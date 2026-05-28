Madre de joven colombiano que se suicidó bajo custodia de ICE pidió justicia y recordó sus últimas palabras: “Ellos lo mataron indirectamente”

El ICE informó que el colombiano intentó suicidarse el 7 de abril y fue declarado con muerte cerebral al día siguiente - crédito captura de video Patrulla de Caminos del Estado de Missouri (Missouri State Highway Patrol)

La muerte del colombiano Brayan Rayo Garzón, ocurrida mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), volvió a generar reacciones luego de que su madre, Adriana Garzón, hablara públicamente sobre los últimos días de su hijo y cuestionara la atención que recibió en el centro de detención donde permanecía recluido.

El joven de 27 años estaba detenido desde el 25 de marzo de 2025 en la cárcel del condado de Phelps, en Missouri. Según información oficial de ICE, el 7 de abril intentó suicidarse y un día después fue declarado con muerte cerebral en un hospital de St. Louis.

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En entrevista con Noticias Telemundo, la madre relató el impacto que le produjo ver el video divulgado por la agencia Associated Press, en el que se observa a su hijo caminando dentro de una celda, arrodillándose y rezando antes de que equipos de emergencia ingresaran para intentar reanimarlo.

“Verlo a él, ver sus ojitos tristes, ver cómo mi hijo se encomendaba a Dios”, expresó Garzón al referirse a las imágenes. La mujer afirmó que desde el inicio de la detención Brayan le manifestaba el deterioro emocional que sufría y las dificultades que enfrentaba dentro del centro migratorio.

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Según contó, él le decía que el lugar estaba completamente vigilado. “Él me decía: ‘Uy no mami, aquí hay cámaras por todos lados’”, recordó.

“Mi hijo ya había pedido ayuda”

Según la madre, el aislamiento y la falta de comunicación agravaron la ansiedad del joven - crédito captura de video Patrulla de Caminos del Estado de Missouri (Missouri State Highway Patrol)

Uno de los principales cuestionamientos de la madre apunta a que, según ella, las autoridades migratorias tenían conocimiento del estado emocional del joven y aun así no recibió la atención necesaria.

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“Ellos lo mataron indirectamente, lo mataron porque mi hijo ya había pedido ayuda”, afirmó Garzón en declaraciones entregadas a Noticias Telemundo. De acuerdo con documentos oficiales de ICE, Brayan Rayo Garzón presentó ansiedad durante su detención y tenía programada una cita de salud mental que fue aplazada en dos ocasiones: primero por temas de personal médico y posteriormente debido a que había sido diagnosticado con covid-19.

La madre también aseguró que tuvo acceso a una versión más extensa del video difundido públicamente y sostuvo que el tiempo de reacción de los equipos de emergencia habría sido tardío. “Pasó mucho tiempo”, dijo sobre la atención que recibió su hijo antes de ser trasladado al hospital.

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Aunque la versión oficial señala que el joven fue encontrado inconsciente hacia las 9:50 p. m. y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar, Garzón insiste en que hubo fallas en el acompañamiento psicológico y médico. “Así haya sido por decisión de él, ellos no le prestaron la atención debida”, afirmó.

La última conversación de Brayan con su madre

“Usted sabe que yo no me acuesto hasta que no me eche su bendición”, fueron unas de las últimas palabras que recordó su madre - crédito @GichuhoMungai/X

Adriana Garzón relató que hablar con ella era una de las pocas formas de tranquilidad que tenía Brayan mientras permanecía detenido. Según contó, el joven mantenía comunicación frecuente con ella y con sus hermanas, también solicitantes de asilo en Estados Unidos.

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La última llamada entre ambos ocurrió el 3 de abril, pocos días antes de su muerte. “Él era muy apegado a mí. Para él era mortal no poderse comunicar conmigo”, señaló al medio citado.

Según el relato de la familia, uno de los momentos que más afectó emocionalmente al colombiano ocurrió cuando le impidieron realizar su llamada habitual debido a las restricciones relacionadas con el covid-19 y el aislamiento en el que permanecía.

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La madre recordó además una de las últimas frases que le dijo su hijo antes de perder contacto con él. “Usted sabe que yo no me acuesto hasta que no me eche su bendición”, le habría dicho Brayan.

El colombiano escribió una nota a un custodio pidiendo poder llamar a su madre - crédito Patrulla de Caminos del Estado de Missouri (Missouri State Highway Patrol)

En medio de la angustia, el joven incluso escribió una nota dirigida a uno de los custodios del centro de detención, pidiéndole que le permitieran comunicarse con su familia.

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El mensaje decía: “Sé que tú tienes familia y sabes que ellos se preocupan por nosotros y llevo 4 días sin poder comunicarme con mi madre y siento en mi corazón que ella está muy preocupada por mí. Te lo ruego, por favor”. De acuerdo con los registros de la prisión, aproximadamente una hora después de entregar la nota, el colombiano fue encontrado inconsciente dentro de su celda. Posteriormente, la autopsia concluyó que murió por suicidio.