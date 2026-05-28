Lucas Arnau arremetió nuevamente contra Paloma Valencia: “Despierten de una vez”

Lucas Arnau continúa expresando su apoyo a Abelardo de la Espriella y lanzando pullas a Paloma Valencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El cantante Lucas Arnau volvió a referirse a los candidatos a la Presidencia de Colombia y mostró su respaldo a Abelardo de la Espriella, descalificando a Paloma Valencia, que representa otro sector de la derecha. En su mensaje, aseguró que el panorama ofrecido por la mujer que tiene el respaldo de Álvaro Uribe Vélez, a su juicio, no es sostenible.

La publicación fue escrita en su cuenta de X el 28 de mayo de 2026. Sin embargo, ante las críticas recibidas en sus intervenciones, decidió desactivar los comentarios.

PUBLICIDAD

Arnau dijo: “La negación de los pocos que aún defienden a Paloma es absurda y hasta irresponsable. Acaso no se dan cuenta que nos estamos jugando el futuro de todo un país? Que falta de coherencia tan tenaz, como si estuvieran ciegos, siguen defendiendo lo indefendible, están completamente desconectados de la realidad”.

El cantante paisa, conocido por su trayectoria en el tropipop, no se limitó solamente a criticar a Paloma, pues planteó que el respaldo debía concentrarse en una sola candidatura y que insistir en otra sería desconocer la realidad electoral.

PUBLICIDAD

El cantante criticó la persistencia en una opción que, según él, no tiene viabilidad electoral - crédito @lucasarnau / Instagram

En su publicación también arremetió contra todos los trabajadores de la campaña del Centro Democrático: “No tienen los números, ni las matemáticas que tanto pregonan, no tienen fervor y no generaron la confianza necesaria”.

Para el artista, ese resultado no obedece a factores externos ni a ataques de adversarios, sino a fallas internas de campaña: “Eso no es culpa de nadie más que de ellos mismos, que no supieron hacer una buena campaña, han cometido demasiados errores y deberían aceptarlo por el bien de Colombia”.

PUBLICIDAD

Arnau aprovechó su cuenta de X para dar su opinión, lejos de los actos públicos, debates o entrevistas, abriendo nuevamente la discusión entre los seguidores de la derecha sobre qué candidatura puede llegar a una segunda vuelta o disputar el poder con mayores posibilidades.

El nuevo mensaje del artista llamó la atención de la comunidad de cara a las elecciones - crédito Lucas Arnau / X

El cantante calificó a De la Espriella como la “única” opción real

El punto más contundente de la publicación llegó cuando mencionó al abogado y aspirante presidencial como la opción que considera más viable: “Abelardo es de lejos, el único candidato con posibilidades REALES de acabar este desastre”.

PUBLICIDAD

Con esa frase reiteró nuevamente su apoyo a De la Espriella, tomando partido, pues afirma que el debate ya no se centra en las afinidades parciales, sino en el candidato que conserva viabilidad para competir contra Iván Cepeda, el candidato de la izquierda que puntea en la mayoría de encuestas.

Lucas Arnau reiteró que la candidatura de Paloma Valencia no solo carece de apoyo suficiente, sino que no le genera confianza, demostrando así la tensión que existe entre los críticos del Gobierno actual, encabezado por Gustavo Petro, para definir por quién votar.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el 31 de mayo se conocerán los resultados oficiales tras las votaciones en el territorio nacional, que acabarán por fin con la competencia entre los sectores de derecha que buscan definir quién los representa, pues se conocerá qué campaña tuvo más respaldo, la de Abelardo de la Espriella o la de Paloma Valencia.

El famoso le apuesta al abogado y candidato de derecha Abelardo De La Espriella - crédito Nathalia Angarita / REUTERS

Arnau no cerró su publicación allí, pues utilizó una frase contundente, refiriéndose a un ciclo muy relevante para los simpatizantes de la derecha: “Despierten de una vez, que esta es la última oportunidad que tenemos”.

PUBLICIDAD

En un mensaje anterior, el artista ya había mostrado su desacuerdo con Valencia: “La campaña del tigre ha sido impecable, la de Paloma, lamentable. Muchos que la respetamos, la teníamos como una buena opción para el país, pero su discurso con voz impostada y sus acciones incoherentes durante las últimas semanas han desinflado a muchos y por ende han debilitado su campaña. Dios quiera que ganemos en primera vuelta y que se acabe esta incertidumbre, que tanto daño le hace a nuestro país”.