Colombia

Juan Daniel Oviedo lanzó polémico reto a Abelardo de la Espriella y el ‘Tigre’ nunca apareció: “Nos vemos al caer el sol”

El candidato vicepresidencial cuestionó las ausencias del aspirante de la extrema derecha en debates y pidió discutir propuestas en lugar de ataques personales contra Paloma Valencia

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Juan Daniel Oviedo cuestionó a Abelardo de la Espriella por evitar las discusiones políticas y por ataques a Paloma Valencia - crédito @jdoviedoar/TikTok

En plena recta final hacia la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, el ambiente político en Colombia se vuelve cada vez más tenso y menos formal; en esta atmósfera de competencia, la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, terminó protagonizando un cruce directo con el abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, al que le lanzó un reto público que encendió la conversación en redes sociales.

Todo empezó en la plataforma de TikTok, donde Juan Daniel Oviedo decidió dirigirse sin rodeos a De la Espriella y, en lugar de un discurso largo o un comunicado, optó por un mensaje directo, con tono algo fuera de lo común, en el que pidió bajar el nivel de ataques y subir el nivel del debate.

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El líder, que ahora integra la campaña del uribismo, acompañó su video con un texto en el que adelantó la intención de enviar un mensaje claro, por lo que escribió: “Menos gritos y más debates sobre lo que realmente le importa a Colombia. Porque la política no puede convertirse en ataques personales ni en descalificaciones. Y hablar de frente también es parte de la democracia que queremos en una Colombia más grande”.

Juan Daniel Oviedo elevó el tono de la campaña presidencial tras lanzar un reto público contra Abelardo de la Espriella - crédito @jdoviedoar/TikTok
Juan Daniel Oviedo elevó el tono de la campaña presidencial tras lanzar un reto público contra Abelardo de la Espriella - crédito @jdoviedoar/TikTok

Luego, en su video dijo: “Abelardo ¿cuál es el visaje con Paloma? Nos manda todas las bodegas encima a aplastarnos y a ella a desprestigiarla solamente porque es mujer, pero a la hora de ir a los debates no lo vimos”.

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Después, Juan Daniel Oviedo insistió en su idea de que el debate debía darse con argumentos y no con ataques, por lo que en el siguiente fragmento del video preguntó: “¿Cuál fue el miedo? ¿Qué es lo que hay detrás de esos gritos? Y no para gritar, sino para hablar de lo que importa: Colombia”.

La cita que Juan Daniel Oviedo le puso al candidato Abelardo de la Espriella

Pero el punto que más llamó la atención fue la invitación directa que hizo al abogado a un encuentro público en Bogotá: “Quiero invitar a Abelardo, a usted, no al ‘tigre’, al Chorro de Quevedo. Miércoles 27 de mayo al caer el sol. Si no sabe, queda en Bogotá. No venden el ron que usted toma, pero le tengo chicha de la buena. Para que no tenga excusas”.

El video cerró con un gesto que terminó de encender la conversación y es que Juan Daniel Oviedo se llevó la mano a la frente mientras decía “así o así”, imitando el gesto de saludo militar que se volvió tan característico de la campaña de Abelardo de la Espriella, como cuestionando si estaba “firme”, como él dice, o que si le daba miedo, al hacer la famosa seña colombiana de juntar todos los dedos como una ‘piña’ hacia arriba, que es asociada a la frase ‘se le hace así’, que es temor.

- crédito @JDOviedoAr- @ABDELAESPRIELLA/X
El gesto que hizo Juan Daniel Oviedo al final de su video desató comentarios en redes por imitar una de las señas más conocidas de la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @JDOviedoAr- @ABDELAESPRIELLA/X

El lugar elegido para la cita, el Chorro de Quevedo, fue porque allí Paloma Valencia iba a hacer campaña. Como era de esperarse, Abelardo de la Espriella no se presentó, algo lógico, ya que su frente de gira política se concentra en otras zonas del país y, además, el reto se planteó de manera informal.

En cambio, Paloma Valencia sí asistió y se encontró con una gran cantidad de personas que esperaban escuchar sus propuestas de gobierno y sus ideas para ganar las elecciones presidenciales de 2026; junto a Juan Daniel Oviedo estuvieron en el lugar, haciendo campaña y compartiendo su mensaje, aunque del candidato de la extrema derecha no hubo ni rastro.

Cabe destacar que esta confrontación sorprendió al público y al electorado, porque ambos candidatos eran muy cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, con el paso del tiempo y el desarrollo de las campañas, la relación entre el abogado y el expresidente se distanció, hasta el punto de que se vieron involucradas sus familias y se generó una rencilla pública; de allí la oposición de Paloma Valencia hacia el “Tigre”.

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