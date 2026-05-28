Colombia

El futuro incierto de Lili Pink: experto habló de las claves para impedir la quiebra de la empresa intervenida por el Estado

La Administración estatal no ha logrado frenar el retiro de centros comerciales y proveedores tras el escándalo nacional

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SAE - crisis económica
Centros comerciales y proveedores se niegan a seguir trabajando con la empresa intervenida - crédito Visuales IA

Tras la intervención del Estado en los locales comerciales de la marca Lili Pink, que afronta un proceso de extinción de dominio por lavado de activos y contrabando, esta empresa comenzó a ser administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La actualidad de la compañía no sería la mejor, puesto que el 27 de mayo la SAE emitió un comunicado en el que informó que han recibido más de 80 solicitudes para terminar contratos de arrendamiento de locales en los que funcionan tiendas de la marca que solo recibe dinero en efectivo desde la intervención.

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El temor de estar involucrados con una empresa que está siendo señalada de lavar dinero y comercializar productos de contrabando ha hecho que centros comerciales y proveedores hayan suspendido toda relación comercial con Lili Pink.

En el comunicado se hizo un llamado a la responsabilidad y sensibilidad social para evitar decisiones que afecten la estabilidad de la operación y el empleo de miles de familias. El vicepresidente de la SAE, Diego Chávez, aseguró que el objetivo de la entidad es mantener a Lili Pink como unidad económica y una fuente de trabajo estable.

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Caso Lili Pink
Las tiendas de Lili Pink están siendo administradas por la Sociedad de Activos Especiales - crédito Visuales IA

Experto opinó sobre el futuro de Lili Pink

En diálogo con Infobae Colombia, el docente del consultorio jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano Julio César Rivera analizó la crisis que afronta Lili Pink y los retos que tendrá la SAE para mantener la empresa estable.

Para Rivera, era lógico que los centros comerciales y proveedores reconocidos buscarían alejarse de Lili Pink, puesto que no es “normal” hacer negocios con personas o empresas que están afrontando investigaciones por delitos graves.

“Esto podría estar vinculando indirectamente a todas las personas que arrendaron centros comerciales y locales a Lili Pink. Podrían decir: ‘Este centro comercial contrató con Lili Pink’, y como Lili Pink lavaba dinero, el pago del arriendo podría ser con ese dinero. En ese sentido, se pueden ver salpicados como coautores, cómplices o partícipes del delito de lavado de activos”, opinó el experto.

El docente indicó que, en caso de que la crisis se agrave, lo probable es que “si la tendencia se mantiene, efectivamente podría desaparecer Lili Pink”.

La Fiscalía y el CTI incautaron mercancía y material probatorio en bodegas vinculadas a la estructura empresarial investigada, en uno de los mayores golpes recientes al contrabando - crédito Lili Pink
La Fiscalía y el CTI incautaron mercancía y material probatorio en bodegas vinculadas a la estructura empresarial investigada, en uno de los mayores golpes recientes al contrabando - crédito Lili Pink

El experto afirmó que la incertidumbre se mantendrá durante los próximos meses y solo cambiará la situación cuando las autoridades y el Estado confirmen que todo al interior de la empresa bajo la nueva administración está en regla.

“Esto genera un pánico económico directo. El Estado hace lo que puede, enviando mensajes diciendo que está administrando, que va a estar pendiente, pero esto está afectando a terceros que estaban de buena fe en el lugar”.

De la misma forma, cuestionó la falta de garantías que tienen las empresas que trabajaban previamente con Lili Pink para tener certeza de que no se verán involucradas en una investigación a corto plazo.

“Para los proveedores, la pregunta es: ¿Si no puedo hacer negocios lícitos con una persona (Lili Pink) que tuvo algo ilícito, qué queda? Por eso, la SAE va a confirmar que los demás vinculados no tienen un interés en defraudar también o en lavar activos”.

Una persona fue capturada en operativos de la Fiscalía en tiendas de Lili Pink - crédito Guatapuri Plaza Comercial/Sitio web
Una persona fue capturada en operativos de la Fiscalía en tiendas de Lili Pink - crédito Guatapuri Plaza Comercial/Sitio web

Al hablar de casos similares, recordó que en la mayoría de los casos, el Estado tarda en estabilizar las empresas que en su momento estuvieron vinculadas con criminales o utilizadas para encubrir delitos, algo que, en el caso de Lili Pink, que se sostiene directamente de las ventas constantes, podría ser demasiado tiempo para que la compañía se sostenga sin tener que despedir a una parte de los empleados.

“La tranquilidad que le queremos transmitir a los empresarios es que justamente la administración hoy está en cabeza del Estado colombiano”, concluyó el vicepresidente de la SAE en el último mensaje que se ha emitido sobre este tema.

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