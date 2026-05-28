Novio de Katy Cardona, influenciadora colombiana conocida como La Blanquita, fue detenido en aeropuerto de México: qué pasó

Naim Darrechi fue detenido en aeropuerto de Ciudad de México tras fuerte altercado con tripulación de vuelo - crédito @naimdarrechilemete/tiktok

El influencer español Naim Darrechi volvió a quedar envuelto en una nueva polémica internacional luego de ser retenido por autoridades mexicanas en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México tras un incidente ocurrido durante un vuelo comercial procedente de Puerto Vallarta.

El creador de contenido, reconocido por su participación en realities y por las controversias que han marcado su carrera en redes sociales, fue bajado de la aeronave luego de que integrantes de la tripulación de Viva Aerobús lo señalaran presuntamente de utilizar un vapeador durante el trayecto, situación que está prohibida dentro de vuelos comerciales.

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