Fuerte operativo de seguridad en Colombia para las elecciones: patrullajes fluviales y control en zonas rurales para garantizar la seguridad

La Armada Nacional despliega 19.341 uniformados en Colombia para garantizar la seguridad durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo - crédito Armada de Colombia

A pocos días de que Colombia vuelva a las urnas para elegir presidente, las autoridades reforzaron el dispositivo de seguridad en distintos puntos del país. El foco está puesto especialmente en las regiones donde persisten amenazas de grupos armados, riesgos de alteración del orden público y dificultades de acceso para los votantes.

Con patrullajes fluviales, vigilancia marítima y presencia en zonas rurales apartadas, la Armada Nacional confirmó el despliegue de 19.341 uniformados para acompañar la jornada electoral del 31 de mayo. La estrategia hace parte del denominado Plan Democracia, activado para garantizar condiciones de seguridad durante la primera vuelta presidencial.

PUBLICIDAD

El Plan Democracia refuerza la vigilancia en zonas rurales y puestos de votación ubicados en departamentos con antecedentes de amenazas de grupos armados ilegales - crédito Armada Nacional

La operación cubrirá áreas terrestres, marítimas y fluviales en varios departamentos del país. Según informó la institución, cerca de 11.000 integrantes de la Fuerza estarán concentrados en la protección de 548 puestos de votación distribuidos en 10 departamentos, donde se busca asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin presiones ni hechos violentos. Uno de los puntos de mayor atención será la región Caribe. Allí, la Fuerza Naval del Caribe movilizó 4.481 uniformados para custodiar 238 puestos de votación ubicados en Bolívar, Sucre, Córdoba y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La Armada explicó que el despliegue contempla presencia permanente en zonas consideradas sensibles por antecedentes de criminalidad o complejidad operativa. Además, se reforzará la vigilancia en corredores estratégicos y vías fluviales utilizadas históricamente para movilidad de grupos ilegales. Los ríos Magdalena, Cauca y Atrato tendrán monitoreo especial durante el fin de semana electoral. En esos corredores, que atraviesan departamentos como Chocó, Antioquia y Valle del Cauca, las unidades navales mantendrán controles y patrullajes continuos para prevenir posibles afectaciones a la jornada.

PUBLICIDAD

En el Pacífico colombiano también se activó un amplio operativo. La institución naval confirmó el envío de 3.799 uniformados que estarán distribuidos en Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca, territorios donde en los últimos meses se han registrado confrontaciones armadas, amenazas y denuncias por intimidaciones contra comunidades. “El dispositivo de seguridad cubrirá 308 puntos en los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó, garantizando la jornada electoral sin contratiempos”, señaló la Armada en un comunicado oficial.

En la región Amazónica, la Armada asigna 871 efectivos y unidades fluviales especializadas para facilitar el transporte electoral y la vigilancia en mesas de votación distantes - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La estrategia incluye unidades terrestres, marítimas, fluviales y aeronavales que permanecerán desplegadas antes, durante y después de las votaciones. El objetivo, según explicaron las autoridades, es mantener capacidad de reacción ante cualquier alteración del orden público. Mientras tanto, en la región de la Orinoquía fueron destinados 1.980 uniformados que trabajarán de manera articulada con el Ejército y la Policía Nacional para reforzar la seguridad tanto en zonas urbanas como rurales.

PUBLICIDAD

En la Amazonía, donde la logística representa uno de los principales retos por las largas distancias y la dificultad de acceso a algunas poblaciones, la Armada asignó 871 integrantes de la institución. Allí deberán apoyar la vigilancia de 41 mesas de votación ubicadas dentro de su jurisdicción operacional. Para esa región, además, se dispuso el uso de embarcaciones y unidades fluviales especializadas que permitirán movilizar tropas, transportar material electoral y responder rápidamente ante cualquier emergencia relacionada con seguridad o movilidad.

Las autoridades coordinan el monitoreo permanente de situaciones de riesgo para asegurar la participación ciudadana en zonas históricamente afectadas por orden público en Colombia - crédito Armada Nacional/Colprensa

El despliegue ocurre en medio de un ambiente de preocupación por la situación de orden público en varias regiones del país. En las últimas semanas, distintas autoridades locales, organizaciones sociales y misiones de observación electoral han advertido sobre riesgos asociados a la presencia de grupos armados ilegales y posibles casos de constreñimiento al elector. Precisamente, el fortalecimiento del esquema de seguridad busca evitar afectaciones a la participación ciudadana en zonas donde históricamente las elecciones están marcadas por amenazas, restricciones de movilidad o presión de actores armados.

PUBLICIDAD

La Armada aseguró que el operativo se mantendrá activo durante toda la jornada electoral y que habrá coordinación permanente con las demás Fuerzas Militares, la Policía Nacional y autoridades regionales para monitorear cualquier situación que pueda poner en riesgo el desarrollo de los comicios.