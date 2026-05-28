Secretaría de Salud alertó aumento del vapeo entre jóvenes en Bogotá y advirtió riesgos de dependencia y problemas respiratorios

La Secretaría Distrital de Salud emitió un informe que alerta sobre el preocupante aumento del consumo de nicotina en nuevas formas entre adolescentes y jóvenes de Bogotá. Bajo el lema “Desvapea tu mente”, la entidad advierte que los vapeadores y cigarrillos electrónicos se han posicionado rápidamente entre la población más joven, impulsados por sabores atractivos, diseños llamativos y una fuerte presencia en redes sociales, factores que han disminuido la percepción de riesgo y potenciado su uso.
En el contexto del Día Mundial Sin Tabaco, la campaña distrital se articula con la estrategia global “Desenmascaremos su atractivo” de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 2026 pone el foco en las tácticas de la industria tabacalera para captar nuevos consumidores.
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Según datos internacionales, más de 100 millones de personas utilizan cigarrillos electrónicos en el mundo, incluyendo cerca de 15 millones de adolescentes entre los 13 y 15 años. Aunque se promocionan como alternativas “menos dañinas”, estos dispositivos contienen nicotina y otras sustancias tóxicas relacionadas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
Cambios en las formas de consumo y percepción de riesgo
El informe enfatiza que el desafío actual no se limita al cigarrillo tradicional. Los nuevos productos, diseñados para parecer inofensivos y modernos, están generando dependencia y afectaciones de salud en una población cada vez más joven.
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En Colombia, alrededor de 1,1 millones de personas han utilizado vapeadores o cigarrillos electrónicos, con una prevalencia preocupante del 18,6% en la franja de 12 a 24 años. El tabaquismo sigue siendo un reto de salud pública, cobrando la vida de unas 35.000 personas al año y generando costos superiores a los 17 billones de pesos para el sistema de salud.
Entre 2019 y 2025, la Secretaría Distrital de Salud encuestó a más de 57.000 padres y cuidadores de menores de 14 años. Si bien la proporción de hogares con consumo de tabaco disminuyó de 25,2% a 16,8%, todavía uno de cada seis niños convivía, en 2025, con al menos una persona fumadora en casa. Localidades como La Candelaria y Antonio Nariño reportaron las mayores proporciones de consumo en el hogar, mientras que en Sumapaz y Rafael Uribe Uribe persisten altos niveles de exposición infantil al humo.
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Efectos en la salud respiratoria y aprendizaje social
Los hallazgos muestran que la exposición al humo del tabaco en menores de cinco años aumenta la probabilidad de síntomas respiratorios. Además, si el consumo ocurrió durante la gestación, la posibilidad de sibilancias en el menor se triplica. La subdirectora de Determinantes en Salud, Sofía Ríos, advirtió:
“Hoy vemos productos diseñados para parecer inofensivos, modernos o incluso aspiracionales, pero que siguen generando dependencia y afectaciones en la salud. Necesitamos fortalecer las acciones regulatorias, educativas y comunitarias para proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes frente a estas nuevas formas de consumo”.
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La afectación no es exclusiva de los jóvenes: el estudio caracterizó a más de 18.000 personas mayores de 60 años entre 2019 y 2025, encontrando una clara asociación entre consumo de tabaco, exposición pasiva y síntomas como tos, dificultad respiratoria y sibilancias.
Acciones regulatorias y de prevención
Como parte de la respuesta institucional, la Secretaría de Salud ha fortalecido la inspección y vigilancia en el marco de la Ley 1335 de 2009. Entre 2019 y 2025, se realizaron más de 382.000 visitas de control, identificando incumplimientos en ambientes libres de humo y venta de cigarrillos al menudeo. Con la Ley 2354 de 2024 y la Resolución 0624 de 2025, el Distrito amplió la vigilancia sobre vapeadores, cigarrillos electrónicos y nuevos productos derivados del tabaco.
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Las campañas de prevención se han extendido a entornos escolares, universitarios, parques, sedes del Sena y zonas rurales, articulando esfuerzos con 30 entidades distritales, universidades y organizaciones comunitarias.
Enfermedades asociadas al cigarrillo y vapeo
- El informe enfatiza que tanto fumar como vapear pueden causar:
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), bronquitis crónica y asma
- Cáncer de pulmón y otros cánceres (los vapeadores contienen sustancias cancerígenas como formaldehído)
- Enfermedades cardiovasculares (la nicotina eleva la presión arterial y aumenta el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular)
- Lesiones pulmonares graves (Eval) asociadas al vapeo, que pueden llevar a la hospitalización e incluso a la muerte
- Aumento del riesgo de tos crónica, bronquitis y asma en jóvenes y adolescentes
La Secretaría Distrital de Salud hizo un llamado a la ciudadanía y a las familias a reconocer que, detrás del atractivo de los sabores y el vapor, se esconden riesgos reales para la salud. Fumar y vapear no solo afectan a quienes consumen, sino también a quienes conviven con ellos.
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La campaña “Desvapea tu mente” busca devolver la percepción de riesgo y proteger el bienestar de las nuevas generaciones, recordando que respirar plenamente y disfrutar la vida sin limitaciones es un derecho fundamental para todos.
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