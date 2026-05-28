Trabajar después de los 55 ya no es imposible en Colombia: empresas están cambiando la forma de contratar

El mercado laboral colombiano experimenta un repunte en la contratación de trabajadores mayores de 55 años, según cifras recientes de empleo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cada vez son más comunes las historias de personas que, después de los 55 años, logran volver al mercado laboral o mantenerse activas dentro de las empresas colombianas. Lo que durante mucho tiempo fue visto como una barrera casi definitiva para conseguir trabajo empieza a transformarse lentamente en una ventaja que varias compañías ya no quieren perder de vista.

Durante años, buena parte de las vacantes laborales en el país estuvieron enfocadas en perfiles jóvenes. Para muchos trabajadores mayores, cumplir cierta edad significaba empezar a enfrentar más rechazos, menor acceso a entrevistas y dificultades para competir en procesos donde las habilidades digitales parecían pesar más que la experiencia acumulada.

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El envejecimiento de la población y la baja tasa de nacimientos en Colombia están transformando la estructura de los equipos de trabajo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sin embargo, el panorama comenzó a moverse en otra dirección. El envejecimiento de la población, la reducción en la tasa de nacimientos y la necesidad de conservar conocimiento dentro de las organizaciones están obligando a las empresas a replantear la forma en que construyen sus equipos de trabajo.

Las cifras muestran que el cambio ya empezó a sentirse en el mercado laboral colombiano. Un análisis de Adecco Colombia, elaborado con base en datos recientes de empleo, reveló que la población ocupada de 55 años o más pasó de 4,38 millones de personas en febrero de 2025 a 4,60 millones en febrero de 2026.

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Detrás de ese crecimiento hay una transformación demográfica que comienza a impactar directamente las dinámicas laborales del país. Según cifras del Dane, Colombia registró en 2025 el número más bajo de nacimientos de la última década. En total fueron 433.678 nacimientos, lo que representó una caída de 4,5%. Al mismo tiempo, las defunciones aumentaron 2,8%. Ese comportamiento está generando un reto silencioso para las organizaciones: habrá menos personas jóvenes entrando al mercado laboral y más trabajadores senior con capacidad y disposición para seguir activos profesionalmente.

Las empresas colombianas buscan conservar el conocimiento estratégico mediante la integración de empleados senior en roles clave - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Frente a ese escenario, muchas empresas comenzaron a revisar sus modelos de contratación, desarrollo profesional y sucesión interna. El objetivo no solo es evitar la pérdida de experiencia acumulada, sino mantener dentro de las compañías conocimientos estratégicos que durante años estuvieron concentrados en perfiles con amplia trayectoria.

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La conversación también cambió dentro de las áreas de recursos humanos. Lo que antes aparecía únicamente como una discusión relacionada con inclusión o bienestar laboral ahora empieza a verse como una necesidad operativa y de negocio. Adecco señaló que las compañías están encontrando ventajas concretas en los trabajadores mayores. Entre ellas aparecen la estabilidad de los equipos, menores curvas de aprendizaje y una mayor capacidad para enfrentar escenarios complejos dentro de las organizaciones.

En muchos casos, las empresas identifican que estos perfiles tienen fortalezas difíciles de reemplazar únicamente con conocimiento técnico. La experiencia acumulada les permite interpretar contextos con más rapidez, anticipar riesgos y tomar decisiones bajo presión con mayor criterio. Ese valor cobra especial relevancia en sectores donde la rotación de personal es alta o donde los procesos requieren conocimientos construidos durante años de práctica.

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El número de ocupados mayores de 55 años aumentó de 4,389 millones en 2025 a 4,602 millones en 2026, según Adecco Colombia - crédito Prosperidad Social

Aun así, expertos advierten que la experiencia por sí sola ya no garantiza permanencia laboral. La transformación digital sigue marcando el ritmo del mercado y obliga a trabajadores de todas las edades a actualizarse constantemente.Precisamente por eso, varias compañías empezaron a implementar programas de formación continua y actualización tecnológica dirigidos a empleados senior. El objetivo es cerrar brechas digitales y facilitar el trabajo colaborativo entre distintas generaciones dentro de una misma organización.

La tendencia también está modificando la manera en que las empresas entienden el relevo generacional. En lugar de reemplazar automáticamente a los trabajadores con más experiencia, muchas organizaciones están apostando por esquemas de mentoría y transferencia de conocimiento. Ese modelo busca que los perfiles más jóvenes aprendan directamente de quienes llevan años enfrentando procesos, clientes y situaciones complejas dentro de las compañías.

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