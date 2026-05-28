Arturo Reyes analizó a James Rodríguez y JuanFer Quintero: “Te solucionan problemas”

Uno de los 14 goles de James Rodríguez con Colombia por Eliminatoria - crédito @lakerstopers/X

Arturo Reyes, entrenador de Deportivo Pereira y ex seleccionador de las divisiones menores de Colombia, analizó el presente de varios referentes de la selección y dejó reflexiones sobre el papel que cumplen jugadores como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Jorge Carrascal dentro del proceso que lidera Néstor Lorenzo rumbo al Mundial 2026.

Reyes, que dirigió a la selección absoluta tras la salida de José Pekerman en 2018, destacó especialmente la calidad técnica de los mediocampistas colombianos y la madurez que han alcanzado en los últimos años. Para Reyes, tanto James como Juanfer siguen siendo futbolistas determinantes por su capacidad para desequilibrar partidos.

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“Son dos jugadores con balón excepcionales, que te desequilibran un partido y que son determinantes por juego”, aseguró el técnico samario en diálogo con Blu Radio.

Reyes también profundizó en el crecimiento futbolístico de Jorge Carrascal, que se ha consolidado como una alternativa importante dentro de las convocatorias de Lorenzo. El actual volante de Flamengo, según el entrenador, ya no es solamente un jugador talentoso con el balón, sino un futbolista mucho más completo.

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“Carrascal puede jugar en varias posiciones. Me ha impresionado en Flamengo porque ha madurado impresionantemente. Ya no es solo el jugador que te desequilibra con el balón, sino que ahora también ayuda defensivamente”, explicó.

Incluso, Reyes detalló que el cartagenero tiene condiciones para adaptarse a distintos sistemas tácticos. “Para mí puede jugar en un tres en la mitad, puede jugar detrás del nueve o en una línea de cuatro volantes. Pero hay que ver cuándo puede brillar y cómo puede hacer brillar a sus compañeros”, añadió.

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James Rodríguez, estadísticas en la selección Colombia

En ese contexto, Reyes también habló sobre la importancia de James Rodríguez dentro del combinado nacional. El volante cucuteño continúa siendo uno de los líderes futbolísticos y estadísticos más importantes en la historia de Colombia. James ya supera los 110 partidos oficiales con la camiseta tricolor, es el segundo máximo goleador histórico del equipo con 31 anotaciones y el máximo asistidor en la historia de la selección.

Además, el exjugador de clubes como Real Madrid y Bayern Múnich mantiene registros históricos en las Eliminatorias Sudamericanas, donde es el máximo goleador colombiano con 14 tantos. A eso se suma su inolvidable actuación en el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que ganó la Bota de Oro gracias a sus seis goles.

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Quintero ha disputado dos mundiales con la selección Colombia - crédito Movistar

Juan Fernando Quintero, estadísticas en la selección Colombia

Por su parte, Juan Fernando Quintero también ha tenido un rol importante en distintos procesos de la Selección Colombia. El creativo antioqueño acumula 45 partidos y seis goles con la absoluta, además de destacarse en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, donde aportó un gol y dos asistencias.

Reyes, que trabajó de cerca con muchos de estos jugadores durante su paso por las selecciones juveniles y como asistente técnico, también se refirió a la actualidad de otros nombres que orbitan alrededor de la Tricolor. Uno de ellos fue “Cucho” Hernández, delantero que ha tenido continuidad en el proceso de Néstor Lorenzo.

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Arturo Reyes fue seleccionador de Colombia cuando salió José Pekerman - crédito FCF/River Plate

Cucho Hernández, selección Colombia

“Me parece que el ‘Cucho’ ha trabajado de forma callada, mostrando un buen rendimiento, anotando goles en un equipo importante. Es un jugador de proceso que ya ha sido convocado por Néstor Lorenzo y me alegra mucho por él”, afirmó. Posteriormente, explicó las características tácticas que podrían hacer del atacante una alternativa interesante para determinados compromisos.

“El Cucho sabe asociarse, sabe salir a pivotear, ha jugado por banda, sabe moverse al costado y ubicarse muy bien. Como no es un jugador de mucha estatura, se mueve a espacios difíciles de marcar. Llega al área después de pivotear y de ser opción de ataque. Es un jugador que en partidos específicos puede dar algo distinto”, analizó.

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Otro de los nombres mencionados por Reyes fue Wilmar Barrios. Aunque reconoció que muchos aficionados todavía recuerdan al volante por su aparición en el Mundial de Rusia 2018 bajo el mando de Pekerman, considera que hoy atraviesa un momento mucho más maduro.

Hace siete años, en la preparación al mundial de Rusia 2018, Juan Camilo Hernández hizo su primera anotación con la selección Colombia enfrentando a Costa Rica - crédito Gol Caracol

“A mí me parece que todos en Colombia nos quedamos con que estuvo con Pekerman en el Mundial, pero ahora está mucho más maduro. He visto partidos de él en su equipo y entrega bastante bien. Es un jugador que nos pudo haber dado una mano”, comentó.

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Sin embargo, Reyes también dejó claro que las decisiones finales pasan por el conocimiento interno que tiene el cuerpo técnico actual. “El entrenador tiene información que nosotros no. Incluso ya lo tuvo porque era asistente de Pekerman cuando lo llevó. Pero Barrios ya tiene una madurez grande y es un jugador muy valorado”, explicó.

Finalmente, el entrenador resaltó la motivación que existe dentro del grupo de jugadores de la selección Colombia ante la cercanía del Mundial. Para Reyes, las críticas recientes podrían convertirse en un impulso positivo para recuperar el nivel que mostró el equipo en varios amistosos y partidos anteriores.

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“Lo mejor que le ha podido pasar a la selección es ese poco de críticas que recibió en los dos últimos partidos, porque la selección que vimos en algunos amistosos es la que todos queremos y la que le puede ganar a cualquiera”, expresó.

Y concluyó con un mensaje de confianza sobre el potencial del fútbol colombiano: “Todos tienen unas ganas enormes de jugar y de que llegue el Mundial. Representar a tu país es lo más grande que hay. Tenemos los jugadores para hacerlo de buena forma”.