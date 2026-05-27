Independiente Santa Fe se ilusiona con la clasificación en Copa Libertadores gracias a este negativo registro de Peñarol

Hugo Rodallega ha marcado dos goles con asistencia de Jader Obrian - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Independiente Santa Fe visitará a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo con la ilusión intacta de seguir vivo en el torneo continental. Y para alimentar esa esperanza, el conjunto cardenal se sostiene en un dato que juega a su favor: los equipos colombianos permanecen invictos ante Peñarol en el siglo XXI por Copa Libertadores.

En los últimos nueve partidos disputados entre clubes colombianos y el cuadro uruguayo en la Conmebol Libertadores, el balance marca siete victorias para Colombia y dos empates. Es decir, Peñarol no ha podido derrotar a un representante cafetero en esta competición durante los últimos 25 años, una estadística que ahora alimenta la confianza santafereña en Montevideo.

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Independiente Santa Fe ya enfrentó a Peñarol por Copa Libertadores, fue en la fecha 1 - crédito Crstian Bayona/Colprensa

Santa Fe, Copa Sudamericana 2026

Ese antecedente toma todavía más valor por el contexto actual del grupo. Santa Fe llega tercero con cinco puntos, mientras que Peñarol es último con apenas tres unidades y obligado a ganar para mantener vida internacional. El empate le aseguraría al equipo bogotano un cupo en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, pero el verdadero sueño pasa por la clasificación a los octavos de final de la Libertadores.

Para lograrlo, el conjunto dirigido por Pablo Repetto necesita imponerse en territorio uruguayo y esperar una caída de Platense frente a Corinthians en el otro encuentro de la zona. La combinación no parece sencilla, pero el equipo cardenal llega con el ánimo fortalecido luego de su triunfo 2-1 sobre Platense en la jornada anterior, resultado que le permitió mantenerse con opciones hasta el cierre de la fase de grupos.

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Convocados de Santa Fe para el viaje a Montevideo, donde jugará contra Peñarol - crédito Santa Fe

El panorama es muy diferente para Peñarol. El histórico club uruguayo todavía no conoce la victoria en esta edición del torneo y acumula tres empates y dos derrotas. La presión en Montevideo será enorme, no solo por jugar en casa, sino porque el Carbonero necesita ganar sí o sí para aspirar al repechaje de Sudamericana, una instancia que nunca ha disputado.

La paradoja es llamativa. Peñarol, cinco veces campeón de América y uno de los clubes más tradicionales del continente, jamás ha jugado los playoffs de la Copa Sudamericana. Ahora, incluso esa posibilidad depende de vencer a un Santa Fe que llega impulsado por estadísticas favorables y un crecimiento defensivo evidente.

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Uno de los puntos más sólidos del equipo colombiano en esta Libertadores ha sido justamente su orden atrás. Santa Fe es uno de los cuatro equipos del torneo que no ha recibido goles antes del descanso en toda la fase de grupos, compartiendo ese registro con Rosario Central, Liga de Quito y Boca Juniors. Además, cuatro de sus cinco encuentros llegaron al entretiempo con marcador 0-0, demostrando una propuesta cautelosa pero efectiva.

Hugo Rodallega, goleador de Independiente Santa Fe

En ataque, el cuadro cardenal ha encontrado respuestas importantes desde el banco de suplentes. El extremo Jáder Obrian se convirtió en una pieza clave gracias a sus asistencias para Hugo Rodallega. Ambos goles del delantero en esta Libertadores llegaron tras pases de Obrian entrando desde el banco, un dato que resalta el impacto del atacante como revulsivo ofensivo. De hecho, es el único futbolista del torneo que ha dado dos asistencias saliendo desde el banco en más de un partido de esta fase de grupos.

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Por el lado uruguayo, uno de los hombres a seguir será el defensor Maximiliano Olivera. El lateral es el jugador de Peñarol con más pases en el último tercio del campo en la competición, acumulando 52 intervenciones ofensivas. Además, viene de marcar en la fecha anterior frente a Corinthians, siendo una de las pocas noticias positivas para el equipo aurinegro en esta campaña continental.

Estos son los convocados de Peñarol para el juego frente a Santa Fe en la Copa Libertadores - crédito Peñarol

El antecedente más reciente entre ambos clubes también deja señales de paridad. En la primera jornada del grupo, Santa Fe y Peñarol igualaron 1-1 en Bogotá, en un compromiso cerrado y muy disputado. Desde entonces, ninguno de los dos logró despegar completamente en la tabla, llegando a esta última fecha con la obligación de jugarse el todo por el todo.

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La cita será este miércoles a las 7:30 de la noche, hora colombiana, en Montevideo. El árbitro principal será el peruano Kevin Ortega, mientras que el ecuatoriano Carlos Orbe estará encargado del VAR.