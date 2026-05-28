Colombia

Paciente oncológica de la Nueva EPS lleva meses sin que se le entregue un medicamento, ha tenido que comprarlo: “Está en riesgo”

La congresista Jennifer Pedraza, que hizo eco de la denuncia, aseguró que la ciudadana no puede seguir sufragando el fármaco, el cual necesita con urgencia para evitar que su tumor siga creciendo

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La paciente recurrió a la Supersalud y a una acción de tutela, que terminó en incidente de desacato, para lograr que la Nueva EPS le entregue el medicamento que necesita - crédito Visuales IA
La paciente recurrió a la Supersalud y a una acción de tutela, que terminó en incidente de desacato, para lograr que la Nueva EPS le entregue el medicamento que necesita - crédito Visuales IA

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció públicamente la situación que padece una ciudadana de Medellín afiliada a la Nueva EPS, debido a la falta de suministro de un medicamento. La mujer es una paciente oncológica, que, según la legisladora, necesita con urgencia el fármaco para evitar que el tumor que le fue detectado siga creciendo.

“La @NuevaEPS_ lo entrego por última vez en Enero. Durante Febrero, Marzo y Abril logro contar con medicamento comprándolos con dinero que recolectó en una vaca. Nancy solo tiene medicamento para 15 días, NUEVA EPS le debe 4 entregas incluyendo la del mes de Mayo (sic)”, precisó la congresista en su cuenta de X.

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De acuerdo con una queja que interpuso la paciente el 21 de mayo de 2026 ante la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), la entidad promotora de salud no ha autorizado la entrega de medicinas que le fueron ordenadas por su médico tratante, las cuales gestionó desde enero de 2026.

La congresista Jennifer Pedraza denunció caso de una paciente oncológica que no ha recibido los medicamentos que requiere - crédito @JenniferPedraz/X
La congresista Jennifer Pedraza denunció caso de una paciente oncológica que no ha recibido los medicamentos que requiere - crédito @JenniferPedraz/X

La primera solicitud de autorización para la entrega del fármaco fue radicada el 29 de enero (radicado N°346334505), y otra nueva solicitud fue gestionada el 11 de marzo (radicado N°382229920). El medicamento es “esencial” para garantizar la vida de la ciudadana, según se lee en el documento enviado a la Supersalud.

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La mujer recurrió a una acción de tutela para que le fuera garantizado el suministro del medicamento. En la sentencia de tutela N°012 de 2026, proferida el 5 de febrero por el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín, se ratificó una medida provisional que ya había sido establecida por el mismo despacho el 23 de enero, en la que se ordenó la entrega de los medicamentos prescritos por el médico tratante a la usuaria Nancy García, en caso de que todavía no hubieran sido proporcionados. Estos son:

  • Lenvatinib en cápsulas de 4 mg (30 unidades) y cápsulas de 10 mg (60 unidades), equivalentes a un mes de tratamiento (24 mg diarios).
  • Trazodona de 50 mg (60 tabletas).
  • Hidrociorotiazida de 25 mg (90 tabletas).
  • Amiodipino de 10 mg (90 tabletas).
  • Acetaminofén de 500 mg + cafeína de 65 mg (180 tabletas).
  • Valsartan de 80 mg (270 tabletas).
  • Melatonina de 3 mg (30 cápsulas).
  • Buprenorfina de 10 mg (10UG/H).
  • Dispositivo transdérmico (4 unidades/mes).
  • Hidromorfona de 2.5 mg (120 tabletas).
Paciente radicó queja ante la Supersalud por el no suministro de un medicamento - crédito @JenniferPedraz/X
Paciente radicó queja ante la Supersalud por el no suministro de un medicamento - crédito @JenniferPedraz/X

El juzgado impuso una sanción por desacatado debido a que la Nueva EPS no cumplió con lo ordenado y la paciente no recibió el medicamento que requería, lo que derivó en que tuviera que sufragar el costo de la medicina.

“DECLARAR que el señor RICARDO ADOLFO ECHEVERRIA CHARICHA identificado con C.C 71.085.183 en su calidad de Gerente Regional de Salud de la Nueva E.P.S. S y el Dr. CARLOS ANDRES VASCO ALVAREZ, identificado con la C.C No 71.379.150 en calidad de GERENTE REGIONAL de la NUEVA EPS S.A, han incurrido en DESACATO DE FALLO DE TUTELA n.* 003 de 2026 proferido por este despacho el día veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco 2026 (sic)”, se lee en el documento del juzgado.

Tanto Echeverría Charicha como Vasco Álvarez fueron sancionados con el pago de una multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2026, equivalentes a $5.252.715. Para recibir el pago de la multa de cada uno, el juzgado ofició a la Oficina de Cobro Activo de la Seccional de Administración Judicial de Medellín (Antioquia).

Juzgado impuso sanción de desacato por la falta de entrega de medicamentos para una paciente oncológica - crédito @JenniferPedraz/X
Juzgado impuso sanción de desacato por la falta de entrega de medicamentos para una paciente oncológica - crédito @JenniferPedraz/X

Por su parte, la congresista Jennifer Pedraza instó a la Superintendencia Nacional de Salud, al superintendente Daniel Quintero y a la Nueva EPS a grantizar la entrega del medicamento a la ciudadana. "ES URGENTE QUE SE LO GARANTICEN, ELLA NO LO PUEDE SEGUIR PAGANDO DE SU BOLSILLO”, indicó la representante.

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