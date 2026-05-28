Estos son los resultados que le sirven al Junior FC ante Palmeiras para clasificar a la Copa Sudamericana

Jhon Arias es la representación de Colombia en el equipo brasileño Palmeiras - crédito Luisa Gonzáles/Reuters

Junior de Barranquilla se jugará este jueves 28 de mayo su última opción de seguir en el plano internacional cuando visite a Palmeiras por la sexta fecha del grupo F de la Copa Libertadores: necesita ganar en São Paulo y esperar una caída de Sporting Cristal ante Cerro Porteño para acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana.

El partido se disputará desde las 5:00 p. m. y tendrá transmisión de ESPN y el paquete premium de Disney +. El equipo colombiano ya quedó eliminado de la Libertadores, mientras que el club brasileño todavía busca asegurar su clasificación a octavos.

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La combinación que le sirve al conjunto barranquillero es doble: triunfo como visitante y derrota de Sporting Cristal ante Cerro Porteño, también fuera de casa. Si esos resultados se concretan, Junior terminará tercero de su grupo y avanzará a la fase de playoffs de Sudamericana.

Luis Muriel (c) anotó un doblete en el triunfo del Junior ante Sporting Cristal en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores en el estadio Jaime Morón en Cartagena (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado

El partido se jugará en el Allianz Parque de São Paulo y que el cuadro dirigido por Alfredo Arias no tiene opciones de clasificar a octavos de la Libertadores.

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En caso de entrar a la Sudamericana, Junior enfrentará a un segundo de grupo de ese torneo en una llave cuyo ganador avanzará a octavos de final. El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se llevarán a cabo el viernes 29 de mayo. Entretanto, los duelos de play off de la Copa Sudamericana se conocerán en la noche del jueves 28 de mayo cuando terminen los partidos de la fase de grupos de ambos torneos.

En la tabla de posiciones, Junior es cuarto con cuatro puntos, mientras que Sporting Cristal es tercero con seis puntos. Cerro Porteño es el líder del grupo F con 10 unidades y Palmeiras segundo con 8 puntos y sin el cupo a octavos de final asegurado.

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Así fue el partido de Junior vs. Palmeiras en la primera fecha de la Copa Libertadores 2026

Junior y Palmeiras empataron 1-1 en el partido de la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Junior dejó escapar el triunfo y empató 1-1 con Palmeiras en su debut en la Copa Libertadores, tras ponerse en ventaja temprano y no sostener el resultado. El conjunto brasileño igualó a los 56 minutos con un gol de Ramón Sosa, que aprovechó una desatención defensiva y una mala salida del arquero Silveira.

El marcador se había abierto a los 10 minutos, cuando Teófilo Gutiérrez convirtió un penal para el equipo de Barranquilla. Tras el 1-1, el partido pasó a ser de ida y vuelta, con opciones para ambos, pero sin eficacia en los metros finales para volver a mover el resultado

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Fuad Char respalda la continuidad de Alfredo Arias en el Junior de Barranquilla

Fuad Char se mostró incómodo por la decisión tomada por Dimayor de reducir a 25 los jugadores inscritos - crédito @JuniorClubSA/X

Alfredo Arias tiene asegurada su renovación en Junior hasta después de que termine su contrato el 30 de junio, porque la dirigencia no contempla otro escenario para el entrenador uruguayo, que ganó la Liga en su primer semestre y ya llevó al equipo a una nueva final, dijo Fuad Char Abdala, accionista del club, a El Heraldo.

El directivo vinculó esa continuidad con el presente deportivo inmediato: antes de la final de Liga ante Nacional, Junior jugará el jueves contra Palmeiras en Brasil con la expectativa de sumar tres puntos y seguir en la pelea internacional por un cupo en la Copa Suramericana.

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Char afirmó a El Heraldo que el club debe usar “lo mejor que tenga disponible” frente a Palmeiras pese a la cercanía de la definición del torneo local. Su argumento fue el calendario: “Sí, yo creo que sí. Por las fechas hay cuatro días entre el partido del sábado, el del jueves, y luego el del martes”.

La respuesta sobre Arias fue más categórica que cualquier negociación formal. “Imagínate tú… se lo ha ganado todo, se lo merece todo. ¿No?”, dijo Char cuando fue consultado sobre si la continuidad del técnico está garantizada más allá del resultado de la final.

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