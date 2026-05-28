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Así calificó la prensa inglesa a Daniel Muñoz tras conquistar el título de la Conference League con el Crystal Palace: “No dio su mejor imagen”

La consagración del volante de la selección Colombia generó reacciones divididas tras el partido ante Rayo Vallecano de España

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Daniel Muñoz ganó su tercer título con el Crystal Palace-crédito Maryam Majd/REUTERS
Daniel Muñoz ganó su tercer título con el Crystal Palace-crédito Maryam Majd/REUTERS

Este 27 de mayo de 2026, Crystal Palace se coronó campeón de la Conference League tras derrotar 1-0 a Rayo Vallecano con gol del francés Jean-Phillipe Mateta.

Por Colombia, la presencia de Daniel Muñoz fue el dato principal: fue titular y jugó todo el partido ante el equipo español en Leipzig, Alemania.

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En este contexto, la prensa inglesa detalló los rendimientos de cada uno de los jugadores, y Daniel Muñoz generó división de reacciones sobre su partido.

Uno de los portales especializados en fútbol más destacados de Inglaterra fue crítico con el colombiano -crédito Football Insider
Uno de los portales especializados en fútbol más destacados de Inglaterra fue crítico con el colombiano -crédito Football Insider

El periodista Oliver Walton, del portal Football Insider realizó un duro análisis sobre el partido de Daniel Muñoz, describiendo que tuvo dificultados a la hora de defender

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“Daniel Muñoz no dio su mejor imagen durante todo el partido. El colombiano ha sido elogiado por su velocidad y su impresionante destreza ofensiva por la banda derecha, pero pareció algo abrumado por la ocasión en Leipzig. El defensa colombiano solo realizó tres pases al último tercio del campo durante el partido, a pesar de ser habitualmente una pieza clave en ataque. Además, solo ganó uno de los cinco duelos individuales que disputó y cometió tres faltas, por lo que podría decirse que se libró de ser amonestado por Maurizio Mariani. No hubo demasiadas actuaciones flojas en una noche trascendental para los Eagles y su historia, pero Muñoz sin duda destacó como alguien que tuvo dificultades, por lo que se le otorga una calificación de cuatro sobre diez", dijo.

Otro de los medios más importantes en el territorio inglés analizó el comportamiento de Daniel Muñoz en el campo de juego-crédito Goal
Otro de los medios más importantes en el territorio inglés analizó el comportamiento de Daniel Muñoz en el campo de juego-crédito Goal

En contraste a la calificación de Football Insider, Goal.com le otorgó una calificación de 6 puntos sobre 10, y elogió su buen trabajo en el ataque para las “Águilas” (apodo del Crystal Palace).

“Como de costumbre, el Palace generó una gran oportunidad por la banda derecha, e incluso estuvo a punto de rematar un brillante centro de Pino”, dijo.

Así fue el primer título internacional del Crystal Palace: una consagración con sabor a café

El Crystal Palace venció 1-0 al Rayo Vallecano el 27 de mayo de 2026 en la final de la Conference League y cerró con un gol de Jean-Philippe Mateta el recorrido europeo del equipo madrileño, que llegaba a Leipzig con la opción de conquistar el primer título continental de su historia.

La derrota dejó una escena de fuerte impacto emocional entre los hinchas y futbolistas del conjunto de Vallecas, en una ciudad que reunió a una afición procedente de un distrito de más de 350.000 personas y que había convertido esta campaña en una experiencia compartida desde Szeged, Bratislava, Atenas, Estrasburgo y Leipzig.

El Rayo Vallecano perdió la final ante el Crystal Palace por un único gol, marcado por Mateta al comienzo de la segunda parte. El equipo español compitió durante tramos del encuentro, pero no encontró remate en el área rival ni respuesta ofensiva suficiente en el tramo decisivo.

La primera parte mostró a un Palace agresivo desde el inicio. A los 40 segundos, el conjunto inglés ya había colgado un saque de banda al área, había instalado a tres delanteros sobre la salida de Augusto Batalla y había obligado a Florian Lejeune a intervenir para cortar un pase de Mateta que dejaba a Ismaïla Sarr ante el arquero.

El gol de Mateta cambió el partido al inicio del segundo tiempo

El momento del gol de Mateta en la final del Crystal Palace vs. Rayo Vallecano-crédito Maryam Majd/REUTERS
El momento del gol de Mateta en la final del Crystal Palace vs. Rayo Vallecano-crédito Maryam Majd/REUTERS

Después de ese arranque, el Rayo logró asentarse y adelantar metros. Álvaro García entró en el área en una acción individual, Alemao remató junto al palo un balón inesperado y Unai López probó desde la frontal con un disparo que se marchó más lejos de lo que pareció en un primer momento.

El cierre del primer tiempo también dejó una advertencia para el equipo español. Tyrick Mitchell falló un cabezazo claro tras un centro de Adam Wharton, en una ocasión que anticipó el peso ofensivo que tendría el Palace tras el descanso.

La acción decisiva llegó nada más empezar la segunda mitad. Wharton condujo sin oposición, Batalla rechazó mal el disparo y Mateta empujó la pelota a la red casi con el gemelo para firmar el 1-0 que definió la final.

Ese gol golpeó al Rayo y abrió sus minutos más vulnerables. Yeremy Pino lanzó una falta que pegó en los dos palos y que luego Óscar Valentín volvió a enviar contra la madera al intentar despejar, y enseguida Batalla salvó con el pie un nuevo mano a mano ante Mateta.

El Rayo empujó sin claridad y el Palace sostuvo la ventaja

El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, tras la final de la Liga Conferencia contra el Crystal Palaceen Leipzig, Alemania-crédito FRIEDEMANN VOGEL /EFE/EPA
El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, tras la final de la Liga Conferencia contra el Crystal Palaceen Leipzig, Alemania-crédito FRIEDEMANN VOGEL /EFE/EPA

Íñigo Pérez movió el banco en busca de aire y de una reacción ofensiva, pero el equipo madrileño no consiguió transformar ese impulso en ocasiones claras. El Palace, dirigido por Oliver Glasner, se replegó con orden y solo permitió centros aislados al área.

La falta de rematador fue uno de los problemas centrales del Rayo en el cierre del encuentro. Ni Lejeune, ni Pedro Díaz, ni Alemao acertaron con los intentos lejanos, mientras la defensa inglesa despejaba y administraba el tiempo con oficio.

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