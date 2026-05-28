Luis Díaz llegó a la concentración de la selección Colombia: estos son los jugadores que ya entrenan en Bogotá

La "Tricolor" cerró el 2025 con una goleada destacada ante los "Socceroos" en Nueva York - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

De a poco, se siguen uniendo a la concentración en Bogotá los jugadores de la selección Colombia convocados al Mundial de la FIFA 2026. La Tricolor jugará su partido de despedida el lunes 1 de junio ante Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Uno de los futbolistas llamados a ser protagonista con la Amarilla durante el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá será Luis Díaz, cuya llegada al hotel de concentración fue compartida por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en sus canales digitales.

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Post de la Federación Colombiana de Fútbol a la llegada de Luis Díaz a la concentración en Bogotá - crédito FCF

Junto con el atacante del Bayern Múnich, la FCF compartió fotografías de la llegada de Yerry Mina, que jugará su segunda copa del mundo con Colombia tras una destacada temporada con el Cagliari de Italia en donde es titular.

Con Díaz y Mina ya son 18 los jugadores que se hospedan en el sector de Corferias en Bogotá: Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina, Davinson Sánchez, Santiago Arias, Johan Mojica, Jhon Córdoba, Luis Suárez, Jhon Lucumí, Willer Ditta, Juan Camilo “Cucho” Hernández, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Richard Ríos, James Rodríguez, Deiver Machado.

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La Tricolor ha optado por entrenar en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, debido a que en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol los altos edificios que rodean el espacio podrían representar un filtración a la intimidad de la Tricolor. Bajo pedido del mismo Néstor Lorenzo, se traslado la concentración y el campo de entramiento para el suroccidente de la capital de Colombia.

El mensaje de Luis Díaz luego de ser convocado para su primera Copa Mundial de la FIFA

Luis Díaz estuvo unos días en Barranquilla antes de unirse a la concentración de la selección Colombia en Bogotá - crédito FCF

Luis Díaz se mostró emotivo antes del Mundial de la FIFA de 2026 y afirmó que “ese niño que un día soñaba en el patio de su casa” cumplió el objetivo de “ir a un Mundial”, según un mensaje que publicó en X.

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El extremo colombiano llega a la cita tras ganar el triplete con Bayern Múnich y vinculó ese momento con sus orígenes: “Ese niño que un día soñaba en el patio de su casa, hoy ve cumplido uno de los sueños más grandes de su vida: ir a un Mundial”.

En el mismo mensaje, Díaz expresó lo que significa para él representar a Colombia: “No me alcanzan las palabras para explicar el orgullo y la felicidad que siento por representar a mi país. Lo soñé desde muy pequeño, lo trabajé con el corazón, y hoy, gracias a Dios, es una realidad”.

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También agradeció a su familia y a quienes lo acompañaron desde el inicio: “Gracias a mi familia, a todos los que siempre estuvieron, a los que creyeron en mí cuando apenas comenzaba”, y se comprometió con la selección: “Ahora solo queda una cosa: dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianos que sueñan con nosotros. De mí siempre esperen entrega, corazón y hambre de luchar hasta el final”.

Estos son los convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La nómina incluye a Vargas, Montero, Ospina, Sánchez, Muñoz, Ríos, Lerma, James, Díaz y Suárez, entre otros. Los seleccionados provienen de equipos de México, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Portugal y Rusia.

Arqueros

Alvaro Montero (Vélez Sarsfield).

David Ospina (Atlético Nacional).

Camilo Vargas (Atlas FC).

Defensas

Jhon Lucumí (Bologna FC).

Davinson Sánchez (Galatasaray).

Yerry Mina (Cagliari).

Willer Ditta (Cruz Azul).

Daniel Muñoz (Crystal Palace).

Santiago Arias (Independiente de Avellaneda).

Johan Mojica (Mallorca RCD).

Deiver Machado (Nantes).

Volantes

Richard Ríos (Benfica SL).

Jefferson Lerma (Crystal Palace).

Kevin Castaño (River Plate).

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).

Gustavo Puerta (Racing Santander).

Jhon Arias (Palmeiras).

James Rodríguez (Minnesota United).

Jorge Carrascal (Flamengo).

Juan Fernando Quintero (River Plate).

Jaminton Campaz (Rosario Central).

Delanteros

Juan Camilo Hernández (Real Betis).

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).

Luis Díaz (Bayern Múnich).

Luis Suárez (Sporting CP).

Jhon Córdoba (FK Krasnodar).