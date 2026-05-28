Reconocido humorista denunció intento de hurto en su local: “Ya nos habían robado varias veces”

Las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento comercial mostraron al hombre que fue señalado de robar libros - crédito Dany Hoyos / Instagram

Dany Hoyos es recordado a nivel nacional por su papel de Suso el paspi. Sin embargo, en la última semana de mayo se hizo tendencia por denunciar públicamente un robo en su librería de Medellín, generando preocupación entre los habitantes de la ciudad.

A través de un video difundido en redes sociales, Hoyos narró cómo las empleadas de la librería Te creo sorprendieron a un hombre tomando algunos de los objetos más caros del local y metiéndolos en su chaqueta, por lo que solicitaron la presencia de la Policía Nacional.

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El sujeto llegó hasta la librería, ubicada en el barrio Belén, e ingresó como si nada. Sin embargo, minutos más tarde, las trabajadoras lo descubrieron intentando llevarse algunos libros, por lo que bloquearon el local para impedir su salida y llamaron a los uniformados, que llegaron rápidamente al sitio.

La intervención permitió recuperar los libros y detener al sospechoso, aunque el humorista anticipó que el caso sería tratado como hurto menor y el señalado probablemente sería liberado, lo que rechazó.

“Tengo un poquitico de piedra, indignación, así no se me note. En las horas de la tarde se metió una persona a robar a la librería en Belén. Lo descubrieron, vieron que se metió los libros en el chaleco”, dijo Dany Hoyos sobre lo ocurrido.

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El famoso recordado por el personaje de Suso aseguró que esta no es la primera vez que lo roban - crédito Colprensa

El señalado ladrón se defendió asegurando estar enfermo

Al ser confrontado por los agentes, el hombre intentó justificar su conducta afirmando: “No, es que yo tengo una enfermedad. Hoy no traje el papel, pero yo tengo una enfermedad”.

Dany Hoyos señaló su escepticismo ante el argumento e insistió en que no se trataba de una situación aislada, puesto que varios dueños de negocios similares aseguran que los ha atacado: “Ya ha robado en otras librerías, ya se ha metido en otras cosas”.

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Además, explicó que no cree en la supuesta enfermedad porque los libros elegidos suelen tener un alto valor comercial: “La enfermedad le da no pa robar libros de $20.000, no pa coger los libros que están ahí adelante. Él va cogiendo los libros más caritos y se los va metiendo ahí”.

Según Hoyos, en esta ocasión fueron libros que podrían costar hasta $400.000, lo que genera pérdidas significativas para el local.

El relato demuestra la frustración del humorista ante la reincidencia de la modalidad y la selección cuidadosa de los ejemplares costosos, pues considera que el objetivo principal del acusado no es la lectura, sino la reventa para su beneficio económico.

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Su relato reveló la preocupación por las pérdidas en su negocio - crédito @venga.hablemos/ Instagram

Sobre las consecuencias legales, Dany Hoyos expresó su resignación y mostró desconfianza sobre el alcance de la justicia en estos casos: “Vamos a poner la denuncia, pero igual es que lo van a soltar porque es un robo menor, una vaina menor”.

Como una alerta para los demás locales de la ciudad, tras lo sucedido, el humorista compartió imágenes del implicado en redes sociales y llamó la atención de otros comerciantes del sector cultural en Medellín.

Además, aprovechó su video para recordar que no es la primera vez que la librería enfrenta robos similares y señaló que en la modalidad los responsables actúan con discreción y una apariencia pulcra.

Así, el propietario calificó a los criminales como pertenecientes al “cartel de los ladrones de libros”.

El famoso pide a las autoridades poner más atención en este tipo de negocios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hoyos finalizó su mensaje instando a la honestidad y recordando el valor del libro como herramienta de aprendizaje, señalando su rechazo al robo.

Entre tanto, los internautas reaccionaron con comentarios como: “Pues pongan la foto de él en todas las librerías de todo el país así a ver si no coge vergüenza”, “Qué sinvergüenza, no se puede creer en nadie de verdad” y “Ahora todos tienen esa excusa: ‘es que tengo un problema mental’ y lo peor es que les creen”.

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