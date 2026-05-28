Jefferson Lerma podría continuar en Crystal Palace: el campeón de la Conference League activó la cláusula de renovación por una temporada más

Pese a los rumores de salida hacia el fútbol español, Crystal Palace podría extender el contrato de Jefferson Lerma-hasta la temporada 2026-2027-crédito David Klein/REUTERS

El 27 de mayo de 2026, Crystal Palace ganó la Conference League con un gol del atacante francés Jean-Philippe Mateta en el segundo tiempo y aseguró su regreso a la Europa League, un desenlace que, según Sky Sports, cerró con un título la última noche de Oliver Glasner al frente del club y coronó el período más exitoso de su historia.

La victoria ante Rayo Vallecano implica que el equipo inglés volverá a competir en la Europa League para la temporada 2026-2027.

PUBLICIDAD

En este contexto, los éxitos de las “Águilas” de Londres en el último año permitirían que el volante de la selección Colombia Jefferson Lerma continúe en el club de la Premier de Inglaterra por una campaña más.

Crystal Palace amplía contrato a Jefferson Lerma y refuerza la continuidad del plantel campeón de la Conference League y FA Cup-crédito Sky Sports Inglaterra

El 28 de mayo de 2026, Sky Sports de Inglaterra informó que el Crystal Palace activó una opción en el contrato de Jefferson Lerma para prolongar su vínculo una temporada más. Esa decisión refuerza la expectativa de continuidad dentro del plantel que ganó el trofeo.

PUBLICIDAD

"Sky Sports News supo en la mañana del 28 de mayo de 2026, que el Palace ha activado una cláusula en el contrato de Jefferson Lerma para retenerlo una temporada más, por lo que parece más probable que permanezca en el club", detallaron.

Estadísticas de Jefferson Lerma en la temporada 2025-2026 con Crystal Palace

Jefferson Lerma continuaría su carrera en Inglaterra por una temporada más, tras ganar la UEFA Conference League con el Crystal Palace de Inglaterra-crédito Lisi Niesner/REUTERS

El volante de 31 años jugó 48 partidos con el cuadro londinense en todas las competencias en un total de 2.538 minutos (Premier League, Conference League, FA Cup, Copa de la Liga de Inglaterra y Community Shield), asistiendo en seis ocasiones y recibiendo la tarjeta amarilla en siete oportunidades.

PUBLICIDAD

A continuación, estos son los detalles de sus asistencias:

1 de noviembre de 2025 - Premier League: 90 minutos y doblete de asistencias en el Crystal Palace 2-0 Brentford

11 de febrero de 2026 - Premier League: 45 minutos y asistencia en el Crystal Palace 2-3 Burnley

12 de febrero de 2026 - Premier League: 90 minutos y asistencia en el Crystal Palace 2-1 Newcastle

29 de octubre de 2025 - Copa de la Liga de Inglaterra: 16 minutos y asistencia en el Liverpool FC 0-3 Crystal Palace

23 de diciembre de 2025 - Copa de la Liga de Inglaterra: 90 minutos en el Arsenal 1-1 Crystal Palace

Crystal Palace ganó su tercer título en un año, y jugará la Europa League en 2026-2027

Crystal Palace ganó la Conference League al vencer a Rayo Vallecano el 27 de mayo de 2026. El título no solo profundizó el mejor ciclo de su historia, abrió la posibilidad de que clubes de Inglaterra ganen las tres competencias europeas de una misma temporada.

PUBLICIDAD

La consagración en Leipzig clasificó al club londinense a la UEFA Europa League, un torneo que no pudo disputar en esta edición por compartir grupo propietario con el Olympique Lyon. Ese efecto deportivo inmediato amplificó un logro que llegó apenas 375 días después de su primer trofeo oficial.

El nuevo título se sumó al obtenido por Aston Villa en la UEFA Europa League, tras vencer 3-0 al Friburgo alemán en la final. Con Arsenal a punto de jugar la final de la Champions League el 30 de mayo de 2026, Inglaterra mantuvo la opción de completar un pleno inédito en las competiciones continentales.

PUBLICIDAD

El pasillo de la victoria hecho por los jugadores del Crystal Palace tras el título de la Conference League ante Rayo Vallecano-crédito Friedemann Vogel/EFE/EPA

El equipo inglés acumuló su tercer trofeo en menos de un año. El 17 de mayo de 2025 levantó el primero de su historia al ganar la FA Cup ante Manchester City con un gol de Eberechi Eze, y en agosto de 2025 conquistó la Community Shield frente a Liverpool en una definición por penales después de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario.

Ese recorrido explica el alcance del momento actual del club: Crystal Palace pasó de no tener títulos a encadenar tres coronas en un lapso de poco más de un año. La racha incluyó éxitos ante Manchester City, Liverpool y ahora Rayo Vallecano.

PUBLICIDAD

El conjunto londinense se consolidó como un equipo sin gran presupuesto ni figuras de alto perfil, construido con incorporaciones inteligentes y sostenido por el trabajo del entrenador Oliver Glasner. El equipo mantuvo su competitividad incluso después de la salida de Eberechi Eze al Arsenal.

Crystal Palace no se destacó en la fase de liga de la Conference League, pero elevó su nivel desde el inicio de las rondas de eliminación directa. En ese tramo eliminó a AEK Larnaca, Fiorentina y Shakhtar Donetsk para llegar a la final.

PUBLICIDAD

La respuesta a la pregunta central de la jornada fue concreta: Crystal Palace fue campeón de la UEFA Europa Conference League 2025/26 tras derrotar a Rayo Vallecano en Leipzig. El triunfo confirmó la expansión internacional de un equipo que ya había transformado su historia doméstica en la temporada anterior.

En la final, Crystal Palace fue dominante de principio a fin ante el club español. Jean-Philippe Mateta abrió el marcador para el conjunto inglés.

PUBLICIDAD

Rayo Vallecano había llegado a la definición con el impulso de una campaña que lo instaló entre los protagonistas del torneo. Pero en el partido decisivo, el control del desarrollo quedó del lado del conjunto londinense.

El resultado dejó a Crystal Palace en un ciclo de continuidad ganadora que se extiende por un año y algunos días desde aquella FA Cup conseguida en mayo de 2025 ante Manchester City.