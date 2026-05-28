Juan Fernando Quintero caería parado si sale de River Plate: un reconocido equipo lo volvería su fichaje estelar

Juan Fernando Quintero tendría los días contados en River Plate, equipo en el que lleva un año desde su regreso en julio de 2025 - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Juan Fernando Quintero sacudió el mercado de fichajes que recién inicia en América Latina, pues se conoció que saldría de River Plate en las próximas semanas, una decisión que se debería a la falta de más minutos con el técnico Eduardo Coudet, que viene de jugar la final en el Torneo Apertura.

Un hecho que llama la atención es que “Juanfer” llegaría a un reconocido club en el mundo, pues cuenta con una de las principales estrellas del fútbol y una plantilla con jugadores llenos de experiencia y trayectoria, lo que sería un destino ideal para el mediocampista.

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Mientras tanto, Quintero se unirá muy pronto a la concentración de la selección Colombia en Bogotá, de cara al amistoso contra Costa Rica en El Campín y luego viajar a Norteamérica, para últimar los detalles previos al debut en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán en Ciudad de México.

El posible destino de Juan Fernando Quintero

El mediocampista de 33 años empezó a bajar mucho su nivel por culpa de los pocos minutos en el fútbol argentino, prueba de ello es que apenas disputó 19 encuentros en el primer semestre, 10 de ellos en condición de titular y en la final contra Belgrano apenas apareció en el tiempo de reposición.

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Por esa razón, Juan Fernando Quintero anunció su salida de River y la MLS sería su destino, según las primeras versiones de la noticia, y una de ellas es del periodista Juan José Buscaglia, del programa Blog Deportivo de la emisora Blu Radio, al explicar la situación del colombiano.

Juan Fernando Quintero se despediría de River Plate en los próximos días, siempre y cuando acuerde su salida - crédito Juan Carlos Hernández/REUTERS

Según el comunicador, la relación de “Juanfer” con Eduardo Coudet está rota y eso provocó que anunciara su desvinculación, que no será fácil porque tiene contrato hasta diciembre de 2027, lo que implica dos caminos: negocia la rescisión de contrato con dinero de por medio, o un club contacta al Millonario para adquirirlo.

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En ese orden de ideas, Buscaglia señaló que el Inter Miami estaría interesado en Quintero, pues aparecería en la lista de conjuntos en Estados Unidos que entrarían en la puja para quedarse con el volante creativo, debido a su experiencia en Europa, Asia y América Latina.

Inter Miami es liderado por Lionel Messi, considerado como el mejor jugador en el mundo - crédito Sam Navarro/Imagn Images

“Y para después del Mundial, Inter Miami se suma a la pulseada de tantos otros clubes de la MLS por quedarse con los servicios del colombiano”, fue lo que mencionó el periodista de la emisora, aunque cualquier contacto se daría solo después de la Copa del Mundo en Norteamérica.

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Enfocado en la selección Colombia

En los próximos días, Juan Fernando Quintero se unirá a la concentración de la selección Colombia para iniciar los trabajos de cara al Mundial 2026, en el que hay un grupo que avanza con el cuerpo técnico para estar en las mejores condiciones para los últimos dos amistosos.

Con 14 de los 26 jugadores convocados, la Selección Colombia entrenó este miércoles 27 de mayo en Bogotá, en una sesión enfocada en la fase ofensiva, y fueron James Rodríguez, David Ospina, Álvaro Montero, Camilo Vargas, Deiver Machado, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, Dávinson Sánchez, Johan Mojica, Juan Camilo Hernández, Jhon Lucumí, Willer Ditta y Santiago Arias.

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La selección Colombia entrenará en Bogotá hasta el 2 de junio, día en el que viajarán a San Diego para el partido amistoso contra Jordania - crédito FCF

La jornada contó con el apoyo de sparrings de la categoría sub-20 de Millonarios. El trabajo comenzó en el estadio Metropolitano de Techo con preparación al movimiento en gimnasio y luego continuó en el campo con ejercicios de posesión de balón, patrones de juego para variantes en ataque y tareas de definición, informó la Federación.

Se espera que, previo al viernes 29 de mayo, se tenga al grupo de 26 jugadores para el amistoso ante Costa Rica, el 1 de junio en El Campín, pues será la despedida ante los aficionados y un duelo clave para ver el nivel de la Tricolor.

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