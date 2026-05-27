Colombia

Marilyn Patiño escaló la pelea con Johanna Fadul: amenazó con enviarle la notificación legal “hasta su casa”

La actriz vallecaucana publicó un video en Instagram para pedirle a su colega que rectifique sus declaraciones sobre el supuesto beso en el confesionario de ‘La casa de los famosos Colombia’

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La actriz contrató una firma de abogados que emitió un comunicado formal advirtiendo que, si Fadul no rectifica sus afirmaciones públicamente, se iniciarán procesos judiciales por injuria y calumnia - crédito @marilynpatino1/Instagram

La actriz Marilyn Patiño exigió, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, respaldada por un comunicado del estudio jurídico Julio R. Del Villar Abogados y Asociados, una retractación formal a su colega Johanna Fadul.

La disputa, que escaló hasta las instancias legales, tiene su origen en un rumor sobre un supuesto beso entre participantes de La casa de los famosos Colombia, el formato de telerrealidad del Canal RCN.

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El chisme tomó forma pública días después de que Patiño fuera eliminada de la tercera temporada del formato. Durante una transmisión en vivo realizada en su cuenta de TikTok, reveló que fue testigo de una situación en la que dos participantes del reality show se besaron a escondidas de las cámaras, en el confesionario.

La actriz afirmó que un hombre casado que participa en el 'reality show' estaría siendo infiel dentro de la casa estudio junto a otra participante - crédito @Chismesito1.0/TikTok

“Yo allá no me voy a meter al confesionario a besarme con quien. Ahí les tiré un facto, metida en el confesionario dándole beso en la boca a una persona casada”, expresó en la transmisión realizada en febrero pasado.

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Sin revelar nombres concretos, la actriz invitó a los televidentes a prestar atención a los detalles en pantalla, para deducir la identidad de los involucrados. De hecho, dejó en el aire una pista: “Cuando se sienta en el sofá se sienta siempre al lado, ustedes analicen. Se sienta en el sofá al lado de un hombre casado, y que tiene una hija. Eso no se hace”, afirmó.

Esas pistas llevaron a que los usuarios señalaran que los dos involucrados eran Mariana Zapata y Juanda Caribe. Cuando Mariana fue eliminada, negó rotundamente estos rumores y señaló directamente a Patiño como la fuente de la mentira. La actriz vallecaucana se defendió expresando que nunca reveló nombres y que sus palabras habían sido sacadas de contexto.

“Lo conté en modo funa, en modo chiste, pero diciendo el milagro, más no el santo”, sostuvo en sus historias de Instagram. Añadió que solo dos personas de su confianza conocían los nombres involucrados: su madre y Néstor Parra, uno de los productores del formato.

El pasado miércoles 20 de mayo, Johanna Fadul entró a la discusión con una versión que contradecía directamente la de su colega, asegurando que Patiño sí le había mencionado los nombres de Juanda Caribe y Zapata durante una llamada telefónica posterior a la eliminación de la vallecaucana.

Aunque la actriz reconoció que no tenía pruebas debido a que fue durante una llamada, insistió en que Marilyn le reveló nombres propios - crédito @johannafadul/Instagram

Aunque reconoció no tener pruebas materiales por tratarse de una conversación oral, mantuvo su posición: “Evidentemente, no tengo pruebas porque todo fue por medio de una llamada, eso fue a los días de que ella salió del reality, que sí me lo dijo”, declaró Fadul en sus historias.

Patiño replicó con una grabación del historial de su chat de WhatsApp con Fadul, que abarcaba intercambios desde noviembre de 2025. Las capturas mostraron invitaciones a cumpleaños y citas agendadas, pero ninguna mención al rumor del confesionario. La actriz omitió transcribir únicamente unos audios en los que Fadul ponía en duda su presencia en la gran final del programa.

La vallecaucana rebatió lo dicho por Fadul, mostrando el scroll del chat de ambas en WhatsApp - crédito @marilynpatino1/Instagram

Al publicar el registro, Patiño lanzó un mensaje directo: “Con esas amigas, para qué enemigas”. Minutos después, Fadul confirmó en sus propias historias que su colega la había bloqueado en Instagram.

Fue en ese punto cuando el estudio Julio R. Del Villar tomó intervención formal. En un comunicado dirigido a la opinión pública, la firma informó haber asumido la representación legal de Patiño y señaló que las afirmaciones de Fadul “han afectado su honra, su buen nombre y su imagen pública, además de haber generado ataques y mensajes de odio en su contra”. El documento exigió una rectificación “clara, completa y en condiciones de equidad”, con la advertencia de iniciar las acciones legales correspondientes en caso de no producirse.

Los representantes legales de Marilyn Patiño afirmaron que esperan una retractación pública de Johanna Fadul, o tomarán medidas legales por presunta difamación - crédito @marilynpatino1/Instagram
Los representantes legales de Marilyn Patiño afirmaron que esperan una retractación pública de Johanna Fadul, o tomarán medidas legales por presunta difamación - crédito @marilynpatino1/Instagram

En el video publicado en su cuenta de Instagram, Patiño se dirigió directamente a Fadul: “Te pido de manera muy comedida que te retractes de lo dicho anteriormente, ya que se seguirá con el proceso de defensa en contra de la injuria y calumnia”. La actriz también advirtió que, de no recibir respuesta por esa vía, “se lo estaremos enviando hasta tu casa”.

Hasta el momento, Fadul no se había pronunciado sobre el comunicado legal ni sobre el video de Patiño.

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