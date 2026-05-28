Salida de Gabriel Meluk, periodista deportivo de El Tiempo, habría sido por denuncias de acoso sexual en su contra: “Desde ahí empezó el calvario”

Los testimonios se conocieron un día después de la salida de Meluk del diario El Tiempo - crédito @gabrielmeluk/IG

Después de anunciar su salida como editor de la sección de deportes del diario El Tiempo, el periodista deportivo Gabriel Meluk fue señalado por varias comunicadoras de incurrir en conductas consideradas como acoso sexual durante parte de su permanencia en el medio de comunicación.

El caso, que se suma a la ola de denuncias en otros medios colombianos y que también llevó a la finalización de los vínculos labores de algunos periodistas y presentadores reconocidos en Caracol Televisión (Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, de Noticias Caracol) y el canal de Claro (Giovanni Celis, de Red+ Noticias), se reveló por cuenta de una investigación publicada por la Revista Raya el 28 de mayo de 2026.

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Meluk anunció que dejaba el diario luego de 34 años en una publicación en su cuenta de X, el miércoles 27 de mayo, en la que escribió: “Hoy fue mi último día como periodista de @ELTIEMPO. La compañía acaba de informarme que por recorte y reestructuración tomaron esa decisión. Un saludo para todos”.

Sin embargo, un informe de la revista desvirtuaría esa versión.

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Meluk señaló que su salida del diario El Tiempo obedeció a un recorte y reestructuración dentro de la organización - crédito @MelukLeCuenta/X

Qué pasó en el diario El Tiempo tras la salida del periodista deportivo Gabriel Meluk: la reunión

Días antes de su salida del diario, el 27 de mayo, periodistas y excolaboradoras relataron al mismo medio experiencias directas y testimonios de situaciones en las que Meluk habría sobrepasado límites físicos y protagonizado comportamientos inapropiados en el espacio laboral.

La situación salió a la luz durante una reunión interna liderada por la editora de Género, Jineth Bedoya, dos semanas antes del anuncio oficial de la salida de Meluk.

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En dicho encuentro (que se anunció a través de un correo electrónico institucional solo a las empleadas), convocado con el objetivo de “promover entornos de trabajo seguros y libres de violencia”, Bedoya informó a las asistentes que en 2019 había remitido a Recursos Humanos un informe con seis quejas formales por acoso sexual contra el periodista.

Pero lo que detalló la investigación es que la documentación no tuvo resultados concretos hasta el momento de la nueva ola de denuncias, que surtió desde el viernes 20 de marzo de 2026, con varias periodistas de Noticias Caracol.

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En el espacio para las periodistas, Bedoya las invitó a compartir experiencias de acoso y a consignarlas, de ser necesario, de manera anónima.

La periodista y editora de género, Jineth Bedoya, llevó a cabo la reunión en la que se conocieron los testimonios en contra de Gabriel Meluk - crédito Catalina Olaya / Colprensa

Los testimonios en contra de Gabriel Meluk: “El calvario”

Y fue en ese espacio en el que varias redactoras expusieron hechos vividos con Meluk. Una de ellas, Sara Lucía —nombre modificado a petición de la fuente— contó que fue víctima de acoso desde su llegada al periódico como practicante en 2019.

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“Desde ahí empezó el calvario. Él todos los días pasaba por mi puesto y siempre buscaba la manera de acercarse, de saludarme, y sus abrazos eran cada vez más incómodos, más raros, así yo no le correspondiera. Lo que más asco me daba era su manera particular de dar besos en la mejilla, que no era chocar mejilla con mejilla como en un saludo normal, sino que él se aseguraba de que yo sintiera su boca en mi mejilla; yo trataba de quitarme, pero él me cogía la cara para que yo no la pudiera mover y él darme el beso”, señala la declaración entregada a la revista.

La práctica de sobrepasar los límites físicos se habría repetido en diferentes situaciones.

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En otra ocasión, Sara Lucía relató que, durante un periodo en el que apoyó la sección de Deportes, Meluk la llamó a su puesto con el pretexto de revisar una nota.

“Él abrió la nota; pero realmente no tenía ninguna corrección que hacerme al respecto, sino que aprovechó para ponerme la mano en la pierna, yo me quedé en blanco, esperando que se quitara; yo no quise decir nada, ni poner ninguna queja porque yo pensaba que eso me iba a hacer ver como una persona problemática, yo era practicante y quería que me contrataran”, aseguró la periodista.

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Otras colegas de la joven compartieron experiencias similares y reforzaron lo que ella contó.

Varias periodistas compartieron sus episodios en los que señalaron conductas inapropiadas por parte de Meluk - Imagen Ilustrativa Infobae

Una de ellas fue Jimena (nombre modificado), que contó un episodio ocurrido a finales de 2020, y con un patrón similar: acababa de ingresar como practicante.

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“Yo estaba sola en un pasillo; no lo conocía, nunca había hablado con él, él se me abalanzó a saludarme con fuerza, me abrazó, cuando sentí que él me estaba bajando la mano y comenzó a cogerme la cola yo en ese momento lo alejé con fuerza y él se fue; yo no entendí qué era lo que acababa de pasar”, afirmó Jimena.

Producto de lo que pasó, ella señaló que Meluk habría generado un ambiente hostil en su contra, interfiriendo en su participación en coberturas especiales.

De acuerdo con los testimonios recogidos, la conducta de Meluk hacia las mujeres jóvenes de la redacción era conocida, tal y como expuso Jimena: “Ni siquiera era un secreto a voces, es algo que todo el mundo sabe”, afirmó Jimena. Sara Lucía añadió que a las practicantes nuevas se les advertía: “Cuidado con Meluk, no le des confianza”.

Casos en común con un mismo protagonista: episodios de acoso sexual en el diario El Tiempo

Al menos tres exredactoras de diferentes secciones confirmaron haber vivido o presenciado conductas similares, detalló el informe de la revista.

Una periodista que trabajó entre 2016 y 2020 en el canal City TV, vinculado al mismo grupo editorial, afirmó: “Es de los que sobrepasa los límites físicos cuando te saluda, te toca de más, te aprieta fuerte la cara para estamparte el beso así esquineado, te coge de la cintura, te abraza fuertísimo; llegó al punto de que yo evitaba al máximo encontrármelo para no tener que saludarlo”.

Este caso se suma al de Red+ Noticias, que separó temporalmente a Giovanni Celis de la dirección tras recibir denuncias internas de acoso - crédito Instagram

Otra excolaboradora, que desempeñó funciones en la sección de Economía de El Tiempo y Portafolio entre 2019 y 2021, declaró: “Es un morboso de aquí a la luna. Lo que pasa es que una siente que está exagerando, que al final no me hizo nada, entonces una lo deja pasar, y lo que una hace es tratar de evitarlo lo que más pueda”.

Mientras que una redactora más, con cinco años en la sección Bogotá, afirmó: “El hecho de que Meluk era un morboso y que una tenía que aguantar toda clase de comentarios se sabía [en el periódico]”.

La revista también confirmó dentro de la investigación que debido a la reciente ola de denuncias de acoso en medios de comunicación, la orden de realizar dicha reunión habría sido impartida por la propia Luz Ángela Sarmiento, hija del dueño de El Tiempo (Luis Carlos Sarmiento Angulo), debido a que ella le solicitó un nuevo informe sobre el ambiente laboral a Bedoya.

Gabriel Meluk fue editor de deportes de El Tiempo durante 22 años y trabajó en el diario por 32 años.

La orden a Bedoya de llevar a cabo la reunión fue por parte de Luz Ángela Sarmiento (izq.), hija del dueño del diario El Tiempo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de Colombia - crédito archivo Colprensa

Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en dos ocasiones y es conocido por su columna “Meluk le cuenta”.

El periodista, al ser consultado por el mismo medio que publicó el informe, insistió en que su salida se debió a una reestructuración y prefirió no referirse a los señalamientos en su contra.