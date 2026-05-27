Colombia

“Dai Dai”, de Shakira, ahora tiene su versión salsa choke: así se ve la coreografía que sueña con figurar en la final del Mundial

Dos colectivos de danza de Cali adaptaron el tema de Shakira y Burna Boy con el ritmo urbano más representativo de la capital del Valle del Cauca, con apoyo institucional de la ciudad

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Desde el Estadio Pascual Guerrero, los grupos Generación del Ragga y Agua Blanca Baila presentaron su adaptación del tema oficial de la Copa del Mundo, firmado por la colombiana junto al artista nigeriano Burna Boy - crédito @generaciondelragga_/Instagram

La canción oficial del Mundial de Fútbol 2026, Dai Dai de Shakira y Burna Boy, ya tiene su versión en salsa choke. El colectivo Generación del Ragga, junto a la agrupación Agua Blanca Baila, grabó una adaptación del tema en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, con el respaldo de la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Deporte de la ciudad.

El video, difundido en redes sociales con el mensaje “WE ARE READY”, muestra la grabación de la coreografía en las instalaciones del emblemático estadio del barrio San Fernando. La producción estuvo a cargo de Prieto Riddiman y AYL Producciones, con el acompañamiento de Alex Caminando.

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“Cuando salió la canción, al otro día yo dije ‘tenemos que aprendernos esto para montarlo en las redes’”, comentó George Ríos, director de Generación del Ragga en declaraciones para Noticias Caracol. “Tres días ensayando, nos adaptamos a la coreografía musicalmente con nuestro estilo y sabor”, añadió.

Dai Dai - Shakira
Shakira lanzó una convocatoria para ver las mejores coreografías de "Dai Dai" en plataformas digitales - crédito @Shakira/YouTube

La publicación de la coreografía los puso en carrera para estar entre los elegidos por Shakira para sumarse a su presentación en la final del Mundial como parte del espectáculo de medio tiempo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el 19 de julio. Esto, luego de que la cantante anunciara que iba a elegir las mejores coreografías para que la acompañaran en su aparición.

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“Ojalá Shaki diga ‘necesito llevarme unos colombianos’ y seamos nosotros. Y si no, a los que ella escoja, porque nos tiene vibrando con toda”, afirmó Ríos.

Dai Dai fue lanzada el pasado 15 de mayo como canción oficial de la próxima Copa del Mundo, proponiendo una fusión de afrobeats y ritmos latinos en una canción multilingüe grabada por la artista colombiana junto al cantante nigeriano Burna Boy. En el videoclip se sumaron algunas de las figuras esperadas para esta edición como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Erling Haaland, Luis Díaz, Harry Kane, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Christian Pulisic, Takefusa Kubo, Jamal Musiala y Rodri.

Según anunció la cantante en el evento de lanzamiento, las regalías se destinarán al FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo que busca recaudar 100 millones de dólares antes del cierre del torneo para garantizar acceso a educación de calidad a niños en comunidades vulnerables. De igual modo, Sony Music igualará con una donación los primeros 250.000 dólares recaudados por la pista.

Ghetto Kids formará parte del espectáculo de medio tiempo de Shakira

Shakira y Burna Boy unieron fuerzas en "Dai Dai", tema oficial de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito cortesía Sony Music
Shakira sumará algunos de los responsables de las mejores coreografías en su espectáculo de medio tiempo, en la final del Mundial 2026 - crédito cortesía Sony Music

La iniciativa caleña llega a menos de tres semanas del inicio del torneo, y luego de que la propia Shakira confirmara que los niños y niñas de la fundación ugandesa Ghetto Kids se sumarían a ella durante su presentación, en la que compartirá tarima con Madonna y BTS. De hecho, uno de los niños fue elegido para aparecer junto a la barranquillera en el videoclip oficial.

Todo inició cuando la cantante quedó fascinada con la coreografía que realizaron en la fundación, al punto que la compartió en su cuenta oficial. “Me muero!!! Por qué son tan lindos???”, escribió Shakira en sus historias de Instagram. “Necesito bailarines como esos!!!! ¿Chicos, no quieren venir y presentarse conmigo en las finales?”. Ante esto, la reacción de las cuentas oficiales de Ghetto Kids fue absoluto entusiasmo, y en cuestión de días la propia Shakira anunció que su presencia en la gran final era una realidad.

Tras confirmar la participación de Ghetto Kids de Uganda en la final del Mundial 2026, Shakira invitó a niños de todo el mundo a enviar sus videos bailando “Dai Dai” para unirse a su show de medio tiempo. “Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable”, expresó la cantante en sus redes - crédito Shakira

“Hola a todos, he visto creaciones increíbles con Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo. Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable, así que he decidido invitar a tantos como pueda para bailar conmigo en la final. Ya invité a los Ghetto Kids de Uganda“, dijo la cantante, agregando que aún faltan invitaciones por repartir, pues abrió la convocatoria a todos los que subieran sus propias coreografías de la canción en los próximos días y semanas.

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