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Shakira sorprendió con su felicitación a un jugador convocado al Mundial: no es colombiano

Un comentario de la barranquillera se hizo viral por tratarse de uno de los elegidos para representar a uno de los seleccionados candidatos al título

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Shakira le envió sus felicitaciones a uno de los jugadores más destacados de la selección de España, por su llamado para participar del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito @shakira/Instagram
Shakira le envió sus felicitaciones a uno de los jugadores más destacados de la selección de España, por su llamado para participar del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito @shakira/Instagram

Shakira está en boca del mundo entero luego del lanzamiento de Dai Dai, su colaboración con Burna Boy que fue elegida como canción oficial para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La barranquillera se encuentra preparando los detalles de su regreso a los escenarios en paralelo con el campeonato, brindando presentaciones como parte de Las mujeres ya no lloran World Tour, en arenas de todo Estados Unidos.

Mientras llega el momento de retomar su actividad en vivo, la colombiana causó sensación en plataformas digitales con la felicitación que le extendió a uno de los jugadores de la selección de España, que apareció en la lista del entrenador Luis de la Fuente como uno de los 26 elegidos para representar a La Roja en el Mundial.

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La convocatoria de los campeones del mundo en Sudáfrica 2010 causó revuelo debido a que por primera vez en todas las participaciones de España, no se convocó a un solo jugador del Real Madrid, hecho que generó debate en la prensa deportiva ibérica. Como contrapartida, ocho jugadores del FC Barcelona fueron convocados, incluido Pablo Gavi, una de las figuras del cuadro culé.

Gavi celebró en sus redes sociales su segunda participación mundialista con España, tras Qatar 2022 - crédito @pablogavi/Instagram
Gavi celebró en sus redes sociales su segunda participación mundialista con España, tras Qatar 2022 - crédito @pablogavi/Instagram

El centrocampista del cuadro catalán y reciente ganador de la liga española celebró la citación con un post en el que escribió un mensaje de orgullo por ser parte de la segunda cita mundialista de su carrera deportiva.

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“¡Un sueño hecho realidad, poder jugar mi segundo Mundial representando a mi país! Pero este va a saber distinto después de todo el sufrimiento, de caer y levantarse dos veces en tres años, pero os aseguro que voy a dar todo lo que esté en mi para poder traernos la Copa del Mundo a casa. ¡Es un orgullo y un honor estar en esta lista de 26, vamos a hacer que vosotros también estéis igual de orgullosos!“, escribió.

Los comentarios abundaron en la publicación, pero fue justamente el que dejó Shakira el que causó más revuelo. La cantante lo felicitó escribiendo una sencilla frase: “Muy feliz por ti, Gavi”.

Shakira causó sensación al felicitar al volante del FC Barcelona por su convocatoria al Mundial con España - crédito @pablogavi/Instagram
Shakira causó sensación al felicitar al volante del FC Barcelona por su convocatoria al Mundial con España - crédito @pablogavi/Instagram

De inmediato, los usuarios expresaron sorpresa y vincularon dicha respuesta con la relación mediática de la artista con el entorno del Barça, debido a su pasada relación con Gerard Piqué.

“My diva”, “Gavi va a flipar”, “si mi reina está feliz, yo lo estoy”, “Seguro tus hijos los admiran”, “Si la goat de Los mundiales le felicita”, “Amiga, tu alma es culé, te amo mucho”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Shakira y la pregunta que no le quiere hacer a Milan y Sasha sobre el Mundial

Shakira junto a Milan y Sasha en los Grammy 2025
En una reciente entrevista, le preguntaron a Shakira a quien apoyarían sus hijos Milan y Sasha si se enfrentaban Colombia y España - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

Así como las felicitaciones a Gavi por su convocatoria se hicieron notar, fueron igualmente destacados los comentarios de la barranquillera durante su entrevista con The Times, a tono con la publicación de la canción oficial del Mundial.

Más allá de los éxitos de su expareja y padre de sus hijos en el deporte rey —incluyendo su participación en el título mundial de 2010—, lo cierto es que el fútbol fue uno de los mecanismos que le permitieron a Shakira posicionarse como ícono “la reina de los mundiales”, producto de sus aportaciones con Hips Don’t Lie (Bamboo Version), Waka Waka (This Time for Africa), La La La y ahora Dai Dai.

Siendo Shakira colombiana y Piqué español, fue inevitable que en la entrevista se abordara la inquietud por las selecciones que animarían sus hijos Milan y Sasha durante el campeonato que dará inicio el 17 de junio. Cuando le preguntaron que a quién apoyarían los dos menores en un escenario donde Colombia jugara contra España, la cantante manifestó que no tenía intenciones de conocer la respuesta: “No quiero escuchar la respuesta. Por eso no hago esas preguntas”, comentó entre risas.

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