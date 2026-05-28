Colombia

El IDU confirmó la fecha de entrega del nuevo puente vehicular de Bosa: aliviará trancones en la autopista Sur

La intervención contempla puentes, bicipuentes y nuevas conexiones viales para mejorar la circulación y el acceso entre localidades como Bosa, Ciudad Bolívar y Soacha, además del aumento en espacio público y ciclorrutas

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La modernización de este cruce beneficiará a familias de varios barrios y reducirá los históricos tiempos de espera en los desplazamientos diarios - crédito IDU

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó la fecha de entrega de una de las megaobras más esperadas al sur de Bogotá: el nuevo puente vehicular en la intersección de la autopista Sur con la avenida Bosa.

El proyecto busca eliminar los semáforos en este cruce y acabar con los históricos trancones que afectan a miles de habitantes de Bosa, Ciudad Bolívar y Soacha. Según la entidad, la obra —que ya alcanzó un 44% de avance— estará lista en 2027, cumpliendo la instrucción dada por el alcalde Carlos Fernando Galán.

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Durante una inspección reciente, el director del IDU, Orlando Molano, reportó que se ha completado el izaje de 21 de las 32 vigas del puente principal. Una vez finalizada esta etapa, comenzarán los trabajos en el tablero por donde circularán los vehículos.

“Este proyecto se firmó en el 2022, y debió estar terminado en el 2025. Cuando llegamos en enero de 2024 estaba en el 6% y ya superamos el 44% de avance. Estamos trabajando para cumplir con la instrucción del alcalde Galán para que en 2027 este puente esté terminado”, indicó Molano.

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El uso de la tecnología Pipe Jacking permitirá instalar redes subterráneas sin excavaciones abiertas, minimizando cierres viales y mejorando la movilidad urbana - crédito IDU
El uso de la tecnología Pipe Jacking permitirá instalar redes subterráneas sin excavaciones abiertas, minimizando cierres viales y mejorando la movilidad urbana - crédito IDU

Innovación para acelerar la obra y reducir afectaciones

A partir de junio, la obra incorporará la tecnología Pipe Jacking para instalar redes de servicios públicos de forma subterránea, evitando excavaciones a zanja abierta y, sobre todo, cierres totales en la autopista Sur y la avenida Bosa. Gracias a esta metodología innovadora, más de 500 trabajadores laboran día y noche —las vigas se izan en horario nocturno y las demás actividades se desarrollan en el día— para minimizar el impacto sobre la movilidad y acelerar el cronograma.

“Buscamos tecnología para avanzar en este proyecto: Pipe Jacking, una metodología para enterrar las tuberías sin necesidad de excavar zanjas abiertas”, explicó Molano. Esto permitirá que no se cierren completamente los carriles en sentido Soacha–Bogotá ni en la calzada Bosa–Terminal del Sur.

El proyecto contempla la construcción de dos puentes vehiculares principales y cuatro conexiones tipo “oreja” para facilitar los movimientos entre la autopista Sur, la avenida Bosa, la NQS y Ciudad Bolívar. El primer puente, de 288 metros de longitud, conectará Ciudad Bolívar con Bosa; el segundo, de 260 metros, permitirá la conexión en sentido Bosa–Ciudad Bolívar. Ambos tendrán un gálibo de 5,74 metros, facilitando el paso de todo tipo de vehículos.

El Instituto de Desarrollo Urbano anunció que el nuevo puente vehicular sobre la Autopista Sur y avenida Bosa estará listo en 2027, beneficiando la movilidad en el sur de Bogotá - crédito IDU
El Instituto de Desarrollo Urbano anunció que el nuevo puente vehicular sobre la Autopista Sur y avenida Bosa estará listo en 2027, beneficiando la movilidad en el sur de Bogotá - crédito IDU

Las cuatro conexiones “oreja” tendrán longitudes entre 80 y 113 metros y mejorarán la conectividad y fluidez entre los corredores del sur de la ciudad. Además, la obra incluye un bicipuente de 284 metros de longitud y 7 metros de ancho, diseñado para conectar Bosa y Ciudad Bolívar y favorecer la movilidad de peatones y ciclistas hacia Soacha y Ciudad Bolívar.

El megaproyecto prevé también la prolongación de la avenida Las Torres, con la construcción de 0,27 kilómetros de vía con cuatro carriles mixtos, 1,3 kilómetros de ciclorruta, más de 30.000 m² de espacio público y cerca de 22.000 m² de zonas verdes. Se estima que la intervención beneficiará a más de 1,6 millones de personas, mejorando la movilidad en barrios como María Cano, La Estancia, La Valvanera, La Despensa, José Antonio Galán y La Estación, en la localidad de Bosa.

Avances en otras obras: puente de Venecia y avenida 68

Como parte del seguimiento al progreso de la infraestructura vial, el director del IDU también verificó el avance del puente de Venecia, que ya alcanza el 87% de ejecución. El puente mejorará significativamente la movilidad para quienes se desplazan desde Soacha hacia el centro de Bogotá, pues en julio se habilitarán los carriles mixtos del costado sur de la Autopista Sur como primer alivio para el sector, y en diciembre de 2026 se pondrá en funcionamiento el puente completo.

El puente de Venecia, parte del grupo 1, ya está en 81% de ejecución y contará con carriles para tráfico mixto y TransMilenio - crédito IDU
El puente de Venecia, parte del grupo 1, ya está en 81% de ejecución y contará con carriles para tráfico mixto y TransMilenio - crédito IDU

El grupo 1 de la avenida 68 pasó de un avance del 39,91 % en enero de 2024 al 65,42 % en mayo de 2026. La fase incluye 2,83 kilómetros de vía con cuatro carriles por sentido (uno para Transmilenio, dos en las estaciones y tres mixtos), 63.431 m² de espacio público, 23.604 m² de zonas verdes, 1,83 kilómetros de ciclorruta, un puente vehicular y tres pasos deprimidos peatonales para el acceso a la estación Primero de Mayo.

El puente tendrá dos ramales curvos y uno recto para optimizar la movilidad de vehículos particulares y buses de Transmilenio. El ramal izquierdo (norte–occidente) contará con un carril para Transmilenio y uno mixto, el ramal derecho (occidente–norte) tendrá un carril mixto y uno para Transmilenio, y el puente recto dispondrá de dos carriles mixtos en sentido occidente–oriente, mientras que los buses de Transmilenio circularán por debajo de la estructura.

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