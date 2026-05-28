Estos son los colombianos más valiosos en el mercado de fichajes que quedaron fuera del Mundial 2026

Jhon Jáder Durán es uno de los jugadores que quedó afuera de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito FCF

La selección Colombia solo tuvo durante semana y media la prelista de jugadores para el Mundial 2026, pues el lunes 25 de mayo presentó el grupo de 26 convocados para el certamen, que dejó algunas sorpresas y despejó polémicas como la de Sebastián Villa, del que se decía que sería llamado por Néstor Lorenzo.

Entre los futbolistas ausentes de la Tricolor figuran algunos de alto valor en el mercado de fichajes, lo que llama la atención porque, mientras los clubes los buscarían en el próximo periodo de transferencias, no contarán con la plataforma de la Copa del Mundo para mejorar la cifra.

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De otro lado, una de las ausencias más notorias en la lista de convocados al Mundial 2026 es Rafael Santos Borré, delantero de Internacional que hizo parte de todo el proyecto de Néstor Lorenzo, pero no le alcanzó para cumplir el sueño de jugar en el certamen de la FIFA.

Los más valiosos que se perderán el Mundial 2026

La selección Colombia enfrenta la próxima Copa del Mundo con una serie de bajas notables en su plantel. Según informó Transfermarkt, la lista de los jugadores colombianos más valiosos que no estarán presentes incluye a varias figuras con alta cotización en el mercado europeo.

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En la cima del listado aparece Jhon Durán, delantero del Zenit de San Petersburgo, con 15 millones de euros. El delantero, con 22 años, es seguido de cerca por Yáser Asprilla, del Galatasaray, que alcanza los 14 millones de euros. Ambos futbolistas no rindieron en la temporada.

Jhon Jáder Durán es el colombiano más valioso en el mercado que no jugará la Copa del Mundo - crédito Transfermarkt

Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers), con 12 millones de euros, y Luis Sinisterra (Cruzeiro), con 11 millones de euros, también forman parte del grupo de ausentes destacados, en especial el central de la Premier League porque disputó las eliminatorias.

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Además, la lista incluye al volante Nelson Deossa y el central Juan David Cabal, ambos valorados en nueve millones de euros, así como a Miguel Ángel Borja, Mateo Cassierra, Carlos Cuesta, Jhon Romaña y Wilmar Barrios, cuyos valores de mercado oscilan entre los 6 y 9 millones de euros.

Nelson Deossa no tuvo muchos minutos en su primer año con el Real Betis en España - crédito AFP

Según los datos de la plataforma, la suma de los valores de mercado de los diez ausentes más importantes supera los 98 millones de euros, lo que da cuenta del peso económico y deportivo de las ausencias.

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“Apoyaré desde otro lugar”

El delantero Rafael Santos Borré quedó fuera de la lista de 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y expresó en redes sociales que se siente “triste” por no cumplir el sueño de jugar la Copa del Mundo.

En una historia de Instagram, el atacante del Internacional de Brasil escribió unas duras palabras por no ser parte de la plantilla de Néstor Lorenzo: “Con mucha tristeza por no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí”.

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El mensaje de Rafael Santos Borré tras su no convocatoria al Mundial 2026 - crédito @rafaelsantosborre/Instagram

Borré anunció que acompañará al grupo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo desde la tribuna en Norteamérica: “Apoyaré desde otro lugar, alentando a mis compañeros y a nuestra Selección como un colombiano más. Seremos más de 50 millones de corazones latiendo por ustedes”.

El delantero había sido uno de los jugadores clave de Lorenzo durante las eliminatorias, por lo que su salida de la convocatoria fue una de las sorpresas. Su reacción contrastó con la de Roger Martínez, quien cuestionó haberse quedado fuera de la prelista de 55 con un señalamiento al entrenador.

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El combinado nacional entrena en Bogotá, donde hace la preparación para el amistoso frente a Costa Rica, el penúltimo duelo antes del debut contra Uzbekistán en la Ciudad de México el 17 de junio.