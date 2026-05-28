Secretaría de Salud alertó aumento del vapeo entre jóvenes en Bogotá y advirtió riesgos de dependencia y problemas respiratorios

La campaña 'Desvapea tu mente', alineada con la OMS, alerta sobre estrategias de la industria tabacalera para captar menores con vapeadores y cigarrillos electrónicos de sabores y diseño llamativo - crédito Colprensa/Camila Díaz

La Secretaría Distrital de Salud emitió un informe que alerta sobre el preocupante aumento del consumo de nicotina en nuevas formas entre adolescentes y jóvenes de Bogotá. Bajo el lema “Desvapea tu mente”, la entidad advierte que los vapeadores y cigarrillos electrónicos se han posicionado rápidamente entre la población más joven, impulsados por sabores atractivos, diseños llamativos y una fuerte presencia en redes sociales, factores que han disminuido la percepción de riesgo y potenciado su uso.

En el contexto del Día Mundial Sin Tabaco, la campaña distrital se articula con la estrategia global “Desenmascaremos su atractivo” de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 2026 pone el foco en las tácticas de la industria tabacalera para captar nuevos consumidores.

PUBLICIDAD

Según datos internacionales, más de 100 millones de personas utilizan cigarrillos electrónicos en el mundo, incluyendo cerca de 15 millones de adolescentes entre los 13 y 15 años. Aunque se promocionan como alternativas “menos dañinas”, estos dispositivos contienen nicotina y otras sustancias tóxicas relacionadas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Se estiman más de 1,1 millones de usuarios de vapeadores y cigarrillos electrónicos en Colombia, y 18,6% de quienes tienen entre 12 y 24 años ya han probado estos productos - crédito Jesús Avilés/Infobae

Cambios en las formas de consumo y percepción de riesgo

El informe enfatiza que el desafío actual no se limita al cigarrillo tradicional. Los nuevos productos, diseñados para parecer inofensivos y modernos, están generando dependencia y afectaciones de salud en una población cada vez más joven.

PUBLICIDAD

En Colombia, alrededor de 1,1 millones de personas han utilizado vapeadores o cigarrillos electrónicos, con una prevalencia preocupante del 18,6% en la franja de 12 a 24 años. El tabaquismo sigue siendo un reto de salud pública, cobrando la vida de unas 35.000 personas al año y generando costos superiores a los 17 billones de pesos para el sistema de salud.

Entre 2019 y 2025, la Secretaría Distrital de Salud encuestó a más de 57.000 padres y cuidadores de menores de 14 años. Si bien la proporción de hogares con consumo de tabaco disminuyó de 25,2% a 16,8%, todavía uno de cada seis niños convivía, en 2025, con al menos una persona fumadora en casa. Localidades como La Candelaria y Antonio Nariño reportaron las mayores proporciones de consumo en el hogar, mientras que en Sumapaz y Rafael Uribe Uribe persisten altos niveles de exposición infantil al humo.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Salud realizó más de 382.000 visitas de control entre 2019 y 2025, identificando incumplimientos en ambientes libres de humo y venta de cigarrillos al menudeo - crédito cuartoscuro.com

Efectos en la salud respiratoria y aprendizaje social

Los hallazgos muestran que la exposición al humo del tabaco en menores de cinco años aumenta la probabilidad de síntomas respiratorios. Además, si el consumo ocurrió durante la gestación, la posibilidad de sibilancias en el menor se triplica. La subdirectora de Determinantes en Salud, Sofía Ríos, advirtió:

“Hoy vemos productos diseñados para parecer inofensivos, modernos o incluso aspiracionales, pero que siguen generando dependencia y afectaciones en la salud. Necesitamos fortalecer las acciones regulatorias, educativas y comunitarias para proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes frente a estas nuevas formas de consumo”.

PUBLICIDAD

La afectación no es exclusiva de los jóvenes: el estudio caracterizó a más de 18.000 personas mayores de 60 años entre 2019 y 2025, encontrando una clara asociación entre consumo de tabaco, exposición pasiva y síntomas como tos, dificultad respiratoria y sibilancias.

A pesar de una reducción en la proporción de hogares fumadores en Bogotá, uno de cada seis niños convivía aún en 2025 con al menos una persona fumadora en casa - crédito Secretaría de Salud

Acciones regulatorias y de prevención

Como parte de la respuesta institucional, la Secretaría de Salud ha fortalecido la inspección y vigilancia en el marco de la Ley 1335 de 2009. Entre 2019 y 2025, se realizaron más de 382.000 visitas de control, identificando incumplimientos en ambientes libres de humo y venta de cigarrillos al menudeo. Con la Ley 2354 de 2024 y la Resolución 0624 de 2025, el Distrito amplió la vigilancia sobre vapeadores, cigarrillos electrónicos y nuevos productos derivados del tabaco.

PUBLICIDAD

Las campañas de prevención se han extendido a entornos escolares, universitarios, parques, sedes del Sena y zonas rurales, articulando esfuerzos con 30 entidades distritales, universidades y organizaciones comunitarias.

Enfermedades asociadas al cigarrillo y vapeo

El informe enfatiza que tanto fumar como vapear pueden causar:

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), bronquitis crónica y asma

Cáncer de pulmón y otros cánceres (los vapeadores contienen sustancias cancerígenas como formaldehído)

Enfermedades cardiovasculares (la nicotina eleva la presión arterial y aumenta el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular)

Lesiones pulmonares graves (Eval) asociadas al vapeo, que pueden llevar a la hospitalización e incluso a la muerte

Aumento del riesgo de tos crónica, bronquitis y asma en jóvenes y adolescentes

La exposición al humo de tabaco en menores de cinco años aumenta la probabilidad de síntomas respiratorios, incluyendo sibilancias, sobre todo si hubo consumo durante la gestación - crédito Secretaría de Salud

La Secretaría Distrital de Salud hizo un llamado a la ciudadanía y a las familias a reconocer que, detrás del atractivo de los sabores y el vapor, se esconden riesgos reales para la salud. Fumar y vapear no solo afectan a quienes consumen, sino también a quienes conviven con ellos.

PUBLICIDAD

La campaña “Desvapea tu mente” busca devolver la percepción de riesgo y proteger el bienestar de las nuevas generaciones, recordando que respirar plenamente y disfrutar la vida sin limitaciones es un derecho fundamental para todos.