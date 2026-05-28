Colombia

Alerta en las empresas por reforma laboral y salario mínimo: 8 de cada 10 frenaron contrataciones en Colombia

Fenalco advirtió que el aumento de los costos laborales ya está llevando a miles de negocios a reducir personal, congelar vacantes y automatizar procesos para poder sostenerse durante 2026

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Larga fila de personas usando mascarillas frente a la Oficina de Empleo SENA en Bogotá, con taxis amarillos en la calle mojada.
El reciente sondeo laboral de Fenalco revela que el aumento del salario mínimo y la reforma laboral ya afectan la contratación en pequeñas y medianas empresas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mientras el país sigue registrando una de las tasas de desempleo más bajas de los últimos años, buena parte del sector empresarial asegura estar atravesando un escenario mucho más complejo de lo que reflejan las cifras generales. Detrás de los balances optimistas sobre empleo, las compañías advierten que el aumento de los costos laborales ya comenzó a cambiar sus decisiones de contratación y operación.

Ese panorama quedó expuesto en el último sondeo laboral de Fenalco, que reveló cómo el incremento del salario mínimo, la implementación de la reforma laboral y la reducción progresiva de la jornada están presionando especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Según el gremio, ocho de cada diez compañías modificaron sus planes de contratación para el resto de 2026. En muchas empresas, las medidas de ajuste ya dejaron de ser una posibilidad y pasaron a convertirse en una necesidad para mantener la operación. El estudio señala que el 64% de los negocios encuestados tuvo que reducir personal ante el aumento de los costos asociados al empleo formal.

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Ocho de cada diez empresas en Colombia modificaron sus planes de contratación para el resto de 2026 ante el alza de costos laborales - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Ocho de cada diez empresas en Colombia modificaron sus planes de contratación para el resto de 2026 ante el alza de costos laborales - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

La preocupación del empresariado no gira únicamente alrededor del pago de salarios. Los cambios en recargos, cargas prestacionales, horas laborales y costos operativos están generando un efecto acumulativo que, según Fenalco, comienza a sentirse con más fuerza conforme avanza el año.

Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, aseguró que muchas compañías están entrando en una etapa de reacomodo financiero para intentar sostenerse. “Muchas compañías están tomando decisiones difíciles para poder sostenerse en un entorno de costos cada vez más complejo”, afirmó. Los resultados del sondeo mostraron que, dentro de las empresas que reportaron reducción de personal, el 44% habla de disminuciones moderadas en sus nóminas, mientras que otro 20% reconoce recortes más severos. Para Fenalco, esto refleja que las nuevas condiciones laborales ya están teniendo impactos concretos sobre el empleo formal.

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El informe también evidenció que numerosas compañías sienten que no estaban preparadas para enfrentar este nuevo escenario. Apenas el 15% considera haber tenido suficiente capacidad de adaptación frente al incremento de costos, mientras que el 45% admite haber llegado con poca o ninguna preparación.

La convocatoria del Gobierno colombiano a un paro nacional podría generar pérdidas económicas diarias estimadas en 278.000 millones de pesos, según Jaime Alberto Cabal - crédito Colprensa
El 64% de los negocios encuestados por Fenalco tuvo que reducir personal por el incremento en los costos del empleo formal - crédito Colprensa

En paralelo, las empresas comenzaron a modificar sus estrategias internas para contener el impacto financiero. Algunas optaron por automatizar procesos, otras trasladaron parte de los costos al consumidor mediante aumentos de precios y varias decidieron congelar contrataciones o reducir su planta de personal. Según Fenalco, el 25% de las compañías aceleró procesos de automatización como mecanismo para reducir gastos laborales. Un 23% realizó ajustes de precios y otro 22% tomó decisiones relacionadas con la disminución de empleados.

Para el gremio, el problema no se limita al presente inmediato. También existe inquietud sobre lo que podría ocurrir con la competitividad del empleo formal frente a la informalidad, especialmente en sectores donde los márgenes operativos son reducidos y el aumento de costos golpea directamente la sostenibilidad de los negocios.

“Las empresas ya no solo están ajustando precios o reduciendo gastos. Hoy, muchas están sacrificando rentabilidad para evitar decisiones más drásticas, pero esa capacidad tiene un límite”, advirtió Cabal. La discusión aparece en un momento en el que las cifras oficiales del Dane muestran un comportamiento favorable del empleo. De acuerdo con el reporte más reciente, frente a marzo del año anterior se crearon cerca de 650.000 puestos de trabajo en Colombia.

Solo el 15% de las compañías consultadas considera estar preparadas para enfrentar el incremento de costos laborales en Colombia - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
Solo el 15% de las compañías consultadas considera estar preparadas para enfrentar el incremento de costos laborales en Colombia - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Sin embargo, Fenalco llamó la atención sobre la composición de esos nuevos empleos. Del total reportado por el Dane, aproximadamente 369.000 correspondieron al sector público, particularmente en áreas relacionadas con la administración estatal. Esto significa que cerca de seis de cada diez nuevos puestos provinieron del Estado.

Aunque la reducción del desempleo es destacada por el Gobierno como uno de los principales resultados económicos recientes, desde el sector empresarial advierten que el dinamismo del empleo privado comienza a mostrar señales de desaceleración. El gremio sostiene que el panorama podría complicarse aún más si continúan aumentando las presiones sobre los costos laborales sin medidas que permitan aliviar la carga para las empresas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. “De mantenerse esta tendencia, el país podría enfrentar un debilitamiento progresivo del tejido productivo y una menor capacidad de generación de empleo formal”, señaló Cabal.

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