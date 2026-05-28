Por el secuestro y abuso sexual de una colombiana, detuvieron a cinco personas en Roma: la víctima escapó luego de tres días de cautiverio

La Policía italiana mantiene investigaciones en Roma en un caso relacionado con presunto secuestro y violencia sexual contra una mujer colombiana - crédito Europa Press

Cinco hombres fueron detenidos en Roma, Italia, por el presunto secuestro y agresión sexual de una mujer colombiana de 32 años. El caso es investigado por las autoridades judiciales, según la Policía italiana citada por EFE.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, los hechos habrían iniciado cuando la víctima, que llevaba pocos días en la capital italiana, salió de un establecimiento comercial en la noche del 19 de mayo y tuvo contacto con uno de los presuntos implicados.

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Ese hombre la habría convencido de acompañarlo con la promesa de concretar una entrega de estupefacientes. Posteriormente, la mujer fue conducida hasta una furgoneta en la que, según la investigación, fue obligada a subir y trasladada contra su voluntad.

Las autoridades indicaron que el destino final fue un edificio abandonado ubicado en via Cesare Tallone, en Roma, donde la mujer habría permanecido retenida cerca de tres días. Durante ese tiempo, habría sido sometida a agresiones sexuales reiteradas por parte de varios hombres, en medio de amenazas constantes, según la información recopilada por la Policía italiana.

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La mujer permanecía retenida en un edificio abandonado en Roma - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, los investigadores señalan que durante el cautiverio se habría producido el consumo forzado de sustancias estupefacientes, lo que habría contribuido a disminuir la capacidad de reacción de la víctima y a mantenerla en estado de indefensión, un elemento que forma parte de la investigación en curso.

El caso salió a la luz cuando la mujer logró escapar durante un descuido de sus presuntos agresores. Aprovechando ese momento, salió del inmueble y llegó hasta la vía pública, donde pidió ayuda a un transeúnte. Esa persona dio aviso inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió su intervención y rescate.

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Tras ser auxiliada, la víctima fue trasladada al Policlínico Casilino, donde recibió atención médica especializada. Allí, los exámenes realizados habrían documentado signos compatibles con violencia física y un estado alterado que, según las autoridades, podría estar relacionado con el consumo de sustancias durante el cautiverio.

La investigación, liderada por la Fiscalía de Roma, permitió realizar un operativo en el edificio señalado por la víctima.

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La mujer colombiana logró escapar tras varios días de cautiverio y pidió ayuda en la vía pública, según la investigación oficial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la intervención fueron identificadas 22 personas extranjeras en situación migratoria irregular, de las cuales 11 quedaron sujetas a procedimientos de expulsión, según informó la agencia italiana Ansa.

En el mismo operativo, los cinco sospechosos fueron localizados dentro del inmueble y posteriormente reconocidos por la víctima mediante un proceso de identificación fotográfica. Tras ese reconocimiento, fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia italiana.

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Las autoridades los investigan por presunta violencia sexual grupal agravada, privación ilegal de la libertad y robo, ya que también habrían sustraído pertenencias personales de la víctima, entre ellas su teléfono móvil y documentos de identidad, según la Policía italiana citada por EFE.

La Fiscalía de Roma mantiene el caso abierto mientras continúa la recolección de pruebas, testimonios y análisis forenses para determinar con precisión el grado de participación de cada uno de los implicados y establecer si existen otros delitos asociados a los hechos.

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En un caso relacionado con redes de explotación transnacional, la Policía Nacional de Colombia capturó en Cali a Giovanna Arroyo Vacca, requerida por la justicia de Italia por su presunta participación en una estructura criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en Catania.

Según las autoridades, la detención se produjo en el marco de una operación coordinada con organismos internacionales, luego de la emisión de una circular roja de Interpol, lo que permitió su ubicación y posterior captura en territorio colombiano.

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De acuerdo con la información oficial, la investigación apunta a que la presunta red operaba mediante un esquema de captación de mujeres en distintas ciudades de Colombia, a quienes ofrecía supuestas oportunidades laborales en Europa.

Las autoridades italianas señalan a Giovanna Arroyo Vacca como pieza clave en la estructura criminal dedicada a someter mujeres mediante deudas ficticias y amenazas - crédito Dijín/X

Una vez trasladadas, las víctimas habrían sido sometidas a mecanismos de control basados en amenazas, coerción psicológica y deudas artificialmente creadas, que eran utilizadas para restringir su libertad y obligarlas a ejercer actividades sexuales.

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Las autoridades italianas señalan que el caso forma parte de una estructura más amplia de trata transnacional, con conexiones entre Colombia e Italia, actualmente bajo análisis judicial en ambos países.