Él es Samuel Martínez, el colombiano que comparan con Kaká y que es llamado a heredar la 10 de James Rodríguez y ‘el Pibe’

Samuel Martínez, jugador de Atlético Nacional, tendría grandes opciones de seguir su carrera en Inglaterra - crédito FCF

La reciente atención internacional hacia Samuel Martinez, mediapunta colombiano de 17 años, ha incrementado la presión sobre su figura, especialmente por las comparaciones con el brasileño Kaká y la histórica herencia del dorsal 10 en Colombia.

Las redes sociales fueron el primer escenario donde se viralizó la imagen del joven: “Su complexión delgada, el modo erguido de correr y una velocidad engañosa en cortas distancias evocaron recuerdos del legendario Kaká”, apuntó el artículo de The Athletic, en referencia a la reacción de los aficionados ante los videos de sus jugadas.

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Esta manera de desplazarse y su perfil técnico lo distinguen de otros creativos sudamericanos, según los cazatalentos europeos que siguieron su desempeño en el Sudamericano Sub-17.

Martinez ha crecido bajo la sombra de una tradición nacional: “Colombia sigue produciendo jugadores que se destacan en el corredor central del campo”, se lee en la crónica, que menciona a Carlos Valderrama como uno de los grandes referentes del ‘10’. El texto recuerda cómo el papel de este enganche clásico ha evolucionado, citando también a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero como exponentes modernos de ese linaje.

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-crédito @samuelmartinez_10/Instagram

El caso de Martinez simboliza un paso más en esa evolución. En Atlético Nacional, su club de formación, los mediapuntas son moldeados para adaptarse a las exigencias tácticas del fútbol europeo, y ya se le compara con el ascenso reciente de otros talentos jóvenes del club. Aunque aún no debuta profesionalmente, su rol en la selección juvenil lo ha puesto en la mira de clubes de élite.

La expectación no se limita al estilo de juego. El mediapunta se define a sí mismo: “Me gusta cambiar el ritmo hacia adelante, siempre avanzar, encarar rivales”, confesó en una entrevista. “Puedo mantener la posesión y también ayudar en defensa, porque ahora no se trata solo de atacar; hay que defender también. Y eso es lo que más disfruto: recibir el balón, encarar y driblar”.

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Colombia mantiene una conexión muy especial con la camiseta número 10. La historia de Valderrama y James Rodríguez sigue viva en la memoria colectiva, y el surgimiento de Martinez alimenta el debate sobre el futuro de la posición. Las academias buscan ahora un perfil más versátil, capaz de sostener la creatividad y el sacrificio defensivo, y el joven parece encarnar ese salto generacional.

El volante no tenía contrato profesional con Atlético Nacional, situación que facilita una posible transferencia internacional-crédito @samuelmartinez_10/Instagram

El interés de grandes clubes europeos no tardó en llegar tras el torneo sudamericano. En la final celebrada en Paraguay, la actuación de Martinez ante Argentina se tradujo en rumores de traspaso y en la presencia de observadores de Chelsea, Real Madrid y Bayern Múnich. Daniel Neumuller, agente del futbolista, detalló: “El plan para él es ir a un club que tenga un proyecto concreto para jóvenes, como el Bayern”.

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Liverpool, la primera opción para Samuel Martínez

Samuel Martínez actualmente juega la Copa Imposible con la selección Colombia - crédito @samuelmartinez_10/Instagram

Samuel Martínez Liverpool 2027 Europa: el mediocampista de la selección Colombia Sub-17 y de Atlético Nacional está cerca de incorporarse al club inglés cuando cumpla la mayoría de edad, en una operación que, según la información difundida este 22 de mayo de 2026, pagaría 1 millón de euros y consolidaría el salto al fútbol europeo de una de las figuras del Sudamericano Sub-17 de Paraguay 2026.

El acuerdo no contempla una llegada inmediata. Según la versión atribuida por distintos reportes a Fabrizio Romano, el traspaso se concretaría en 2027, una vez el jugador cumpla 18 años el 5 de abril, un calendario que enmarca la operación dentro de la regulación habitual para transferencias internacionales de futbolistas menores.

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La noticia apareció un día después de que Sky Sports Alemania informara, el 21 de mayo de 2026, sobre el interés inicial del Borussia Dortmund por el volante colombiano. Según el texto fuente, el panorama cambió y ahora Liverpool tendría todo encaminado para quedarse con el jugador.

Romano escribió en su cuenta de X, según reproduce el texto fuente: “Liverpool acuerda el traspaso para fichar a Samuel Martínez procedente de Atlético Nacional. El acuerdo está en marcha para que el talento colombiano de 17 años se incorpore en 2027, tan pronto cumpla los 18 años”.

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