta las 12:00 p. m. del lunes 1 de junio.

La decisión, formalizada en el Decreto 191 del 28 de mayo de 2026, responde a la necesidad de garantizar la seguridad, el orden público y la protección de los derechos durante la jornada electoral. A diferencia del resto del país, donde la Ley Seca se aplicará desde el sábado 30 de mayo a las 18:00 horas, en Bogotá la medida inicia un día antes, ajustando el horario en función de las condiciones locales.

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Aplicación y alcance del Decreto de Ley Seca en Bogotá

La norma prohíbe expresamente el expendio y consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos o abiertos al público en todo el territorio de Bogotá D.C. Las autoridades recalcaron que los establecimientos que incumplan la restricción se expondrán a sanciones establecidas en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), así como en otras normas vigentes. Además, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia deberá presentar un informe detallado sobre la implementación y cumplimiento de la medida.

El Decreto 191 establece que la venta y el consumo de bebidas alcohólicas estarán prohibidos en la capital hasta el lunes 1 de junio al mediodía - crédito Gustavo Quintero/X

Quintero señaló desde su cuenta de X que “garantizar la convivencia y el buen desarrollo de la jornada electoral”, solicitando la colaboración y comprensión de la ciudadanía e invitando a la participación democrática. El secretario enfatizó que se espera que el domingo Bogotá sea un ejemplo de tolerancia, respeto y garantías democráticas.

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La Ley Seca es una herramienta preventiva utilizada por las autoridades en Colombia para evitar alteraciones del orden público y garantizar que la jornada electoral transcurra en un ambiente de tranquilidad. En este caso, Bogotá se prepara para recibir en las urnas a 6.076.599 ciudadanos habilitados para votar, cifra que la posiciona como uno de los principales focos electorales del país.

El decreto aclaró que su objetivo central es mitigar los riesgos asociados al consumo de alcohol, asegurar el desarrollo normal de la jornada electoral y preservar la convivencia ciudadana. La restricción se aplicará en todos los barrios y sectores de la ciudad, sin excepción para zonas de entretenimiento nocturno ni eventos privados en espacios abiertos al público.

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