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Arturo Reyes, técnico del Pereira, aseguró que con cinco fichajes más pelea la liga colombiana: esta es la razón

Deportivo Pereira fue último del Todos Contra Todos de la Liga BetPlay 2026-1, con diez puntos, siete empates y siete derrotas

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Arturo Reyes en la cuerda floja del Junior de Barranquilla
El entrenador samario ha pasado por Junior de Barranquilla, Barranquilla FC y la selección Colombia - crédito @juniorclubsa

El mercado de fichajes apenas empieza a moverse en el fútbol colombiano, pero en el entorno del Deportivo Pereira ya comenzó la ilusión. El técnico del cuadro matecaña, Arturo Reyes, ya demostró confianza de cara a la próxima liga después de este periodo de transferencias.

Yo le voy a decir una cosa con la humildad que me caracteriza: yo con cuatro o cinco jugadores le puedo pelear en Colombia a cualquiera”, aseguró el entrenador en diálogo con Blu Radio.

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Las palabras de Reyes llegan en un momento de transición para el conjunto risaraldense. Deportivo Pereira ya terminó su participación en el primer semestre y ahora se encuentra a la espera del sorteo y del fixture oficial para afrontar la segunda parte del año. Mientras tanto, la dirigencia trabaja en la conformación de la nómina, en medio de varias novedades importantes relacionadas con salidas, ventas y negociaciones frustradas.

Arturo Reyes
Arturo Reyes llegó al Deportivo Pereira a finales de diciembre de 2025, pero demoró más de un mes en armar la plantilla con nuevos jugadores por una sanción contra el club - crédito Colprensa

Mercado de pases, Deportivo Pereira

Uno de los primeros movimientos confirmados tiene que ver con el extremo Fáber Gil. El jugador, de 31 años, regresará al Pereira luego de que Atlético Bucaramanga decidiera no ejecutar la opción de compra que tenía sobre el futbolista. Aunque Gil venía actuando en el cuadro santandereano, mantiene contrato vigente con el equipo matecaña, por lo que ahora deberá definirse si entrará en los planes de Arturo Reyes para el próximo campeonato o si buscará nuevamente una salida.

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La situación podría representar una alternativa interesante para el entrenador, especialmente porque Reyes ha insistido en la necesidad de sumar variantes ofensivas y jugadores con experiencia en el rentado local. Fáber Gil conoce bien el fútbol colombiano y podría convertirse en una pieza útil dentro del proyecto.

Sin embargo, no todas las noticias del mercado han sido positivas para el Pereira. Una de las bajas más importantes será la del defensor Julián Bazán. El joven zaguero de 20 años fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del New York Red Bulls, equipo con el que firmó contrato hasta junio de 2028, con posibilidad de extenderlo hasta 2029.

El cuadro Matecaña solo ha conseguido una victoria en el 2026 - crédito Andrés López/Colprensa
El cuadro Matecaña solo ha conseguido una victoria en el 2026 - crédito Andrés López/Colprensa

La operación se cerró por una cifra cercana a 1.1 millones de dólares, una venta importante para las finanzas del club y que confirma el interés internacional que siguen despertando algunos talentos jóvenes del fútbol colombiano. Aunque la salida de Bazán representa un ingreso económico significativo, también obliga al Pereira a buscar alternativas defensivas de cara al segundo semestre.

A esto se suma otra novedad inesperada en el mercado: finalmente el brasileño Marcus Vinicius no llegará al Deportivo Pereira, a pesar de los rumores que lo vinculaban con el equipo.

Precisamente allí aparece el trasfondo de las declaraciones de Arturo Reyes. El entrenador considera que la base del plantel ya existe y que el equipo tiene argumentos futbolísticos para competir, pero entiende que hacen falta algunas piezas específicas para elevar el nivel competitivo frente a los grandes clubes del país.

La idea del técnico sería reforzar especialmente posiciones clave como defensa central, extremos y posiblemente un delantero o mediocampista ofensivo que pueda marcar diferencia en partidos cerrados. La intención no sería hacer una revolución completa en la plantilla, sino incorporar futbolistas puntuales que potencien el funcionamiento colectivo.

Deportivo Pereira
Deportivo Pereira pasa por uno de los momentos más complicados de su historia en la temporada 2026 - crédito Deportivo Pereira

¿Quiénes son los dueños del Deportivo Pereira?

El mensaje de Reyes también parece dirigido a la dirigencia y a los nuevos propietarios del club. Desde finales de 2025, el Deportivo Pereira pertenece oficialmente a la empresa privada Group Empresarios Full CI Dubai Colombia S.A.S., luego de que la familia López Bedoya concretara la venta de la institución.

La operación fue anunciada en su momento por Álvaro López, entonces presidente y máximo accionista del equipo. Aunque se informó que la compañía tiene sede principal en Dubái, todavía existen dudas y debates alrededor de quiénes son exactamente los inversionistas y cuál será el verdadero alcance económico del proyecto deportivo.

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