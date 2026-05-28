Colombia

Indignación en Cali tras el asesinato de una joven que estaba desaparecida: su cuerpo fue hallado dentro de un costal

Marcela Gómez Sepúlveda, de 26 años, había sido reportada como desaparecida desde el 21 de mayo y fue encontrada sin vida frente a la estación La Rivera del MÍO; los responsables no han sido capturados

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La comunidad de Cali expresa su repudio ante el hallazgo del cuerpo de Marcela Gómez Sepúlveda, víctima de violencia de género - crédito X
La comunidad de Cali expresa su repudio ante el hallazgo del cuerpo de Marcela Gómez Sepúlveda, víctima de violencia de género - crédito X

La comunidad de Cali vive una ola de repudio y dolor tras conocerse el hallazgo de una joven desaparecida dentro de un costal, en un hecho que activó la alarma sobre la violencia contra las mujeres en la ciudad.

Marcela Gómez Sepúlveda, de 26 años, fue identificada como la víctima cuyo cuerpo apareció en la mañana del lunes 25 de mayo, frente a la estación del MÍO La Rivera, en el norte de la capital de Valle del Cauca.

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Un crimen que sacudió a Cali

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el cuerpo de Marcela Gómez fue hallado por trabajadores de aseo en la calle 70, entre carreras 1J y 1H, envuelto en plástico negro y cartón dentro de un costal.

Las autoridades investigan el feminicidio de Marcela Gómez y buscan a los responsables, quienes abandonaron el cuerpo y huyeron en un vehículo particular - crédito X
Las autoridades investigan el feminicidio de Marcela Gómez y buscan a los responsables, quienes abandonaron el cuerpo y huyeron en un vehículo particular - crédito X

Los primeros indicios apuntan a que dos hombres abandonaron el costal la noche anterior y huyeron en un vehículo particular. Los trabajadores alertaron a las autoridades tras encontrar el cuerpo durante sus labores matutinas.

La joven había sido reportada como desaparecida desde el 21 de mayo, fecha en la que salió de su vivienda en el barrio Los Álamos, cerca de las 11:00 p. m. Desde entonces, familiares y allegados iniciaron una búsqueda intensa.

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La confirmación de su identidad llegó luego del análisis de Medicina Legal, que destacó características físicas como el cabello rubio y el tamaño de los pies, datos que coincidieron con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía.

El cuerpo de la joven Marcela Gómez, desaparecida el 21 de mayo, fue encontrado en un costal cerca de la estación del MÍO La Rivera - crédito X
El cuerpo de la joven Marcela Gómez, desaparecida el 21 de mayo, fue encontrado en un costal cerca de la estación del MÍO La Rivera - crédito @personeriacali / X

La Personería de Cali exige justicia

La Personería de Cali expresó su “más enérgico rechazo y profunda consternación” por el crimen. Gerardo Mendoza, personero distrital, declaró: “Lamentamos profundamente este hecho que enluta a una familia caleña y genera indignación en toda la comunidad. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”.

De igual modo, el organismo hizo un llamado urgente a las autoridades para que avancen con celeridad y transparencia en las investigaciones, solicitando que se garantice verdad, justicia y reparación para las víctimas.

En palabras del personero, “la violencia contra las mujeres no puede ser normalizada ni tolerada”. Como Ministerio Público, continuaremos vigilantes para que este caso no quede en la impunidad y para que se brinden todas las garantías a las víctimas y sus familias”.

Hasta el momento, no se han realizado capturas ni se han esclarecido los móviles del crimen.

La Personería de Cali exige celeridad y transparencia en la investigación para evitar la impunidad en casos de violencia contra las mujeres - crédito @personeriacali / X
La Personería de Cali exige celeridad y transparencia en la investigación para evitar la impunidad en casos de violencia contra las mujeres - crédito @personeriacali / X

El panorama de la violencia en la ciudad

Es preciso mencionar que este hecho se suma a otros episodios recientes de violencia contra mujeres en la ciudad. El 13 de mayo, dos mujeres fueron asesinadas por sicarios en el Bulevar del Oriente, lo que incrementó la preocupación por la seguridad de las mujeres en Cali. Sobre este caso, Gerardo Mendoza manifestó su dolor y rechazo, señalando el impacto devastador que estos crímenes provocan en las familias y la comunidad.

“No podemos acostumbrarnos a que las mujeres sigan siendo víctimas de hechos tan crueles. Detrás de cada vida apagada hay sueños, hogares y personas que hoy lloran una ausencia irreparable”, enfatizó el personero. La autoridad insistió en la urgencia de una respuesta contundente por parte de las instituciones para frenar la violencia de género en la región.

El asesinato de Marcela Gómez Sepúlveda reavivó la conversación sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y protección para mujeres en riesgo en Cali. La Personería Distrital destacó la importancia de garantizar la reparación integral para las víctimas y sus familias, y reiteró que la violencia de género representa una violación grave a los derechos humanos. El Ministerio Público anunció que se mantendrá vigilante y acompañará a los familiares de Marcela Gómez Sepúlveda durante el proceso judicial.

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