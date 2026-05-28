Colombia

Hotel de Yeison Jiménez reabrió tras una remodelación según instrucciones del cantante: precio y ubicación a dos horas de Bogotá

Lina Jiménez, hermana del artista, presentó el nuevo hotel campestre en Tolima y explicó que cada mejora responde a los planes de remodelación que Yeison dejó escritos tras adquirir el lugar en 2025

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La hermana del cantante fue la encargada de presentar el proyecto y explicó que la remodelación responde fielmente a los deseos de Yeison, documentados desde la compra del hotel en el 2025 - crédito @hotelcampestreyj/ Instagram

A pocos meses de la partida de Yeison Jiménez, la familia del reconocido cantante de música popular ha materializado uno de sus sueños más anhelados: la apertura de un hotel campestre en Mariquita, Tolima, que ya recibe visitantes y busca convertirse en un referente turístico de la región.

El proyecto, llamado Hotel Campestre YJ Con el Corazón, se levanta como parte del legado empresarial y familiar que Jiménez dejó a sus 34 años.

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El lugar, ubicado a unas cuatro horas de Bogotá, fue adquirido por el artista el 5 de febrero de 2025. La propiedad, tras un proceso de remodelación guiado por las instrucciones que el propio cantante dejó por escrito, abrió sus puertas para ofrecer una experiencia pensada para familias y seguidores del intérprete.

Según relató Lina Jiménez, hermana del artista, todas las adecuaciones y mejoras se ejecutan siguiendo el plan original que Yeison diseñó en vida.

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“Él decidió adquirir este lote, agrandarlo, ponerle parqueaderos, sacar las habitaciones nuevas. Todas las remodelaciones quedaron por escrito y se está siguiendo aquí a la letra como él lo dejó en su momento”, explicó Lina Jiménez.

El hotel de Yeison Jiménez abre sus puertas con una remodelación fiel a sus deseos, este es el precio para visitarlo - crédito @yeison_jimenez @hotelcampestreyj/ Instagram
El hotel de Yeison Jiménez abre sus puertas con una remodelación fiel a sus deseos, este es el precio para visitarlo - crédito @yeison_jimenez @hotelcampestreyj/ Instagram

El Hotel Campestre YJ ofrece habitaciones, zonas VIP, piscinas y restaurante. Una de sus propuestas más atractivas es la modalidad de pasadía, disponible desde 50 mil pesos colombianos, que incluye acceso a las instalaciones y alimentación, además de opciones como comida a la carta y los tradicionales asados de barril los domingos.

“Queremos invitarlos al hotel campestre YJ, era un sueño que mi hermano tenía y nosotros como familia queremos sacar todos esos proyectos adelante para que su legado nunca muera”, expresó Lina Jiménez en una reciente publicación.

El nuevo establecimiento no solo representa una apuesta por el turismo, sino también un homenaje a la visión emprendedora y el apego por las raíces que caracterizaba a Yeison Jiménez. El cantante, además de su exitosa carrera musical, se destacó por sus inversiones en diferentes áreas: fundó su propia empresa de eventos, gestionó un criadero de caballos y lanzó una marca de miel de abejas.

La familia del artista ha dejado claro su compromiso de mantener vivo el legado de Yeison Jiménez, cumpliendo al pie de la letra cada detalle que él soñó para este espacio. “Atravesando momentos difíciles, seguimos trabajando para que su legado nunca muera”, afirmó Lina Jiménez durante la presentación del hotel en redes sociales.

El accesorio emblemático de Yeison Jiménez se convierte en colección para sus fans

A cuatro meses del fallecimiento de Yeison Jiménez, la familia del cantante sigue consolidando su legado, cumpliendo sueños y proyectos que él mismo dejó trazados. Uno de los anhelos más personales del artista, además de su hotel campestre en Tolima, era lanzar una colección de sombreros con su propio sello, accesorio que lo acompañó a lo largo de su carrera y que se volvió parte de su identidad artística.

Este sueño, que Jiménez no alcanzó a ver materializado en vida, se hizo realidad gracias al trabajo conjunto de su familia y su equipo cercano.

La noticia se compartió a través de las redes sociales oficiales del artista, donde se publicó un emotivo mensaje: “El sombrero para Yeison era gran parte de su identidad, fue más que un accesorio. Pues al portarlo le daba seguridad, más presencia y brillo en el escenario. Este representó para él un género musical que llevó con orgullo, historia y raíces de su infancia. Hoy estamos cumpliendo uno de sus tantos sueños, tener su propia colección”, se lee en la publicación.

La colección de sombreros rinde homenaje a la memoria deYeison Jiménezy a su apodo de “El Aventurero”, resaltando la importancia que este elemento tuvo en su vida y carrera. Para el cantante, portar el sombrero era una forma de expresar su autenticidad y de conectar con el público desde sus raíces.

La familia y el equipo del artista han insistido en que estos proyectos buscan mantener viva la esencia y el legado deJiménez. Tras el accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026, en el que falleció junto a cuatro personas de su equipo y el piloto, los homenajes y lanzamientos han cobrado especial significado para los seguidores y el género de la música popular.

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