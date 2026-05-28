Álvaro Leyva presentó en España su propuesta para Colombia si Petro denuncia fraude electoral: “Hay que salvar al país de su plan siniestro”

El excanciller aseguró en X que busca “salvar a Colombia” de un supuesto plan del presidente para desconocer los resultados electorales - crédito Cancillería y Presidencia

El excanciller Álvaro Leyva Durán anunció desde Madrid, España, la radicación de un documento, “Propuesta de Álvaro Leyva Durán al país para las elecciones”, en el que plantea un mecanismo institucional para que el presidente Gustavo Petro se retire temporalmente del cargo si llega a denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2026.

La iniciativa fue presentada en La Casa de América, en la capital española, y divulgada por Leyva a través de su cuenta en X. En su publicación, el exfuncionario aseguró que la propuesta busca responder a las declaraciones del mandatario relacionadas con la posibilidad de no aceptar el resultado electoral.

PUBLICIDAD

En el texto difundido por Leyva, fechado el 25 de mayo de 2026, el excanciller sostuvo que el presidente Petro estaría construyendo un discurso para desconocer un eventual resultado adverso en las urnas. En ese contexto, propuso que el jefe de Estado se aparte del cargo en aplicación del artículo 193 de la Constitución Política, mientras se adelanta una revisión internacional del proceso electoral.

Según la propuesta, en caso de que Petro denuncie fraude en primera o segunda vuelta, bastaría con informar al Senado para que la vicepresidenta asuma las funciones presidenciales de manera temporal. Posteriormente, una comisión integrada por congresistas estadounidenses, eurodiputados, representantes del Vaticano y delegados de la ONU revisaría el escrutinio nacional.

PUBLICIDAD

Propuesta de revisión internacional

Álvaro Leyva radicó en Madrid una propuesta para aplicar un mecanismo institucional si Gustavo Petro denuncia fraude electoral en 2026 - crédito @AlvaroLeyva/X

En el documento, Leyva detalló que esa comisión tendría como función desplazarse a diferentes regiones del país para verificar denuncias relacionadas con el proceso electoral, revisar el software de escrutinio y analizar las actas de votación antes de emitir un concepto sobre las denuncias.

“Hago una propuesta: que si en primera o segunda vuelta Petro dice que hubo fraude, se retire del cargo en los términos del artículo 193 de la Constitución. Basta avisar al Senado. Que asuma la vicepresidenta y se invite a una comisión integrada por congresistas americanos, eurodiputados, el Vaticano y la ONU a revisar el escrutinio”, expresó Leyva en el documento.

PUBLICIDAD

En otro de los apartes, el excanciller agregó que los integrantes de la misión internacional “irían a los territorios donde los amigos del gobierno cambian votos por huevos y logran apoyos a bala”. Además, señaló que esa delegación “comprobaría el software, revisaría las actas y avalaría o rechazaría las denuncias”.

La propuesta también indica que la comisión regresaría al país antes del 7 de agosto de 2026 para “garantizar la transición pacífica del poder”. En el mismo texto, Leyva aseguró que esa medida sería “bien vista por los fiscales americanos que investigan al presidente y por el mundo entero”.

PUBLICIDAD

La iniciativa plantea que la vicepresidenta asuma la Presidencia mientras una comisión internacional revisa el escrutinio - crédito @AlvaroLeyva/X

El excanciller cerró el documento con un mensaje dirigido directamente al mandatario. “Piénselo, Gustavo. Piénselo con detenimiento. Porque lo demás no le va a salir bien. Abelardo se la Espriella será el próximo presidente. Y usted tendrá que aceptar esa realidad, le guste o no”, escribió.

La difusión de la propuesta se produjo después de que Leyva publicara una carta en la que acusó al presidente Gustavo Petro de buscar mecanismos para desconocer los resultados de las próximas elecciones presidenciales en Colombia.

PUBLICIDAD

Señalamientos sobre el proceso electoral

Leyva acusó al presidente Petro de construir un relato sobre un eventual fraude para desconocer una derrota electoral - cré4dito Stefani Reynolds/Pool via REUTERS

El excanciller afirmó que el presidente Petro tendría interés en asegurar protección judicial una vez termine su mandato y relacionó esa situación con el escenario electoral de 2026.

“Gustavo Petro sabe que su futuro depende de que su sucesor lo proteja de la justicia y que De la Espriella puede ganar las elecciones en primera vuelta. También que, con Abelardo de presidente, él puede terminar preso”, escribió Leyva.

PUBLICIDAD

El exministro de Relaciones Exteriores también sostuvo que existirían acciones desde el Gobierno para afectar la campaña política del abogado y empresario Abelardo de la Espriella. Según el documento, habría intentos orientados a desconocer una eventual victoria electoral del aspirante.

En la carta, Leyva relató episodios de su trayectoria política y de su paso por el Gobierno nacional. Allí afirmó que inicialmente aceptó integrar la administración Petro porque consideraba que el mandatario era “un hombre correcto”, pero aseguró que su percepción cambió tras ejercer funciones en el Ejecutivo.

PUBLICIDAD

El documento también señala supuestos intentos del Gobierno para afectar la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“Conocí el monstruo por dentro: su vileza y su degradación. A un altísimo costo personal y familiar, me atreví a denunciar su bajeza y su irrespeto al cargo”, manifestó el excanciller en otro de los apartes del documento.

El texto también hace referencia a presuntas situaciones que, según Leyva, pondrían en riesgo el proceso electoral. Entre ellas, mencionó supuestos intentos de invalidar firmas de inscripción de candidaturas, restricciones a encuestas y presiones políticas a través de contratistas y estructuras regionales.

PUBLICIDAD

“Así está tejiendo un argumento para desconocer el resultado electoral adverso que presiente inevitable. Ese es su as falso bajo la manga. Y como buen tahúr del odio lo va a usar”, señaló el excanciller.