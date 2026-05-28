Organizadores del partido Colombia vs. Costa Rica refuerzan la seguridad para el 1 de junio: hay alerta por estafas con boletas falsas

La Policía capturó a los responsables durante la venta previa al amistoso frente a Costa Rica en El Campín, tras aumentar las denuncias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La selección Colombia se prepara para un emotivo reencuentro con su afición en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el lunes 1 de junio, donde enfrentará a Costa Rica en un partido amistoso que servirá como despedida antes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Este encuentro será el último ensayo táctico del equipo nacional en territorio colombiano y su regreso al histórico escenario capitalino tras cinco años, pues su última presentación fue ante Panamá.

El evento promete ser una verdadera fiesta para los hinchas, que agotaron rápidamente la boletería oficial y esperan ver al equipo dirigido por Néstor Lorenzo en acción antes de su debut mundialista frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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La organización del partido, a cargo de la Asociación Público Privada (APP) Sencia y el distrito, involucra un riguroso operativo con estándares FIFA y Conmebol: revisión técnica del gramado, operación tecnológica de iluminación, sonido y conectividad, protocolos de emergencia y seguridad, y la participación de cerca de 1.000 personas en logística, limpieza y control de accesos.

La organización garantiza protocolos FIFA, tecnología avanzada y la seguridad de más de mil personas desplegadas en El Campín - crédito Sencia

Alerta por falsas boletas: así operan los estafadores

La euforia por el regreso de la Selección Colombia a El Campín también ha sido aprovechada por delincuentes que, a través de falsas ofertas de boletas, buscan estafar a los aficionados desprevenidos. De acuerdo con el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría Distrital de Seguridad, las denuncias por este tipo de fraude aumentan considerablemente en eventos masivos de alta demanda, como partidos de la Selección o conciertos de artistas internacionales.

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El modus operandi identificado por las autoridades señala que los estafadores crean perfiles falsos en redes sociales o se infiltran en grupos de WhatsApp, haciéndose pasar por revendedores. Ofrecen entradas en sectores de alta demanda a precios atractivos, presionan a las víctimas para que hagan pagos anticipados —argumentando que hay otros interesados— y, una vez recibido el dinero, bloquean a la persona o eliminan el perfil, sin entregar nunca las boletas.

Estafadores digitales aprovechan la alta demanda vendiendo boletas falsas en redes sociales y grupos de WhatsApp - crédito Secretaría de Seguridad

En lo corrido de 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá ha capturado a 29 personas por el delito de estafa en boletería, un incremento del 7% respecto al año anterior. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones y a adquirir únicamente entradas a través de canales oficiales y autorizados.

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Recomendaciones para evitar caer en fraudes

La Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana han emitido una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de estos delitos:

Compre únicamente en canales oficiales autorizados por la organización del evento.

Desconfíe de ofertas demasiado bajas realizadas en redes sociales, grupos de mensajería o por personas desconocidas.

No realice pagos anticipados a terceros sin verificación.

Verifique la autenticidad del vendedor y procure hacer tratos de manera presencial.

No comparta datos personales ni financieros con quienes no pueda verificar plenamente.

En caso de ser víctima de estafa, comuníquese con el equipo Aide de la Secretaría de Seguridad a la línea (601) 377 95 95 Opción 5 – Extensión 1137 para orientación y denuncia.

La Policía reporta 29 capturas por estafa en boletería en 2026, reflejando incremento del 7% respecto al año anterior - crédito Secretaría de Seguridad

Este tipo de fraude suele incrementarse en eventos de alta demanda y afecta tanto a quienes buscan entradas de última hora como a quienes no identifican los canales verificados.

El partido de la ilusión y la despedida

El duelo entre Colombia y Costa Rica está programado para el lunes 1 de junio de 2026 a las 6:00 p. m. en El Campín. Esta será la última oportunidad para que los aficionados bogotanos despidan a la Selección antes de su viaje a Estados Unidos, donde enfrentarán a Jordania en California como parte de su preparación final para el debut mundialista.

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El estadio capitalino, testigo de grandes gestas del fútbol colombiano, se alista no solo con el mejor gramado y tecnología, también con estrictos protocolos de acceso y seguridad para que la fiesta deportiva se viva en paz y sin contratiempos. Las autoridades insisten en que la pasión no debe empañarse por la acción de inescrupulosos y reiteran la importancia de verificar toda compra de boletería.

Autoridades insisten en que la pasión no debe empañarse por la acción de inescrupulosos y reiteran la importancia de verificar toda compra de boletería - crédito Mariano Vimos/Colprensa

“Estamos muy contentos de que la Selección Colombia regrese a Bogotá y al estadio que históricamente ha sido su casa. Volver a recibir al equipo de todos, antes de su viaje al Mundial, es una oportunidad única para millones de aficionados que viven en la ciudad. Queremos que la Selección siempre sepa que Bogotá es su hogar y tener un escenario a la altura de su historia y de su futuro”, afirmó el CEO de Sencia, Mauricio Hoyos.

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