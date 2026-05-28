Hijos del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro expresaron su respaldo a la campaña de Abelardo de la Espriella: “Tiene mano firme”

La videollamada entre los descendientes del expresidente de Brasil y el aspirante colombiano permitió conocer los puntos en común entre ambas figuras políticas, antes de la jornada electoral - crédito Prensa Paloma Valencia/Suministrada a Infobae Colombia

Los hijos de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, expresaron su apoyo a Abelardo de la Espriella, candidato presidencial colombiano, ante las elecciones previstas para el 31 de mayo de 2026.

La expresión de apoyo quedó reflejada tras una videollamada entre De la Espriella y los hermanos Eduardo Bolsonaro y Flávio Bolsonaro. El encuentro se difundió en redes sociales, donde los hijos del exmandatario brasileño compartieron su posición frente a la campaña presidencial en Colombia.

PUBLICIDAD

En su publicación, Eduardo Bolsonaro afirmó: “Un placer conversar, junto con mi hermano Flávio Bolsonaro por videollamada con el candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, a quien muchos consideran el ‘Javier Milei colombiano’ por su perfil anti-establishment”.

Los hijos de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, expresaron su apoyo a Abelardo de la Espriella, candidato presidencial colombiano - crédito @BolsonaroSP/X

El mensaje incluyó una referencia directa a la postura del candidato colombiano: “Al igual que nosotros, Abelardo tiene mano firme y promete una lucha dura contra los narcoterroristas, los favoritos de Petro, para que los trabajadores colombianos puedan volver a tener una vida digna, segura y próspera”.

PUBLICIDAD

Las imágenes del intercambio circularon después de que el aspirante, conocido como “el Tigre”, hiciera pública la comunicación con los hijos de Jair Bolsonaro. El apoyo se produjo pocos días antes de la jornada electoral programada para el 31 de mayo.

El candidato presidencial había publicado en su cuenta oficial de X su encuentro con Eduardo y Flávio Bolsonaro, calificándola como una conversación productiva.

PUBLICIDAD

“Fantástica y productiva conversación con el próximo presidente de Brasil, Flavio Bolsonaro, y su hermano Eduardo Bolsonaro, exdiputado de ese país (sic)”, indicó.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Según Abelardo de la Espriella, “falta muy poco para que establezcamos un frente común en contra de la izquierda radical. La región seguirá recuperándose. Nuestras victorias seguirán multiplicándose”.

PUBLICIDAD