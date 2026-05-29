Medidas de la ley seca en Bogotá por votaciones desataron críticas de gremios y políticos por el impacto en comercio y empleo

Camilo Ospina, presidente de Asobares, rechazó en video la Ley Seca decretada por la Alcaldía y pidió alternativas que no afecten el empleo y el comercio nocturno de Bogotá - crédito Asobares

La Alcaldía de Bogotá adelantó la ley seca para las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo y prohibió la venta y el consumo de licor en espacios públicos y establecimientos abiertos al público desde este viernes 29 de mayo a las 6:00 p. m. hasta el lunes 1 de junio al mediodía.

La decisión, adoptada mediante el Decreto Distrital 191 de 2026, generó un fuerte rechazo de gremios del entretenimiento, comerciantes y varios dirigentes políticos, quienes consideran que la medida afectará la economía de la ciudad y el empleo durante uno de los fines de semana de mayor movimiento comercial.

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Uno de los principales cuestionamientos vino de Asobares Colombia, gremio que agrupa a bares, discotecas y establecimientos de entretenimiento nocturno. La organización aseguró que la restricción durará 66 horas y tendrá un impacto directo sobre miles de trabajadores y negocios formales de Bogotá.

El presidente de Asobares, Camilo Ospina, publicó un video en el que rechazó la decisión de la administración distrital. En su intervención afirmó que, aunque el gremio respeta el orden constitucional y los procesos democráticos, considera desproporcionada la medida adoptada por la Alcaldía.

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“Desde Asobares Colombia, gremio que representa, protege y dinamiza esa economía nocturna del país y especialmente hoy hablando de Bogotá, tenemos que ser absolutamente contundentes en que rechazamos la Ley Seca impuesta hoy para nuestra capital por motivos de orden público”, expresó Ospina.

Comunicado de Asobares en el que el gremio advierte que la Ley Seca de 66 horas afectará cerca de 100.000 empleos y golpeará al comercio formal durante el fin de semana electoral - crédito Asobares

El dirigente gremial pidió además al alcalde Carlos Fernando Galán y a las autoridades de seguridad buscar alternativas que permitan proteger el proceso electoral sin afectar de manera tan amplia al comercio formal de la ciudad. “Que encontremos vías donde podamos articular esfuerzos sin apagar la economía y el empleo de la ciudad”, añadió.

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En un comunicado, Asobares sostuvo que cerca de 100.000 empleos directos e indirectos podrían verse afectados por la reducción de turnos y actividad comercial durante el fin de semana electoral. Según el gremio, la situación es especialmente delicada porque muchos trabajadores del sector concentran hasta el 70 % de sus ingresos semanales precisamente entre viernes y domingo.

La organización también advirtió que este tipo de restricciones no eliminan el consumo de alcohol, sino que podrían trasladarlo hacia espacios informales y mercados ilegales donde no existen controles de seguridad ni supervisión institucional.

Por eso, pidió a la administración distrital fortalecer los operativos y la presencia de autoridades en lugar de decretar un cierre generalizado de actividades relacionadas con la venta de licor.

Las críticas no provinieron únicamente del sector económico. Distintos dirigentes políticos y figuras públicas cuestionaron el adelanto de la Ley Seca y señalaron que históricamente la medida comenzaba la noche anterior a las elecciones.

La candidata presidencial Claudia López Hernández escribió en su cuenta de X que “la Ley Seca electoral siempre se ha decretado desde el sábado 6 p. m. al lunes 6 a. m.” y consideró innecesario afectar desde el viernes al sector comercial, gastronómico y de entretenimiento.

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Claudia López criticó que la Ley Seca comience desde el viernes y calificó como innecesario el impacto sobre el sector gastronómico, comercial y de entretenimiento de la ciudad - crédito Claudia López/X

También reaccionó la senadora Angélica Lozano Correa, quien cuestionó la amplitud de la restricción. “Nunca la Ley Seca ha incluido el viernes. No es por mí, es el derecho y el trabajo de miles de personas”, publicó en la red social.

Por su parte, el senador electo David Racero aseguró que se sumaba “a las voces de todas las orillas” para pedirle al alcalde Galán reconsiderar la decisión. Según Racero, históricamente la Ley Seca ha comenzado la noche previa a las elecciones y adelantarla carece de justificación en materia de seguridad democrática.

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El edil de Teusaquillo Nicolás Riaño también criticó la medida y la calificó como improvisada e inconsulta. A las reacciones se sumó incluso el periodista Juan Fraile, quien ironizó sobre el impacto de la restricción en medio de la final de la Champions League del sábado 30 de mayo entre el Arsenal contra el PSG.

La senadora Angélica Lozano cuestionó el adelanto de la Ley Seca y aseguró que la medida afecta el trabajo y los derechos de miles de personas en Bogotá - crédito Angélica Lozano/X

Pese a las críticas, la Alcaldía de Bogotá defendió la decisión y aseguró que la medida busca garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la jornada electoral. El decreto fue expedido en la noche del jueves 28 de mayo y establece la prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes en toda la ciudad.

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Según el texto oficial, la administración adoptó la medida “con el fin de mantener o restablecer el orden público” durante las elecciones presidenciales y vicepresidenciales. El Distrito señaló que la decisión responde a recomendaciones de las autoridades de seguridad y a evaluaciones técnicas sobre el comportamiento del orden público en jornadas anteriores.

La Secretaría Distrital de Seguridad explicó que la restricción permitirá facilitar los operativos de vigilancia, prevenir riñas y disminuir riesgos asociados al consumo de alcohol durante el fin de semana electoral.

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, explicó que la restricción busca garantizar la convivencia, el orden público y el normal desarrollo de las elecciones presidenciales - crédito Gustavo Quintero/X

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, divulgó el decreto en su cuenta oficial de X y pidió comprensión ciudadana. “Esperamos que el domingo Bogotá sea ejemplo de tolerancia, respeto y garantías democráticas”, señaló.

Además de la Ley Seca, la Alcaldía anunció la instalación de Puestos de Mando Unificado y el refuerzo de la presencia de la Policía Metropolitana de Bogotá en zonas estratégicas y puestos de votación.

El Distrito recordó igualmente que seguirán vigentes otras restricciones previstas en el Código Electoral y en decretos del Gobierno nacional, entre ellas limitaciones al porte de armas, controles a reuniones públicas y regulaciones sobre propaganda política cerca de los lugares de votación.

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