Iván Cepeda recordó que fue diagnosticado con cáncer en plena pandemia: “Coincidieron ambas situaciones”

El candidato Iván Cepeda reconoció el trabajo del personal de salud durante la pandemia - crédito Santiago Saldarriaga/AP

En un evento llevado a cabo el 27 de mayo de 2026 en Bogotá, el candidato presidencial y senador Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, resaltó el trabajo del personal de salud colombiano que enfrentó la pandemia por covid-19.

En su intervención, el aspirante dijo que los profesionales de la salud que estuvieron en los hospitales atendiendo a millones de pacientes demostraron su ética, sacrificio y entrega. Incluyó a médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que, de manera desesperada, trabajaron para salvar la vida de muchas personas. “Y lo lograron”, dijo. Sin embargo, también hubo miles de muertes en el país.

PUBLICIDAD

El candidato presidencial recordó que en esa época fue diagnosticado con cáncer. La enfermedad no era nueva para él; en 2018 recibió su primer diagnóstico de cáncer de colon, pocos meses antes de que se llevaran a cabo las elecciones legislativas y presidenciales. Posteriormente, en junio de 2021, encontraron una nueva lesión cancerígena en el hígado.

En junio de 2021, a Iván Cepeda le encontraron una nueva lesión cancerígena en el hígado - crédito Csic/Europa Press

El hoy aspirante a la Presidencia de la República tuvo que pasar por varias sesiones de quimioterapia y por intervenciones quirúrgicas para tratar el cáncer y evitar complicaciones más graves en su salud en el futuro. Ahora se encuentra en remisión.

PUBLICIDAD

“Para mí esa fue una etapa que tuvo una coincidencia, porque, en los días en que estábamos en la pandemia también tuve el diagnóstico de un cáncer y coincidieron ambas situaciones, mi tratamiento personal y, al mismo tiempo, es situación tan dolorosa en la que perdimos tantas personas, tantos amigos, amigas, familiares, en medio de las salas de cuidados intensivos”, indicó el congresista en el evento realizado en Bogotá.

Una reforma a la salud necesaria, según Iván Cepeda

Haciendo énfasis en el funcionamiento del sistema de salud colombiano, que garantizó la atención de las personas durante la pandemia, el senador insistió en que, debido a las fallas que persisten en la prestación de los servicios, es necesario poner a andar una reforma a la salud que haga cambios estructurales.

PUBLICIDAD

Iván Cepeda aseguró que la reforma a la salud debe enfocarse en la prevención - crédito Europa Press

De acuerdo con su explicación, el Gobierno nacional actual, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha intentado avanzar en una transformación del modelo de salud para no seguir “administrando ese desastre”. No obstante, no ha sido posible implementar la reforma oficialista, puesto que su paso por el Legislativo no surtió el efecto esperado.

Se debe recordar que la Comisión Séptima del Senado tumbó en dos ocasiones el proyecto de reforma; los congresistas que se opusieron alegaron consecuencias negativas para los afiliados al sistema de salud si se llegaba a poner en marcha la iniciativa.

PUBLICIDAD

Así las cosas, aseguró que, pese a que hay una amplia oposición al respecto, la ciudadanía debe movilizarse en favor de la propuesta de reformar el sistema, para así garantizar que los políticos que la rechazan finalmente permitan su implementación.

El candidato Iván Cepeda aseguró que se necesita una reforma a la salud que sea exigida por la misma población en una movilización - crédito Hospital Universitario del Valle - Evaristo García / Facebook

“Es necesaria una reforma a fondo, y eso lo van a tener que entender los sectores que en este momento se oponen, porque para eso está la movilización de la gente, que, como lo ha mostrado en estos años, como lo ha demostrado con nuestro Gobierno, surte efectos. Como lo hizo el estallido social, como lo hemos venido logrando en estos años”, señaló.

PUBLICIDAD

A su juicio, el modelo de salud debe velar por la prevención y garantizar la atención de los ciudadanos en los territorios, con el objetivo de evitar que su salud se deteriore a tal punto que resulte mucho más complejo tratarlos.

“El camino es territorializar, el camino es hacer de la salud no simplemente un sistema curativo de última hora, en el cual ya el paciente está en un estadio en el cual hay que hacer enormes esfuerzos para lograr revertir los procesos”, añadió.

PUBLICIDAD