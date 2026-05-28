“Fue todo menos un acierto”: al Gobierno Petro se le cae otra mentira, destapan la realidad de la deuda en dólares de Colombia en 2026

La volatilidad del dólar ha incidido en el valor de la deuda externa de Colombia - crédito Dado Ruvic/Reuters

La deuda externa e interna en Colombia se volvió un tema polémico. Sobre todo, ante las declaraciones del Gobierno que resaltan una reducción histórica. El contraste de opiniones involucra a funcionarios y expertos que discrepan tanto en las cifras como en la interpretación del endeudamiento nacional reciente.

La deuda pública colombiana no disminuyó en términos generales desde agosto de 2022. Si bien el Gobierno sostiene que la deuda externa pasó del 42% al 25% del total y que hubo una reducción en 2026, analistas y exfuncionarios afirman que la deuda interna se incrementó de forma notable y que el monto total sobre el Producto Interno Bruto subió.

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El detonante de la controversia está en los anuncios del presidente Gustavo Petro y del Ministerio de Hacienda, que destacan un descenso de la deuda internacional nunca registrado antes. La administración insiste en la importancia de diversificar la financiación externa y reducir la dependencia de los mercados internacionales, con lo que remarca la capacidad de respuesta económica y la exposición limitada ante crisis globales.

El Gobierno defiende su estrategia de deuda externa

Desde el punto de vista oficial, el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, aseguró que Colombia disminuyó cerca de USD10.000 millones en deuda externa entre marzo y mayo de 2026. Explicó que la proporción de deuda externa se redujo del 42% al 25% sobre el total y atribuyó el cambio a la estrategia para minimizar la exposición ante riesgos del mercado internacional.

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“Colombia registró una reducción histórica en su deuda externa. Esta disminución refleja un cambio en la estrategia de endeudamiento del país y una menor exposición frente a riesgos internacionales. Si hay algo que hemos hecho bien a nivel de tarea técnica es reducir la vulnerabilidad del país ante posibles crisis internacionales, bajando la deuda externa a un 25%”, afirmó Cuéllar.

El funcionario destacó la importancia de diversificar las fuentes de financiamiento, al citar la emisión de deuda en euros y en otras monedas. Según él, esto ayuda a contrarrestar el impacto de variaciones en tasas de interés y en el valor del dólar, lo que permite enfrentar mejor los choques externos.

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Gobierno Petro aseguró que Colombia redujo USD 10.000 millones de deuda externa - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, el presidente Petro aseguró que “hemos reducido la deuda externa del 42 % al 25 % de la economía. Ahora somos menos vulnerables que nunca ante las crisis económicas del mundo”.

Cuestionamientos a los números del Gobierno Petro

Sin embargo, economistas como el gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, Felipe Campos, discrepan con la versión oficial. Campos señala que, desde agosto de 2022, la deuda pública interna aumentó en $357 billones, mientras que la deuda externa creció en $37 billones.

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Según él, la reducción porcentual de la deuda externa —del 41% al 27%— es resultado principalmente de la caída del dólar, de $4.532 a $3.676, y no de una gestión gubernamental.

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia Alianza Valores y Fiduciaria, dijo que la deuda de Colombia no se ha reducido - crédito @FelipeCamposPC/X

“El indicador bajó solito del 41% al 32% con la caída del dólar de $4.532 a $3.676. Aquí el Gobierno no movió un dedo. La pérdida realizada es de $17 billones: $12 billones por el dólar que cayó sobre un principal que pudieron dejar en dólares, y $4 billones por pagar el doble en tasas. Si eligieron la más cara y estuvieron de malas que el dólar siguió cayendo. Fue todo menos un acierto”, advirtió por medio de X.

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Campos agrega que, al canjear deuda vieja por nueva, se sumaron $83 billones en intereses adicionales. “$17 billones por no endeudarnos en pesos se suman a los $83 billones de más intereses”, precisó.

El investigador de la Universidad Eafit Diego Montañez-Herrera, indicó a Noticias Caracol que la deuda total ha aumentado, pese a la caída relativa de la deuda externa. Apuntó que:

La deuda pública interna pasó de $723 billones (39% del producto interno bruto) a $874 billones (43,7%).

La deuda externa creció de $340 billones (18,4%) a $349 billones (17,5%). El indicador total ascendió de 57,3% a 61,2% del PIB.

Andrés Felipe Londoño, exsuperintendente Financiero de Colombia, indicó que, desde agosto 2022, la deuda interna creció en $386 billones - crédito @Lonrod7/X

Por su parte, el exsuperintendente Financiero de Colombia Andrés Felipe Londoño cuestionó las cifras citadas por el Ejecutivo. Aseguró que la deuda externa representa 19,7% del PIB, no el 25%, y que la deuda bruta total llegó al 65% del PIB, cifra más alta desde 1999.

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Agregó que el 42% de deuda externa nunca existió en la actual administración y que el Gobierno de Gustavo Petro recibió la deuda externa con un nivel cercano a 22% del PIB. Advirtió que la menor exposición externa fue posible por el incremento de la deuda pública interna, que aumentó en $386 billones desde agosto de 2022.

Criticó que la estrategia del Gobierno haya trasladado el riesgo hacia la deuda en pesos y obligado a pagar tasas más altas en un entorno que considera adverso para el país.