Senador de Cambio Radical hizo un llamado a evitar el “fuego amigo” en la oposición en vísperas de elecciones: “El único beneficiado es Cepeda”

Los tres aspirantes presidenciales, Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, son los máximos favoritos para los comicios del 31 de mayo de 2026 - crédito Colprensa

A cuatro días de que se lleve a cabo la primera vuelta en Colombia, para la que se siguen configurando importantes alianzas, el senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, advirtió en sus redes sociales sobre los riesgos que corre la oposición en el país por lo que sería el rifirrafe entre las campañas del abogado Abelardo de la Espriella y la senadora Paloma Valencia.

Motoa, en respuesta a las más recientes declaraciones de Valencia, que arremetió contra De la Espriella y, palabras más, palabras menos, lo comparó con el oficialista Iván Cepeda Castro, hizo un llamado a sus colegas para evitar lo que considera es un “fuego amigo” peligroso. Alertó que “el único beneficiado” es el congresista del Pacto Histórico si persisten los ataques entre los sectores alternativos al Gobierno.

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El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, enfatizó la importancia de evitar la confrontación entre los sectores de oposición, en pro de no causar heridas irreconciliables de cara a la segunda vuelta - crédito @senadormotoa/X

“La oposición e independientes no pueden seguir cayendo en el error del fuego ‘amigo’, porque el único beneficiado será Iván Cepeda”, reseñó Motoa. En su concepto, cuestionar con mayor dureza a De la Espriella que al candidato de la izquierda “solo contribuye a la dispersión y fragmentación de quienes tendrán que unirse en segunda vuelta para defender la institucionalidad, la seguridad y las libertades”.

Del mismo modo, el senador que respalda al autodenominado “Tigre” remarcó que, a su juicio, el adversario político se encuentra dentro del petrismo y no en los sectores preocupados por el rumbo del país. “Colombia necesita sensatez y grandeza: el enemigo no está entre quienes compartimos la preocupación por el rumbo del país, sino entre las filas del petrismo empobrecedor, corrupto y decadente”, puntualizó.

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La ruptura entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia es cada vez más evidente, pese a que se verían obligados a unir esfuerzos ante una eventual segunda vuelta -crédito Infobae Colombia - Nathalia Angarita/REUTERS

La advertencia del parlamentario se produjo en medio de los fuertes señalamientos de la senadora Valencia a De la Espriella. La congresista parece haber modificado su postura frente a su contrincante y, por primera vez, lo señaló con nombre propio: como lo hizo en una entrevista en Blu Radio, en la que afirmó que “Cepeda y Abelardo son lo mismo”, al equiparar al abogado con el dirigente del Pacto Histórico en sus formas.

¿Qué dijo Paloma Valencia de Abelardo de la Espriella?

En la misma conversación, la congresista cuestionó la afinidad de integrantes del equipo del abogado con figuras asociadas al petrismo. “Es idéntico. ¿A quién se le parece más Vincent (Ramos), el asesor de Abelardo, a Levy Rincón o Rafael Nieto? ¿A quién se le parece más (Alejandro) Bermeo, a Gustavo Bolívar o a Andrés Forero?”, preguntó la senadora, en alusión a perfiles de colaboradores del hombre de ultraderecha.

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En alusión a los perfiles de los colaboradores del candidato, agregó que “los colombianos tienen que darse cuenta de que esto es más de lo mismo. ”Ahora no son ‘los nadies’, sino ‘los nuncas’, y es la misma estigmatización y la misma gente que se abraza con bandidos. La única opción ética, moral, de responsabilidad con este país, es la que ofrecemos nosotros”, remarcó la parlamentaria opositora.

Abelardo de la Espriella reaccionó a las afirmaciones de la senadora Paloma Valencia y trató de minimizar su impacto en la opinión pública - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Así pues, la referencia de Valencia a los equipos de campaña de De la Espriella abrió un nuevo capítulo de confrontación en la oposición. Hasta ahora, la parlamentaria había evitado mencionar directamente al abogado cordobés, pero con la proximidad de la elección y, en consecuencia, la presión por consolidar una alternativa unificada propiciaron que el tono de la crítica se endureciera contra su contradictor político.

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En respuesta a la congresista, Abelardo de la Espriella respondió en sus redes sociales a los señalamientos y prefirió enfocarse en enviar un mensaje de respeto a Valencia. “A todos los defensores de la Patria, les digo: los únicos enemigos son Cepeda y Petro. A la doctora Paloma Valencia, solo respeto y consideración”, expresó el candidato, que buscará ratificar el favoritismo evidenciado en las últimas mediciones.