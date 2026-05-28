Reconocido técnico confía en la selección Colombia en el Mundial 2026: “Va a ser un rival complicado para los candidatos”

La selección Colombia se alista para ser protagonista de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá - crédito FCF

La selección Colombia continúa su preparación en Bogotá para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026, a la que llegará como uno de los seleccionados más fuertes por el talento en su plantilla, aunque bajo dudas en los aficionados por los resultados en los amistosos de marzo.

Para un técnico reconocido en el país y América Latina, la Tricolor puede dar la sorpresa en el Mundial de Norteamérica, gracias al proceso del técnico Néstor Lorenzo, los logros a lo largo de estos cuatro años de trabajo y el crecimiento de la plantilla, liderada por figuras como James Rodríguez y Luis Díaz.

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De otro lado, el combinado nacional sigue sumando jugadores para las prácticas en la capital colombiana, cuyo grupo se espera que quede completo en el fin de semana del 30 y 31 de mayo, pues tiene amistoso el 1 de junio contra Costa Rica en El Campín y luego viajará a Estados Unidos para el segundo duelo frente a Jordania.

“Es mutuo el afecto y cariño por Colombia”

La Tricolor esperó ocho años para volver a una Copa del Mundo, después de su ausencia en Qatar 2022, porque no se tuvo un rumbo fijo tras el final del proceso de José Pekerman en Rusia 2018, pues se contrató a dos técnicos y ninguno dio la talla en ese entonces.

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Justamente, Pekerman habló sobre el cariño que le tiene a la selección Colombia, a la que dirigió entre 2012 y 2018, la clasificó a dos mundiales y lideró a una de las mejores generaciones del combinado nacional que dejó jugadores que siguen presentes en el equipo como James Rodríguez, David Ospina y Yerry Mina.

José Pekerman se encargó de devolver a Colombia a los mundiales de la FIFA y lograr un equipo competitivo - crédito Henry Romero/REUTERS

“Sí, realmente es mutuo el afecto y cariño que tengo por Colombia, también tuve una etapa de jugador antes de mi retiro y después, como entrenador, llegué en un momento maravilloso también porque ellos venían de una crisis muy grande, prolongada, de cuatro mundiales sin poder asistir”, dijo en el programa Super Deportivo Radio.

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Pekerman también afirmó que Colombia se recuperó después del fiasco de 2022, cuando fracasó en el camino a Qatar 2022 y causó un montón de críticas a la plantilla, pero se mejoró gracias al trabajo de Néstor Lorenzo y, en cuestión de dos años, llegó a la final de la Copa América.

José Pekerman también enfrentó a esa selección Colombia que fracasó en 2022, cuando era parte de Venezuela - crédito Manaure Quintero/REUTERS

“Tuvieron unas generaciones muy buenas históricas de futbolistas, pero después les costó muchísimo la grieta que se fue formando a través de que no vinieron los éxitos que esperaban”, añadió el entrenador argentino en el medio.

Buenos deseos a Néstor Lorenzo

De otro lado, José Pekerman envió unas buenas palabras para Néstor Lorenzo, que fue su asistente durante su paso por la Tricolor y, debido a eso, la FCF lo eligió para liderar al equipo en el camino al Mundial 2026, gracias a su conocimiento de la plantilla desde hace mucho tiempo.

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“Siempre tengo ese deseo de que les vaya bien, y en este caso específico lo deseo porque el entrenador fue mi ayudante en los años que estuve en Colombia, también ayudante en la Selección Argentina, que supe dirigir como jugador”, afirmó.

Néstor Lorenzo aprendió mucho de José Pekerman para dirigir a la selección Colombia - crédito FCF

Pekerman añadió que “como entrenador, tiene mucha capacidad, ha hecho muy buen trabajo en Colombia, le volvió a encontrar el nivel que supo tener Colombia cuando estuvimos juntos, que fuimos a dos mundiales”. Recuperó la confianza de la gente, tuvo la renovación adecuada y Colombia ya lo demostró en el ciclo donde jugó la final de la Copa América contra Argentina, un partido muy parejo”.

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“Ahora, para el Mundial, yo le tengo fe, va a hacer un buen campeonato y espero que los colombianos la apoyen y tengan esa misma confianza, que puedan lograr ese rendimiento que puede tener Colombia, y sin duda, va a ser para los candidatos un rival muy complicado; eso ya es hablar bien de que es una selección, que va a este Mundial con buenas expectativas”, finalizó.