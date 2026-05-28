Novio de Katy Cardona, influenciadora colombiana conocida como La Blanquita, fue detenido en aeropuerto de México: qué pasó

El influencer español Naim Darrechi volvió a quedar envuelto en una nueva polémica internacional luego de ser retenido por autoridades mexicanas en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México tras un incidente ocurrido durante un vuelo comercial procedente de Puerto Vallarta.
El creador de contenido, reconocido por su participación en realities y por las controversias que han marcado su carrera en redes sociales, fue bajado de la aeronave luego de que integrantes de la tripulación de Viva Aerobús lo señalaran presuntamente de utilizar un vapeador durante el trayecto, situación que está prohibida dentro de vuelos comerciales.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Elecciones presidenciales 2026: quién es el único presidente de Colombia que ha ganado en primera vuelta
La segunda ronda electoral fue instaurada en la Constitución Política de 1991, donde la mayoría han tenido que acudir a esta instancia para lograr la Presidencia
Él es Samuel Martínez, el colombiano que comparan con Kaká y que es llamado a heredar la 10 de James Rodríguez y ‘el Pibe’
El volante fue campeón del Sudamericano Sub-17 de Conmbeol con la selección Colombia, jugará la Copa Mundial de la FIFA de la categoría en el segundo semestre del año y estará en Atlético Nacional hasta que cumpla 18 años
América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero
Los “Diablos Rojos” buscarán la victoria ante el cuadro ecuatoriano en un duelo directo por la clasificación a los octavos de final de la “Gran Conquista”
Para qué sirve tomar agua con limón: experto explica los beneficios, usos y cómo prepararla
En su canal de YouTube, el especialista colombiano desmontó mitos sobre una de las bebidas más populares y explicó cómo su consumo puede marcar la diferencia en la rutina matutina
Hotel de Yeison Jiménez reabrió tras una remodelación según instrucciones del cantante: precio y ubicación a dos horas de Bogotá
Lina Jiménez, hermana del artista, presentó el nuevo hotel campestre en Tolima y explicó que cada mejora responde a los planes de remodelación que Yeison dejó escritos tras adquirir el lugar en 2025
MÁS NOTICIAS