El dólar y los costos de producción asustan a las empresas y a los consumidores en Colombia: revelaron preocupantes cifras

Foto de archivo. Empleados de la fábrica Miguel Caballero trabajan en la planta de producción de ropa blindada en las afueras de Bogotá, Colombia, 4 de enero, 2013. REUTERS/John Vizcaino

La Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) de Fedesarrollo reveló que en abril de 2026 la confianza comercial en Colombia disminuyó a 21,8%, un descenso de un punto respecto a marzo. En contraste, la confianza industrial mostró una leve recuperación y se ubicó en -1,9%, lo que evidenció comportamientos opuestos entre los dos principales sectores productivos del país.

Durante el mes, de acuerdo con el centro de pensamiento, la confianza comercial cayó por segundo mes consecutivo y la industrial experimentó una mejora moderada. En el mismo periodo, las expectativas de los exportadores también se debilitaron, con caídas en el valor exportado, los pedidos internacionales y la rentabilidad, lo que perfila un escenario desafiante para la economía colombiana.

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Según se reportó, el Índice de Confianza Comercial (Icco) retrocedió desde el 22,8% registrado en marzo hasta 21,8% en abril. En comparación anual, la caída fue de 3,1 puntos frente a abril de 2025, cuando este indicador se encontraba en 24,9%. El promedio móvil trimestral también tuvo un retroceso al situarse en 22,4%, por debajo del 23,8% del mes anterior.

En abril de 2026, el Icco se ubicó en 21,8%, lo que representó una disminución de 1,0 punto porcentual respecto al mes previo (22,8%) - crédito Fedesarrollo

Por su parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) subió a -1,9%, lo que reflejó una mejoría de 0,4 puntos respecto al mes previo, aunque continúa en terreno negativo. Sin embargo, frente a abril de 2025, el ICI descendió 1,6 puntos desde el -0,3% registrado un año atrás. El promedio móvil trimestral del ICI fue de -1,1%, inferior al -0,9% de marzo y mucho más bajo que el 0,6% evidenciado en abril de 2025, según detalló la entidad.

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Factores y perspectivas en la confianza comercial

El informe atribuye la disminución de la confianza comercial a la percepción menos favorable sobre la situación actual de las empresas y a expectativas económicas a seis meses menos optimistas. La percepción empresarial sobre la situación actual pasó de 41,6% en marzo a 39,8% en abril, mientras que las expectativas económicas a seis meses bajaron de 32,1% a 30,7%.

“La disminución de 1,0 puntos del Icco respecto al mes anterior se debe a una caída en la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio y en las expectativas de la situación económica para el próximo semestre, compensada parcialmente por una caída en el nivel de existencias”, declaró la directora ejecutiva de Fedesarrollo, Marcela Meléndez. El nivel de existencias tuvo un leve retroceso, de 5,4% a 5,0%.

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De acuerdo con el informe, en términos anuales, el retroceso del Icco se relaciona con una bajada de 7 puntos en las expectativas económicas y un aumento de 10 puntos en el nivel de existencias. El mismo detalló que el resultado de abril prolonga la tendencia negativa para el sector comercio, que ya suma dos meses consecutivos de caídas en su indicador principal.

El ICI se situó en -1,9% para abril de 2026, mostrando un aumento de 0,4 pps frente al mes anterior (-2,3%) - crédito Fedesarrollo

Recuperación parcial en la confianza industrial

El sector industrial mostró una variación mensual positiva en la confianza, aunque el indicador general se mantiene en cifras negativas. El volumen actual de pedidos descendió de -24,7% en marzo a -27,7% en abril, evidenciando dificultades persistentes para la actividad fabril colombiana. No obstante, las expectativas de producción para el trimestre siguiente aumentaron de 15,4% a 19,6%, de acuerdo con los datos de la encuesta.

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Meléndez ratificó que “el aumento mensual en el ICI estuvo explicado por un incremento en las expectativas de producción para el próximo trimestre”. Anotó que se compensó en parte por una disminución en el volumen actual de pedidos y un crecimiento en el nivel de existencias. El nivel de existencias permaneció prácticamente estable, en -2,5% frente al -2,6% del mes anterior.

La mejora de las expectativas hacia el futuro inmediato no logró compensar completamente el retroceso de los pedidos actuales, según Fedesarrollo, lo que revela una dinámica dual de optimismo cauteloso y dificultades en el corto plazo para la industria.

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Exportaciones colombianas y retos del sector externo

En el módulo trimestral correspondiente al primer trimestre de 2026, la encuesta muestra un deterioro generalizado en los principales indicadores de la actividad exportadora industrial. El balance sobre el valor exportado en dólares alcanzó -21,3%, lo que implica un descenso de 16,2 puntos porcentuales (pp) respecto al trimestre anterior y 3,7 pp frente al primer trimestre de 2025.

Durante el primer trimestre de 2026, el balance sobre el valor exportado en dólares fue de -21,3%. Esto indica que la proporción de encuestados que reportó una disminución en sus exportaciones superó a la de quienes informaron un incremento - crédito Fedesarrollo

Por su parte, el balance de pedidos de exportación fue negativo con -19,8%, disminuyendo 15,5 pp frente al periodo anterior y 4,1 pp respecto a igual trimestre del año pasado. La percepción de rentabilidad de la actividad exportadora también se resintió, con un balance de -38%, una caída de 5 pp frente al trimestre pasado y de 26,2 pp respecto a 2025.

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Para las expectativas exportadoras, el 31,9% de los empresarios consultados prevé aumentar las exportaciones en los próximos tres meses, el 29,4% espera disminuirlas y el 38,7% estima que permanecerán estables. El resultado ubica el balance de expectativas del sector externo en 2,5%, menos que el 5% del trimestre anterior y el 7,5% observado un año antes.

Con respecto a los factores que afectan la competitividad, Fedesarrollo identificó la “volatilidad de la tasa de cambio” como principal obstáculo para los exportadores durante el último trimestre.

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Como elementos favorables:

Sistema Plan Vallejo: destacó con un balance de 12,3%.

Servicios nacionales de información y mercadeo: sumaron un 6,8%.

Por el lado contrario:

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Costos de producción: fueron el factor más negativo con un saldo de -37%.

Tasa de cambio peso-dólar: registró -35,8%.

Transporte internacional y nacional y políticas comerciales y aduaneras: figuraron entre los principales retos reportados.

El cierre de la Encuesta de Opinión Empresarial señala que, aunque el Plan Vallejo favoreció a algunos exportadores, los elevados costos operativos continúan siendo el obstáculo principal para el crecimiento internacional de las empresas colombianas.