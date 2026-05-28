Colombia

Polémica por un minuto de silencio en honor a Diomedes Díaz en una sesión del concejo de Cachipay: “Por eso es que nos dan palo”

La decisión fue apoyada por seis de los nueve cabildantes y generó controversia en redes sociales por realizarse en una plenaria administrativa, reabriendo el debate sobre la pertinencia de estos homenajes en instituciones públicas

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Las imágenes del tributo circularon en plataformas digitales y motivaron cuestionamientos sobre las prioridades del cabildo, pues ciudadanos consideran que situaciones locales requieren mayor atención en el tiempo de las sesiones - crédito Concejo de Cachipay/Facebook

El Concejo de Cachipay, en Cundinamarca, incluyó el martes 26 de mayo un minuto de silencio por el natalicio de Diomedes Díaz en una sesión oficial. La decisión, aprobada por seis de sus nueve concejales, desató críticas en redes sociales y reabrió el debate sobre qué homenajes caben en una corporación pública.

La escena quedó registrada en una transmisión en Facebook de la propia corporación. Durante la lectura del orden del día, el secretario dijo: “Segundo: minuto de silencio por conmemoración de la fecha de nacimiento de Diomedes Díaz”.

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El presidente del Concejo pidió entonces a los presentes ponerse de pie: “Por favor, les pido colocarse de pie. Muchísimas gracias”. Después de la votación, se escuchó que la propuesta quedaba “aprobada por seis honorables concejales”.

El impulso de la iniciativa se atribuye al concejal Luis Neftalí Leguizamón, que sorprendió a los otros ocho integrantes de la corporación al proponer el homenaje al cantante vallenato.

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Seis de los nueve concejales presentes votaron a favor de incluir el homenaje al cantante vallenato en el orden del día oficial - crédito Concejo de Cachipay/Colprensa
Seis de los nueve concejales presentes votaron a favor de incluir el homenaje al cantante vallenato en el orden del día oficial - crédito Concejo de Cachipay/Colprensa

En la sesión, uno de los directivos anunció: “El honorable concejal Luis Neftalí propone un minuto de silencio a la memoria del señor Diomedes Díaz, los honorables concejales a mano alzada aprueban...”.

El orden del día aprobado por seis cabildantes incluyó cinco puntos: llamado a lista y verificación del quorum, el minuto de silencio por la fecha de nacimiento del artista, discusión y aprobación de actas pendientes, entrega de un proyecto de acuerdo a la comisión permanente, proposiciones y asuntos varios, y cierre con citación a la próxima sesión.

Comentarios en redes sociales cuestionaron la pertinencia del homenaje en un espacio destinado a debatir temas como vías, seguridad y servicios públicos - crédito captura pantalla/Concejo de Cachipay/Facebook
Comentarios en redes sociales cuestionaron la pertinencia del homenaje en un espacio destinado a debatir temas como vías, seguridad y servicios públicos - crédito captura pantalla/Concejo de Cachipay/Facebook

Durante el homenaje, algunos concejales se pusieron de pie y otros se quitaron el sombrero. Otros permanecieron sentados, según se observa en la grabación difundida por el mismo Concejo de Cachipay.

La reacción dentro del recinto no fue unánime. Entre risas de algunos asistentes, otro de los nueve concejales soltó una frase que resumió el tono de la polémica: “por eso es que nos dan palo”.

En los comentarios del video oficial, Liza Yveth Quiñones escribió: “Respeto profundamente la cultura popular y el impacto que artistas como Diomedes Díaz tuvieron para muchas personas. Pero sinceramente, resulta indignante ver cómo en un espacio institucional tan importante como el Concejo Municipal se pierden minutos valiosos en actos de protagonismo que nada aportan a las verdaderas necesidades del municipio”.

Quiñones añadió en el mismo comentario: “Mientras tantas problemáticas siguen esperando discusión seria —vías, seguridad, servicios, comunidad rural, inversión social—, se utilizan las sesiones para hacer espectáculos que fácilmente podrían realizarse en otros escenarios y no dentro de una corporación pública”.

En otra parte de su mensaje, la usuaria sostuvo que “los concejos municipales necesitan más seriedad, más preparación y menos búsqueda de atención. La comunidad espera soluciones, control político y propuestas reales, no momentos virales”.

El caso tomó fuerza porque no ocurrió en un evento cultural ni en una celebración ciudadana, sino dentro de la rutina administrativa de una plenaria municipal.

La jornada transcurría con la secuencia habitual de aprobación de actas y conteo de votos hasta que apareció el homenaje en la agenda.

El natalicio de Diomedes Díaz se conmemora cada 26 de mayo

El 'Cacique De La Junta' publicó una serie de álbumes durante la primera mitad de los años 2000, cuando se encontraba prófugo de la justicia (Colprensa)
Diomedes Díaz, reconocido como ‘El Cacique de la Junta’, nació el 26 de mayo de 1957 y es figura clave del vallenato en Colombia - crédito Colprensa

La fecha del homenaje corresponde al natalicio de Diomedes Díaz Maestre, nacido el 26 de mayo de 1957 en San Juan del Cesar, La Guajira. El cantante, conocido como “El Cacique de la Junta”, es una de las figuras más reconocidas del vallenato en Colombia y murió en diciembre de 2013.

Cada 26 de mayo sus seguidores suelen recordarlo con celebraciones y homenajes. También menciona que esa conmemoración ha llegado a traducirse en un aumento de apuestas ligadas a los números asociados al artista.

La sesión que abrió la controversia ocurrió en Cachipay, un municipio de la región del Tequendama, en Cundinamarca, ubicado a 50 kilómetros de Bogotá, con cerca de 10 mil habitantes, a 1.600 metros sobre el nivel del mar y con una extensión de 56 kilómetros.

En ese escenario local, la decisión de dedicar un minuto de silencio al cantante convirtió a la corporación en blanco de cuestionamientos públicos justo antes de una nueva discusión sobre un posible empréstito municipal.

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