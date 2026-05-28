Mauricio Gaona denunció el uso de su nombre para hacer proselitismo político y desmintió declaraciones sobre un candidato: “Faltan a la verdad”

Gaona aseguró que nunca ha emitido declaraciones sobre la situación judicial de un candidato en otro país - crédito @mauriciomatri / X

El abogado constitucionalista Mauricio Gaona rechazó públicamente la circulación de mensajes y montajes en redes sociales en los que, según indicó, se le atribuyen frases y posiciones que nunca ha expresado con fines de proselitismo político en medio de la recta final de la campaña presidencial en Colombia.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, el jurista manifestó que en los últimos días han aparecido publicaciones en plataformas digitales utilizando su nombre para respaldar candidaturas o difundir supuestas declaraciones relacionadas con la situación judicial de un aspirante presidencial en otro país. Frente a ello, sostuvo que tales afirmaciones son falsas y no corresponden a posiciones emitidas por él.

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“Expreso mi enérgico rechazo ante la circulación de montajes ficticios en redes sociales que pretenden instrumentalizar mi buen nombre con frases que no he dicho para hacer proselitismo político”, expresó Gaona en el documento dirigido a la opinión pública.

El constitucionalista añadió que sus cuestionamientos al Gobierno nacional y al candidato respaldado por el oficialismo obedecen a consideraciones institucionales y jurídicas. “Como constitucionalista independiente, mis críticas al actual gobierno y a su candidato se fundamentan, principalmente, en la rigurosa defensa del orden constitucional, la democracia y los riesgos institucionales que sus propuestas, palabras y acciones representan”, señaló.

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El constitucionalista afirmó que sus críticas al Gobierno se basan en la defensa del orden constitucional - crédito @JMauricioGaona/X

En el mismo comunicado, Gaona desmintió versiones que le adjudican comentarios sobre procesos judiciales de un candidato presidencial fuera del país y afirmó que esas publicaciones “faltan a la verdad y al respeto” que, según indicó, debe mantenerse durante el debate político y electoral.

Asimismo, recordó que las únicas declaraciones que pueden considerarse auténticas son aquellas publicadas directamente en sus canales oficiales. “Por tanto, recuerdo a la opinión pública que las únicas declaraciones que pueden ser atribuidas al suscrito son aquellas que tienen soporte directo en publicaciones hechas en mis redes oficiales, libros, artículos o entrevistas visuales concedidas a medios de comunicación”, concluyó.

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“Podrían estar eligiendo el último presidente”: advertencias sobre una eventual constituyente

El jurista sostuvo que una constituyente podría concentrar poderes en el Ejecutivo - crédito Colprensa

Gaona ha mantenido presencia constante en el debate público colombiano a través de intervenciones relacionadas con el panorama institucional y político del país, especialmente frente a las discusiones sobre la eventual convocatoria de una asamblea constituyente impulsada desde sectores cercanos al Gobierno nacional.

En ese contexto, el abogado había realizado recientemente una serie de advertencias sobre los alcances que, a su juicio, podría tener una eventual constituyente en Colombia. El 19 de marzo, durante una entrevista con el periodista Gustavo Gómez, sostuvo que dicho mecanismo implicaría riesgos para el equilibrio institucional establecido en la Constitución de 1991.

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Durante la conversación, Gaona indicó que una constituyente permitiría la concentración de poderes en el Ejecutivo y modificaría elementos centrales del modelo constitucional colombiano. Según explicó, no se trataría únicamente de una reforma constitucional, sino de una transformación integral del sistema político e institucional.

Gaona afirmó que las reformas constitucionales deben tramitarse mediante actos legislativos - crédito EFE

“Aquí se decide si se sigue con un sistema democrático o avanzamos hacia una dictadura constitucional. Podrían estar eligiendo el último presidente”, afirmó el jurista durante la entrevista.

En sus declaraciones, también señaló que una eventual asamblea constituyente podría adquirir facultades para modificar la estructura del Estado y alterar el funcionamiento de las ramas del poder público. “Las asambleas originarias, como lo mostró el caso de Venezuela, tienen el poder incluso de cerrar el Congreso, destituir funcionarios y cambiar no solo el régimen constitucional, sino los principios que soportan ese régimen; es decir, el orden constitucional”, sostuvo.

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Gaona manifestó además que, en su concepto, el mecanismo adecuado para introducir cambios a la Constitución consiste en los actos legislativos previstos dentro del mismo ordenamiento constitucional vigente. “Las deficiencias que tiene la Constitución de Colombia se pueden reparar, si se puede decir así, a través de un acto reformatorio de la Constitución, utilizando las reglas de la Constitución”, declaró.