Carolina Ramírez dio un nuevo parte de tranquilidad sobre el nacimiento de su bebé a los 42 años: “Me mandaron a caminar”

La actriz divirtió a sus seguidores sobre la manera en la que le muetsra a su hijo cómo nacer - crédito @carocali/IG

La actriz Carolina Ramírez reapareció en redes sociales después de haber recibido críticas por el uso de una partera para el recibimiento de su bebé y contó que, ante la demora de las contracciones, recibió la indicación de salir a caminar.

La artista colombiana dijo que aún le quedan dos semanas de embarazo y mostró el recorrido que eligió su esposo, Martín.

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Ramírez publicó un video en el que explicó que el embarazo avanzaba sin señales inmediatas de parto y que el bebé “seguía acomodadito”. Según relató, esa situación motivó la recomendación de caminar para estimular el proceso.

La actriz y presentadora se mostró durante la alfombra roja de los Premios Platino con 38 semanas de gestación - crédito @carocali/IG

La actriz, nacida en Cali, agregó que su esposo decidió el lugar del recorrido y lo describió en tono de broma: “Me mandaron a caminar y como pues Martín no es tan normal, él no... una calle, un camino abierto, no, él me trajo a la selva”.

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El video de Carolina Ramírez y la recomendación de caminar

En el registro, Ramírez contó que le estaban “mostrando cómo es” el entorno al bebé mientras avanzaba por una zona boscosa. “Él sigue muy acomodadito y yo no sé, todavía no hay como mucho”, dijo durante la caminata.

También hizo una aclaración sobre su vestimenta cuando mostró el lugar: “Nos encontramos este hueco que representa, le estoy mostrando a bebé, tengo calzones, no crean que no”, señaló en el video que difundió en sus redes.

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En la grabación se escucha a Martín, esposo de la actriz para relativizar la urgencia del momento. “Todavía tiene tiempo”, dejando de lado la preocupación de sus seguidores por el avanzado estado y que todavía no se tengan noticias.

“Tengo dos semanas más”: el plazo que mencionó la actriz

La actriz bromeó con su esposo y con sus seguidores sobre la manera en la que le enseña a su hijo cómo debe encontrar el camino para nacer - crédito @carocali/IG

Ramírez respondió con una referencia al calendario del embarazo y buscó llevar tranquilidad a sus seguidores. “Ah, igual todavía tiene tiempo. Tengo dos semanas más, o sea, estoy, estoy bien. No se preocupen, todo bien”, afirmó.

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Martín volvió a intervenir con una advertencia vinculada al terreno por el que caminaba. “Estás bien mientras no des, no des un paso adelante”, dijo. Ramírez cerró el intercambio retomando esa frase en el mismo video: “Mientras no dé un paso adelante, vamos a estar bien”.

Estas declaraciones hacían referencia al hueco que encontraron en la tierra, haciendo una relación entre el agujero y la manera en la que le tendría que mostrar a su hijo por donde tiene que nacer.

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La explicación de los masajes de la partera

La publicación de Carolina Ramírez recibiendo masajes de una partera generó expectativas sobre el posible inicio de su parto, pero la actriz aclaró que aún no ha comenzado esa etapa. Según explicó, estos masajes forman parte de su rutina durante el tercer trimestre del embarazo y buscan aliviar tensiones y favorecer el bienestar físico antes del nacimiento de su primer hijo.

La actriz mostró que una partera le realiza una serie de masajes en la espalda baja para disminuir el dolor en las contracciones - crédito @rechismes_oficial/IG

Las sesiones, guiadas por una partera, consisten en masajes en la espalda baja. La especialista comentó que su objetivo es ayudar a la madre a disminuir el dolor de las contracciones, ya que “cuando tienes las contracciones, pensar en algo más aquí te disminuye el dolor”.

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Este acompañamiento previo está orientado a preparar el cuerpo y la mente para enfrentar el trabajo de parto de manera más llevadera.

En concreto, los masajes de la partera se centran en relajar la zona lumbar y mejorar el posicionamiento del bebé, contribuyendo a que la gestante se sienta más cómoda y tranquila en la etapa final de la gestación. La actriz compartió que estos “masajitos del amor” son parte de los cuidados que recibe en las últimas semanas, y no un procedimiento destinado a inducir el parto.

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Las imágenes de Carolina Ramírez recibiendo estos masajes despertaron mensajes de apoyo entre sus seguidores, quienes valoraron el enfoque tradicional y el acompañamiento cercano en el proceso.